Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szalai piroska palóc andré európai unió magyarország grafikon kereset

Megfagyott a levegő a stúdióban: amikor kivetítették ezt a grafikont, elnémultak a károgók

2026. február 17. 12:43

Végleg megdőlt a baloldal kedvenc hazugsága: a számok feketén-fehéren bizonyítják.

2026. február 17. 12:43
null

A 2026-os esztendőre fordulva a magyar gazdaság olyan pályára állt, amelyet még a legoptimistább elemzők is kétkedve figyeltek néhány évvel ezelőtt. A Kontextus Cash Talk legutóbbi adásában Szalai Piroska és Palóc André olyan adatsorokat tettek le az asztalra, amelyek végérvényesen leszámolnak a „dolgozói szegénység” ellenzéki mítoszával. A műsorban elhangzottak alapján nem túlzás kijelenteni: a magyar reálbérek olyan ütemben emelkednek, amire a még soha nem volt példa.

Szalai Piroska egy egészen döbbenetes, 1960-ig visszanyúló grafikont mutatott be a stúdióban. A KSH adataiból feketén-fehéren látszik, hogy a magyar emberek átlagkeresetének reálértéke – azaz a fizetések inflációval korrigált értéke – a 2010-es kormányváltás óta szinte töretlenül emelkedik. Bár 2023-ban a háborús infláció okozott egy átmeneti megtorpanást, a 2024-es és 2025-ös korrekció olyan elemi erővel rántotta vissza a magyar fizetéseket a növekedési pályára, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

már 2024 évvégére már messze túlszárnyaltuk a válság előtti szinteket.

Palóc André rámutatott a helyzet nemzetközi vetületére is: miközben a német vagy a cseh gazdaságban még mindig a Covid és az energiaválság előtti reálbérszintek eléréséért küzdenek, Magyarország már rég elhúzott mellettük. A szakértő hangsúlyozta, hogy míg tőlünk nyugatra évek óta tart a stagnálás, nálunk a minimálbér nominális növekedése 2010 óta az Európai Unió negyedik legmagasabbja. Ez nem csupán statisztikai bűvészkedés, hanem a mindennapi valóság: a magyar családok többet tudnak félretenni és többet tudnak fogyasztani, mint korábban bármikor.

A címben is említett grafikon.

A műsor egyik legfontosabb megállapítása a 2030-ig kitűzött célok realitása volt. A jelenlegi dinamika mellett ugyanis a 1000 eurós minimálbér és az egymillió forintos átlagbér 

nem egy távoli vágyálom, hanem karnyújtásnyira lévő cél. 

Szalai Piroska szerint a „reálbérrobbanás” motorja az az egymillió új munkahely, amely 2010 óta jött létre, és amelynek köszönhetően a munkavállalók alkupozíciója soha nem volt ilyen erős. Ha valaki ma Magyarországon dolgozni akar, az nemcsak munkát talál, hanem olyan bért is kap, amely tisztes megélhetést biztosít.

A beszélgetés végén elhangzott: a baloldali károgás ellenére a tények makacs dolgok. 2026 tavaszán a magyar gazdaság nemcsak válságálló, hanem olyan jóléti fordulatot hajtott végre, amelyre a rendszerváltás óta vártunk. A „lélegeztetőgépen tartott gazdaság” képe végleg a múlté; ma már egy dübörgő, a családok zsebére és a reálbérek emelkedésére fókuszáló Magyarországról beszélhetünk.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
istvanpeter
2026. február 17. 13:38
Igen, kvázi ellenzéki nemzetrontók és hazaárulók aljas módon megrágalmazzák és bemocskolják Magyarországot és a magyar nemzetet.
Válasz erre
8
0
tapir32
2026. február 17. 13:21
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Válasz erre
9
0
Ernest01
2026. február 17. 13:01
jaj !de Romániát akkor sem tudjuk megelőzni, hiába van grafikon.
Válasz erre
4
13
belbuda
2026. február 17. 12:59
Piroska és André…a két nagy mesemondó…😉
Válasz erre
2
31
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!