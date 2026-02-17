Megfagyott a levegő a stúdióban: amikor kivetítették ezt a grafikont, elnémultak a károgók

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
A 2026-os esztendőre fordulva a magyar gazdaság olyan pályára állt, amelyet még a legoptimistább elemzők is kétkedve figyeltek néhány évvel ezelőtt. A Kontextus Cash Talk legutóbbi adásában Szalai Piroska és Palóc André olyan adatsorokat tettek le az asztalra, amelyek végérvényesen leszámolnak a „dolgozói szegénység” ellenzéki mítoszával. A műsorban elhangzottak alapján nem túlzás kijelenteni: a magyar reálbérek olyan ütemben emelkednek, amire a még soha nem volt példa.
Szalai Piroska egy egészen döbbenetes, 1960-ig visszanyúló grafikont mutatott be a stúdióban. A KSH adataiból feketén-fehéren látszik, hogy a magyar emberek átlagkeresetének reálértéke – azaz a fizetések inflációval korrigált értéke – a 2010-es kormányváltás óta szinte töretlenül emelkedik. Bár 2023-ban a háborús infláció okozott egy átmeneti megtorpanást, a 2024-es és 2025-ös korrekció olyan elemi erővel rántotta vissza a magyar fizetéseket a növekedési pályára, hogy
már 2024 évvégére már messze túlszárnyaltuk a válság előtti szinteket.
Palóc André rámutatott a helyzet nemzetközi vetületére is: miközben a német vagy a cseh gazdaságban még mindig a Covid és az energiaválság előtti reálbérszintek eléréséért küzdenek, Magyarország már rég elhúzott mellettük. A szakértő hangsúlyozta, hogy míg tőlünk nyugatra évek óta tart a stagnálás, nálunk a minimálbér nominális növekedése 2010 óta az Európai Unió negyedik legmagasabbja. Ez nem csupán statisztikai bűvészkedés, hanem a mindennapi valóság: a magyar családok többet tudnak félretenni és többet tudnak fogyasztani, mint korábban bármikor.
A műsor egyik legfontosabb megállapítása a 2030-ig kitűzött célok realitása volt. A jelenlegi dinamika mellett ugyanis a 1000 eurós minimálbér és az egymillió forintos átlagbér
nem egy távoli vágyálom, hanem karnyújtásnyira lévő cél.
Szalai Piroska szerint a „reálbérrobbanás” motorja az az egymillió új munkahely, amely 2010 óta jött létre, és amelynek köszönhetően a munkavállalók alkupozíciója soha nem volt ilyen erős. Ha valaki ma Magyarországon dolgozni akar, az nemcsak munkát talál, hanem olyan bért is kap, amely tisztes megélhetést biztosít.
A beszélgetés végén elhangzott: a baloldali károgás ellenére a tények makacs dolgok. 2026 tavaszán a magyar gazdaság nemcsak válságálló, hanem olyan jóléti fordulatot hajtott végre, amelyre a rendszerváltás óta vártunk. A „lélegeztetőgépen tartott gazdaság” képe végleg a múlté; ma már egy dübörgő, a családok zsebére és a reálbérek emelkedésére fókuszáló Magyarországról beszélhetünk.
