Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
spanyolország andrij szibiha kijev ukrajna

Ukrajna külügyminisztere páros lábbal rúgott bele jószomszédi viszonyunk maradékába, és ugyanazzal a páros lábbal sárba is tiporta azt

2026. január 30. 05:24

Aki szerint a Kijev és Budapest közötti feszültség csupán diplomáciai félreértések sorozata, az most megkapta a kijózanító pofont.

2026. január 30. 05:24
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Az első bikaviadalokat még az ókori Görögországban tartották, ahonnan átterjedt a szokás a Római Birodalomra, majd az Ibériai-félszigetre, ahonnan kvázi visszahonosították azt a mórok, s így ért el Spanyolországba – ezért is tauromaquia a bikaviadal spanyol megnevezése, ami a görög ταῦρος (bika) és a μάχομαι (küzdeni) szóból származik. Azt már nem tudni pontosan, hogy az ikonikus „muleta”, vagyis a vörös posztó mikor jelent meg ebben a görög–római–ibériai–spanyol hagyományláncban, de szinte bizonyos, hogy a 18. században vezették be. Azóta használják – változó eredménnyel.

És itt a változó eredményen van a hangsúly, most épp ugyanis Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy közel negyvenezer karakteres, gigászi interjúban – szemmel láthatóan gondosan megtervezve – meglóbálta a vörös posztót a magyarok előtt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ha már ilyen szép kis szóképeknél vagyunk, ildomos megjegyezni, hogy a külügyminiszteri interjú nem csupán átlépett egy határt, hanem páros lábbal rúgta rá az ajtót jószomszédi viszonyunk maradékára, amit aztán ugyanazzal a páros lábbal a sárba is tiport.

Gondosan megtervezett vörösposztó-lengetés volt ez, aki pedig azt hitte valamilyen úton-módon, hogy a Kijev és Budapest közötti feszültség csupán diplomáciai félreértések sorozata, az most – csak hogy a szóképeknél maradjunk – megkapta a kijózanító pofont.

Kezdjük talán a legerősebb állítással: az ukrán diplomácia vezetője nem kevesebbet állít, mint hogy Magyarország miniszterelnöke – akit a magyar választópolgárok demokratikus úton, sorozatosan kétharmados többséggel bíztak meg az ország vezetésével – „veszélyt jelent a saját népére”. Ízlelgessük ezt a mondatot. Kijevből, egy olyan országból, ahol a háborús helyzetre hivatkozva felfüggesztették a választásokat (ami valamelyest érthető, de demokratikus deficitet akkor is szül), most megmondják a magyaroknak, hogy ki a veszélyes rájuk nézve.

De Szibiha egy egészen elképesztő logikai bukfenccel – vagy inkább a politikai cinizmus magasiskolájával – azt állítja, hogy az Orbán-kormány bünteti a kárpátaljai magyarokat. Miért? Mert blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását. Tehát a kijevi narratíva szerint nem az bünteti a kárpátaljai magyart, aki elvette a nyelvhasználati jogait, aki bezárással fenyegeti az iskoláit, aki másodrendű állampolgárként kezeli a saját szülőföldjén, hanem az az anyaország, amelyik a nemzetközi jogra hivatkozva megkövetelné a kisebbségi jogok tiszteletben tartását a csatlakozás feltételeként – 

és aztán Szibiha rezzenéstelen arccal benyögi, hogy Ukrajna már „megvalósított minden legmagasabb szintű kisebbségvédelmi normát”. 

Ez az a pont, ahol az ember nem tudja, sírjon vagy nevessen. Miközben a Velencei Bizottságtól kezdve a kárpátaljai szervezetekig mindenki pontosan tudja, hogy a helyzet korántsem rózsás, Kijev egyszerűen deklarálja, hogy a probléma nem létezik. Nincs itt semmi látnivaló, a jogfosztás valójában jogkiterjesztés, a fekete pedig fehér, a béke meg háború.

De ha már kisebbségvédelem, térjünk át a kétoldalú kapcsolatokra, mert Szibiha geopolitikai víziója legalább annyira riasztó, mint a magyarokhoz való viszonya. Az interjúban nyíltan beszél a boots on the ground, azaz a külföldi csapatok ukrajnai jelenlétének szükségességéről a béke garanciájaként. Majd hozzáteszi, hogy nyugi, nem amerikaiak lennének, csak európaiak – és ugyanebben az interjúban benyögi azt is Szibiha, hogy „Ukrajna nélkül Európa nem tudja megvédeni magát”.

De mindenki megnyugodhat, nem csak a magyaroknak, a lengyel barátainknak is üzent, „senki sem fogja nekünk diktálni a történelmünket” – mondja Szibiha a banderista múlttal és a volhíniai mészárlással kapcsolatos lengyel aggályokra. 

Szép kis mondat, főleg hogy ezt az egyik legnagyobb szövetségesüknek mondta, a fegyverek és segélyek fő tranzitországának, Lengyelországnak is odavágnak, ha az a történelmi igazságtételt firtatja. Ha Varsóval ezt megteszik, mit várhatunk mi, magyarok? A válasz egyszerű: semmi jót.

A magyarországi választások közeledtével Kijev láthatóan nem csupán nem riad vissza attól, hogy aktív szereplővé váljon a magyar belpolitikában, de effektíve ilyen babérokra tör. Amikor a miniszter „bármilyen változatra” való felkészülésről beszél, és Magyar Péterben látja a reménysugarat a vétó feloldására, akkor egyértelművé teszi: Ukrajna politikai változást akar Budapesten, mert csak mi vagyunk az akadály a gyorsított – és tegyük hozzá: érdemtelen – uniós csatlakozásuk útjában.

A provokáció tehát adott, a vörös posztó ott lobog a szemünk előtt – épp a kampányban. És most van a legnagyobb szükségünk arra a bizonyos stratégiai nyugalomra. A helyes válasz a hidegfejű, pragmatikus realizmus. Mert nem akarunk katonákat küldeni semmilyen boots on the ground programban a Dnyeper partjára, nem alkudozunk a véreink sorsáról üres hazugságokért cserébe, és nem engedhetjük az uniós csatlakozást, amíg Ukrajna nem teljesíti egyesével az összes feltételt – meg azt sem, hogy mindenféle BlackRock pro bono összetanácsadott ötletekkel adósságba hajszolják Szibiháék az Uniót.

Úgyhogy köszönjük az interjút, Miniszter úr. Tisztább lett a kép. Mi pedig maradunk a nyugalomnál, mert a vörös posztó csak a bikát hergeli, a bölcs embert óvatosságra inti.

Nyitókép: Andrij Szibiha meglengeti a vörös posztót az AI értelmezésében

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 101 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2026. január 30. 08:49
Ukrajnát csak le kell radírozni a térképről, hogy minden jobb legyen.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 30. 08:49
"2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal meghaladta az előző évit" Nincs 2fele fideszes. Mindet tonkre kell tenni.
Válasz erre
1
0
Tegnap
2026. január 30. 08:46
nuevoreynuevaley 2026. január 30. 08:27 Ékezetlen hoholszopó okádék vagy, tiszafos. Undorító, taposnivaló, mint a poloska. Áprilisban senkinek sem fogsz hiányozni, ahogy örökre elmerülsz a pöcegödörben a szektáddal.
Válasz erre
1
1
borsos-2
2026. január 30. 08:40
És még ezek akarnak tűzszünetet...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!