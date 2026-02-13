Sokkoló beismerés Kijevből: Ukrajna sorsa a magyar kormányváltáson múlik, ezért támogatják őket

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Döbbenetes, mit művel Ukrajna a hátunk mögött: már a magyar miniszterelnök személyéről is döntene Kijev.
2026 tavasza nem a szokásos belpolitikai sárdobálástól hangos: a magyar választási kampányba olyan szereplők is páros lábbal szálltak bele, akiknek elvileg semmi keresnivalójuk nem lenne a magyar szavazófülkék környékén. A Kontextus Cash Talk Extra legutóbbi adása rávilágított egy olyan jelenségre, amelyre a magyar diplomácia történetében kevés példát láttunk: Kijev nyíltan és leplezetlenül próbálja befolyásolni a magyar választók akaratát, célkeresztjükben pedig a Tisza Párt felemelése áll.
Hoppál Hunor műsorvezető kérdésére Szalai Piroska és Kohán Mátyás egyértelmű diagnózist állítottak fel: az ukrán vezetés számára a 2026-os magyar választás nem csupán egy szomszédos ország belügye, hanem egy sorsdöntő pénzügyi akadály elhárításának lehetősége. Szalai Piroska szerint a képlet egyszerű: amíg az Orbán-kormány van hatalmon, addig a gigantikus, ezerötszázmilliárd dolláros ukrán mentőcsomagok és a közös uniós hitelfelvételek falakba ütköznek.
Budapest ugyanis nem hajlandó biankó csekket aláírni egy olyan háborúra, amelynek a végét senki nem látja, de a költségeit már most a magyar adófizetőknek is állni kellene.
Ebben a feszült helyzetben tűnt fel Kijev számára a Tisza Párt mint a „megoldás” kulcsa. A műsorban elhangzott, hogy ukrán kormányzati körök – köztük maga Zelenszkij elnök és diplomáciai kara – nyíltan hangoztatják, hogy kit látnának szívesen a magyar miniszterelnöki székben. Kohán Mátyás rámutatott: az ukrán vezetés olyan „konstruktív” partnert keres Budapesten, aki nem kérdez, nem vétózik, és gondolkodás nélkül rábólint a brüsszeli hitelfelvételekre.
Az ukrán külügy retorikájában a Tisza Párt már nem csupán egy ellenzéki erő, hanem egyfajta „beígért szabadító”, aki elháríthatja a pénzcsapok útjában álló magyar akadályt.
Aki szerint a Kijev és Budapest közötti feszültség csupán diplomáciai félreértések sorozata, az most megkapta a kijózanító pofont.
A beavatkozás mértéke és stílusa azonban több mint aggasztó. Szalai Piroska felidézte azokat a kijelentéseket, amelyekkel az ukrán vezetés gyakorlatilag „kiosztott néhány pofont” a magyar szuverenitásnak. Amikor Kijevből üzenik meg, hogy az „ukrán jóléti program” sorsa a magyar kormányváltástól függ, az már nem diplomácia, hanem nyílt politikai zsarolás. Kohán Mátyás szerint ez a fajta nyomásgyakorlás azért is veszélyes, mert a Tisza Párt nemzetközi beágyazottsága – különösen az Európai Néppárt irányába – tökéletesen illeszkedik ebbe a stratégiába.
A 2026-os választás tétje így egy újabb dimenzióval bővült. Nemcsak arról van szó, hogy ki vezesse az országot, hanem arról is, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását a külpolitikai döntésekben, vagy behódol a kijevi és brüsszeli elvárásoknak. A Cash Talk Extra vendégei egyetértettek abban: a magyar választóknak látniuk kell, hogy az ukrán támogatás a Tisza Párt mögött nem ingyen van. Az ára a magyar érdekek feladása, a közös uniós adósságok vállalása és az ország belerángatása egy olyan pénzügyi spirálba,
amelyből soha nem fogunk tudni kilábalni.
Kijev már letette a voksát – a kérdés az, hogy a magyarok hagyják-e, hogy külföldi erők döntsenek helyettük saját jövőjükről.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP