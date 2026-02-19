Háborús dominóhatás: így rántaná magával Magyarországot az ukrajnai konfliktus

Magyarország 2010 óta mintegy 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, az aktív korúak foglalkoztatási rátája meghaladja a 80 százalékot.

Bár az ukrán háború kitörése óta mintegy 10 ezer ukrán dolgozik hazánkban – ami kevesebb, mint a konfliktus előtt –, a közvetlen hatások a hivatalos statisztikákban még nem jelentősek. A fekete gazdaságban azonban nehezebb felmérni a folyamatokat. Az ukrán határhoz közeli régiókban kiemelkedő foglalkoztatás-növekedést mértek az elmúlt években, az EU 250 régiója közül ezek értek el a legnagyobb előrelépést. A reálbérek növekedése is kiemelkedő: 1960 óta az egyik legnagyobb, 2024-ben az EU-ban a második, az OECD ötéves átlagában szintén második helyen áll Magyarország (csak Törökország előzi meg).

Think tankek szerint 2025-ben is az EU második helyén voltunk, 2026-ra pedig a világ top 10 helyének egyikére várnak minket. Szalai szerint

ezek az eredmények azonban veszélybe kerülnek, ha Ukrajna gyorsan csatlakozik az EU-hoz és megnyílik a munkaerőpiac az ukránok előtt.

Az ukrán minimálbér mindössze az ötöde a magyarnak (még a garantált bérminimumot és a béren kívüli juttatásokat – SZÉP-kártya, adókedvezmények – figyelembe véve is óriási a különbség. Ez munkaerő-dömpinget, és az illegális foglalkoztatás terjedését okozná, különösen az alacsonyabb képzettségű munkavállalók között. Ukrajna EU-csatlakozása „zuhanást” eredményezne a magyar munkaerőpiacon – összegezte.