Ukrajna külügyminisztere páros lábbal rúgott bele jószomszédi viszonyunk maradékába, és ugyanazzal a páros lábbal sárba is tiporta azt

Kezdjük talán a legerősebb állítással: az ukrán diplomácia vezetője nem kevesebbet állít, mint hogy Magyarország miniszterelnöke – akit a magyar választópolgárok demokratikus úton, sorozatosan kétharmados többséggel bíztak meg az ország vezetésével – „veszélyt jelent a saját népére”. Ízlelgessük ezt a mondatot. Kijevből, egy olyan országból, ahol a háborús helyzetre hivatkozva felfüggesztették a választásokat (ami valamelyest érthető, de demokratikus deficitet akkor is szül), most megmondják a magyaroknak, hogy ki a veszélyes rájuk nézve.

De Szibiha egy egészen elképesztő logikai bukfenccel – vagy inkább a politikai cinizmus magasiskolájával – azt állítja, hogy az Orbán-kormány bünteti a kárpátaljai magyarokat. Miért? Mert blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását. Tehát a kijevi narratíva szerint nem az bünteti a kárpátaljai magyart, aki elvette a nyelvhasználati jogait, aki bezárással fenyegeti az iskoláit, aki másodrendű állampolgárként kezeli a saját szülőföldjén, hanem az az anyaország, amelyik a nemzetközi jogra hivatkozva megkövetelné a kisebbségi jogok tiszteletben tartását a csatlakozás feltételeként –

és aztán Szibiha rezzenéstelen arccal benyögi, hogy Ukrajna már „megvalósított minden legmagasabb szintű kisebbségvédelmi normát”.

Ez az a pont, ahol az ember nem tudja, sírjon vagy nevessen. Miközben a Velencei Bizottságtól kezdve a kárpátaljai szervezetekig mindenki pontosan tudja, hogy a helyzet korántsem rózsás, Kijev egyszerűen deklarálja, hogy a probléma nem létezik. Nincs itt semmi látnivaló, a jogfosztás valójában jogkiterjesztés, a fekete pedig fehér, a béke meg háború.

De ha már kisebbségvédelem, térjünk át a kétoldalú kapcsolatokra, mert Szibiha geopolitikai víziója legalább annyira riasztó, mint a magyarokhoz való viszonya. Az interjúban nyíltan beszél a boots on the ground, azaz a külföldi csapatok ukrajnai jelenlétének szükségességéről a béke garanciájaként. Majd hozzáteszi, hogy nyugi, nem amerikaiak lennének, csak európaiak – és ugyanebben az interjúban benyögi azt is Szibiha, hogy „Ukrajna nélkül Európa nem tudja megvédeni magát”.