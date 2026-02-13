Sokkoló beismerés Kijevből: Ukrajna sorsa a magyar kormányváltáson múlik, ezért támogatják őket

A beavatkozás mértéke és stílusa azonban több mint aggasztó. Szalai Piroska felidézte azokat a kijelentéseket, amelyekkel az ukrán vezetés gyakorlatilag „kiosztott néhány pofont” a magyar szuverenitásnak. Amikor Kijevből üzenik meg, hogy az „ukrán jóléti program” sorsa a magyar kormányváltástól függ, az már nem diplomácia, hanem nyílt politikai zsarolás. Kohán Mátyás szerint ez a fajta nyomásgyakorlás azért is veszélyes, mert a Tisza Párt nemzetközi beágyazottsága – különösen az Európai Néppárt irányába – tökéletesen illeszkedik ebbe a stratégiába.

A 2026-os választás tétje így egy újabb dimenzióval bővült. Nemcsak arról van szó, hogy ki vezesse az országot, hanem arról is, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását a külpolitikai döntésekben, vagy behódol a kijevi és brüsszeli elvárásoknak. A Cash Talk Extra vendégei egyetértettek abban: a magyar választóknak látniuk kell, hogy az ukrán támogatás a Tisza Párt mögött nem ingyen van. Az ára a magyar érdekek feladása, a közös uniós adósságok vállalása és az ország belerángatása egy olyan pénzügyi spirálba,