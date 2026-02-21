Most fog összeomlani a baloldal: kilencmillió magyarnak lesz könnyebb az élete – mi már csak egy kávét kérünk

2026 februárja nem csupán a közelgő választási kampány miatt forró hónap a magyar közéletben. A gazdasági adatok és a bankszámlák egyenlegei olyan valóságról árulkodnak, amelyet az ellenzéki elemzők évek óta próbálnak meg nem történté tenni. A Kontextus Cash Talk legutóbbi adásában Hoppál Hunor műsorvezető, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Palóc André szakértő járták körbe azt a példátlan kifizetési hullámot, amely ebben a hónapban éri el a magyar háztartásokat.

„Február a bőség hónapja lett a magyar családoknak” – fogalmazott Szalai Piroska, és a számok őt igazolják. Idén ugyanis a költségvetés olyan mértékű forrást juttat vissza a lakossághoz, amelyre korábban nem volt példa. A sort a nyugdíjasok kezdik: a postás idén februárban nemcsak a megemelt alapnyugdíjat, hanem egyszerre a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi járandóság első negyedét is hozza. Ez a biztonsági háló Palóc André szerint nem csupán a vásárlóerő megőrzését szolgálja, hanem egyfajta erkölcsi jóvátétel is azért a generációért, amely a hátán vitte az országot.