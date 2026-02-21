Most fog összeomlani a baloldal: kilencmillió magyarnak lesz könnyebb az élete – mi már csak egy kávét kérünk

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A „Nagy Februári Kifizetés” mindent visz, soha nem látott összegekkel indult az év.
2026 februárja nem csupán a közelgő választási kampány miatt forró hónap a magyar közéletben. A gazdasági adatok és a bankszámlák egyenlegei olyan valóságról árulkodnak, amelyet az ellenzéki elemzők évek óta próbálnak meg nem történté tenni. A Kontextus Cash Talk legutóbbi adásában Hoppál Hunor műsorvezető, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Palóc André szakértő járták körbe azt a példátlan kifizetési hullámot, amely ebben a hónapban éri el a magyar háztartásokat.
„Február a bőség hónapja lett a magyar családoknak” – fogalmazott Szalai Piroska, és a számok őt igazolják. Idén ugyanis a költségvetés olyan mértékű forrást juttat vissza a lakossághoz, amelyre korábban nem volt példa. A sort a nyugdíjasok kezdik: a postás idén februárban nemcsak a megemelt alapnyugdíjat, hanem egyszerre a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi járandóság első negyedét is hozza. Ez a biztonsági háló Palóc André szerint nem csupán a vásárlóerő megőrzését szolgálja, hanem egyfajta erkölcsi jóvátétel is azért a generációért, amely a hátán vitte az országot.
Azonban a 2026-os esztendő igazi „aduásza” a családok támogatása. Ebben a hónapban realizálódik először teljes egészében a családi adókedvezmény megduplázása, hiszen a hó elején kifizetett januári keresetekben számolják először. Szalai Piroska rámutatott: a gyermeket nevelő munkavállalók nettó fizetése ezzel olyan ugrást hajtott végre, amely messze felülmúlja az inflációs várakozásokat. De itt nem állt meg a kormányzati támogatás. A 2026-os választási évre bevezetett újabb adómentességi forma – a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentessége – már az első kifizetésekkor érezhető pluszt jelentett a családi kasszákban.
Ha összeadjuk az érintetteket, kilencmillió magyarról beszélünk”
– hangzott el a stúdióban a megdöbbentő szám. Szalai Piroska levezette: ha beleszámoljuk a nyugdíjasokat, a kedvezményezett anyákat, a 25 év alatti és a 30 év alatti adómentes fiatalokat, valamint az ő közvetlen családtagjaikat és gyermekeiket, akkor gyakorlatilag a teljes magyar társadalom profitál a februári intézkedésekből. Ez az a pont, ahol a gazdaságpolitika átcsap valós társadalompolitikába.
Palóc André azonban figyelmeztetett: ez a jóléti szint nem magától értetődő. Az ellenzék asztalán ugyanis ott fekszik az a „Konvergencia-terv”, amelynek első pontjai között szerepel ezeknek a juttatásoknak a kivezetése. Brüsszeli elvárásokra hivatkozva szüntetnék meg a 13. és 14. havi nyugdíjat, vágnák meg a családi adókedvezményt és törölnék el a rezsicsökkentést. 2026 februárjában tehát nemcsak a pénz érkezik meg a számlákra, hanem a választás tétje is egyértelművé válik: marad a munkaalapú és családközpontú gyarapodás, vagy visszatérünk a megszorítások és a segélyezés kudarcot vallott világába. A „Nagy Februári Kifizetés” tehát több mint gazdasági esemény – ez a magyar jövő záloga.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP