Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt szalai piroska Volodimir Zelenszkij kijev ukrajna budapest

Sokkoló beismerés Kijevből: Ukrajna sorsa a magyar kormányváltáson múlik, ezért támogatják őket

2026. február 13. 05:36

Döbbenetes, mit művel Ukrajna a hátunk mögött: már a magyar miniszterelnök személyéről is döntene Kijev.

2026. február 13. 05:36
null

2026 tavasza nem a szokásos belpolitikai sárdobálástól hangos: a magyar választási kampányba olyan szereplők is páros lábbal szálltak bele, akiknek elvileg semmi keresnivalójuk nem lenne a magyar szavazófülkék környékén. A Kontextus Cash Talk Extra legutóbbi adása rávilágított egy olyan jelenségre, amelyre a magyar diplomácia történetében kevés példát láttunk: Kijev nyíltan és leplezetlenül próbálja befolyásolni a magyar választók akaratát, célkeresztjükben pedig a Tisza Párt felemelése áll.

Hoppál Hunor műsorvezető kérdésére Szalai Piroska és Kohán Mátyás egyértelmű diagnózist állítottak fel: az ukrán vezetés számára a 2026-os magyar választás nem csupán egy szomszédos ország belügye, hanem egy sorsdöntő pénzügyi akadály elhárításának lehetősége. Szalai Piroska szerint a képlet egyszerű: amíg az Orbán-kormány van hatalmon, addig a gigantikus, ezerötszázmilliárd dolláros ukrán mentőcsomagok és a közös uniós hitelfelvételek falakba ütköznek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Budapest ugyanis nem hajlandó biankó csekket aláírni egy olyan háborúra, amelynek a végét senki nem látja, de a költségeit már most a magyar adófizetőknek is állni kellene.

Ebben a feszült helyzetben tűnt fel Kijev számára a Tisza Párt mint a „megoldás” kulcsa. A műsorban elhangzott, hogy ukrán kormányzati körök – köztük maga Zelenszkij elnök és diplomáciai kara – nyíltan hangoztatják, hogy kit látnának szívesen a magyar miniszterelnöki székben. Kohán Mátyás rámutatott: az ukrán vezetés olyan „konstruktív” partnert keres Budapesten, aki nem kérdez, nem vétózik, és gondolkodás nélkül rábólint a brüsszeli hitelfelvételekre. 

Az ukrán külügy retorikájában a Tisza Párt már nem csupán egy ellenzéki erő, hanem egyfajta „beígért szabadító”, aki elháríthatja a pénzcsapok útjában álló magyar akadályt.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ukrajna külügyminisztere páros lábbal rúgott bele jószomszédi viszonyunk maradékába, és ugyanazzal a páros lábbal sárba is tiporta azt

Aki szerint a Kijev és Budapest közötti feszültség csupán diplomáciai félreértések sorozata, az most megkapta a kijózanító pofont.

A beavatkozás mértéke és stílusa azonban több mint aggasztó. Szalai Piroska felidézte azokat a kijelentéseket, amelyekkel az ukrán vezetés gyakorlatilag „kiosztott néhány pofont” a magyar szuverenitásnak. Amikor Kijevből üzenik meg, hogy az „ukrán jóléti program” sorsa a magyar kormányváltástól függ, az már nem diplomácia, hanem nyílt politikai zsarolás. Kohán Mátyás szerint ez a fajta nyomásgyakorlás azért is veszélyes, mert a Tisza Párt nemzetközi beágyazottsága – különösen az Európai Néppárt irányába – tökéletesen illeszkedik ebbe a stratégiába.

A 2026-os választás tétje így egy újabb dimenzióval bővült. Nemcsak arról van szó, hogy ki vezesse az országot, hanem arról is, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását a külpolitikai döntésekben, vagy behódol a kijevi és brüsszeli elvárásoknak. A Cash Talk Extra vendégei egyetértettek abban: a magyar választóknak látniuk kell, hogy az ukrán támogatás a Tisza Párt mögött nem ingyen van. Az ára a magyar érdekek feladása, a közös uniós adósságok vállalása és az ország belerángatása egy olyan pénzügyi spirálba, 

amelyből soha nem fogunk tudni kilábalni. 

Kijev már letette a voksát – a kérdés az, hogy a magyarok hagyják-e, hogy külföldi erők döntsenek helyettük saját jövőjükről.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bynortx
2026. február 13. 07:17
Ukrajnát meg fogjuk fosztani áprilisban a hitvány, drogos szabadítójától. Ha van esze a kormánynak, akkor fokozott rendőri és katonai jelenlétet biztosít a szavazóhelyeken. Ha ukrán keveredik a környékre, azt ha kell erővel is távol kell tartani. Vesszen az ukronáci kormany és mindazok akik támogatják.:-)
Válasz erre
0
0
Teréz Pitykéz
2026. február 13. 06:43
Szerencsére, annyira útáljuk az ukranokat , hogy akit ők támogatnak arra nem szavazunk! Igy a tiszafosss szarkupacra sem… érik a 3/4 gyerekek!!! Ha esélyt akarnának a kormanyváltásra, akkor a Fideszt kellene támogatniuk … dehát ostoba bagázs
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. február 13. 06:36
Liechtenstein szava többet ér.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 13. 06:27
Egyre erősödik bennem, hogy Putyinnak mielőbb győznie kell.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!