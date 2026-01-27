Mario Draghi szerint 800 milliárd euróból megmenthetjük a lecsúszástól Európát. Vagy erre költjük, vagy elszórjuk Zelenszkijre

– bár nyilván nem „fair” az összehasonlítás, hisz Ukrajna nem EU-tag, így nem illeti meg ugyanaz az elbánásmód, mint egy tagállamot, Magyarország meg nem állt az elmúlt 20 évben háborúban.

De tényleg, ízlelgessük ezt az aránypárt. Egy nem uniós tagállam, amelynek intézményrendszere olyan, amilyen, kevesebb mint négy év alatt megkapta annak az összegnek a közel háromszorosát, amit egy teljes jogú tagállam két évtized alatt, kemény feltételek és bonyolult adminisztráció mellett hívhatott le.

És a java még csak most jön. A Politico által kiszivárogtatott, „jóléti tervnek” (prosperity plan) nevezett tervezet szerint az USA és az EU mintegy 800 milliárd dollárnyi (közel 675 milliárd eurónyi) forrást kíván megmozgatni Ukrajna államadósságának finanszírozására, az ukrán állami működés fenntartására, és bizonyos dolgok újjáépítésére a következő évtizedben.

A terv cinizmusa már onnan kirí, hogy a Politico cikke szerint „a BlackRock pro bono alapon tanácsadást nyújt a rekonstrukciós tervhez”.

Külön sluszpoén, hogy a 800 milliárdos csekk benyújtása előtt, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma (EUM) által kiadott jelentés szerint már korábban is, ha mindent összeadtunk – a hiteleket, a kamatterheket, a katonai támogatásokat –, az Ukrajna számára előirányzott összeg a következő ciklusban elérhette volna a 360 milliárd eurót. Már ez az összeg is akkora lyukat ütött volna a közös kasszán, amelyet az Európai Bizottság csak a kohéziós és agrártámogatások legalább 20 százalékos megvágásával tudott betömni. És ez után nyújtották be az ukránok a 800 milliárdos „igényt”.