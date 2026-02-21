Így rántaná be Európát a háborúba Zelenszkij: európai katonákat akar a frontvonalon látni

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
Egy tűzszünet sokak szerint a béke első lépése lehetne Ukrajnában. Zelenszkij azonban európai katonákat látna a frontvonal közelében, ami egy újabb orosz támadás esetén az egész kontinenst közvetlenül a konfliktusba sodorhatná.
Zelenszkij egy interjúban világossá tette, hogy nem pusztán diplomáciai támogatást vár Európától, hanem konkrét katonai jelenlétet is. A Bild beszámolója szerint az ukrán elnök az AFP hírügynökségnek adott interjúban a tűzszünet esetére európai csapatok állomásoztatását szorgalmazta a frontvonal közelében.
Természetesen az ukránok azt szeretnék, hogy partnereink velünk együtt álljanak a frontvonalon
– fogalmazott Zelenszkij. Ugyanakkor azt is elismerte:
Természetesen senki sem akar az első vonalban állni.
A multinacionális erő bevetését elsősorban Franciaország és az Egyesült Királyság szorgalmazza. Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök január elején Párizsban szándéknyilatkozatot írt alá Zelenszkijjel egy ilyen erő kiküldéséről. Macron ugyanakkor akkor még úgy fogalmazott, hogy az alakulat a szárazföldön, a levegőben és a tengeren, „távol a kontaktvonaltól” teljesítene szolgálatot. Ehhez képest Zelenszkij most egyértelműen közelebb tolná a kontingenst:
Szeretnénk a kontingenst közelebb látni a kontaktvonalhoz.
A különbség nem pusztán földrajzi árnyalat. Ha európai katonák a front közvetlen közelében állomásoznának, egy esetleges újabb orosz támadás már nemcsak Ukrajnát érintené, hanem közvetlenül uniós és NATO-tagállamok fegyveres erőit is. A német kancellár, Friedrich Merz január elején először vetette fel Bundeswehr-katonák küldésének lehetőségét egy nemzetközi misszió keretében, de hangsúlyozta, hogy a német katonák nem Ukrajnában, hanem egy NATO-tag szomszédos országban teljesítenének szolgálatot.
Németország továbbra is politikailag, pénzügyileg és katonailag is hozzá fog járulni
– mondta akkor Merz. Hozzátette:
Ez például azt jelentheti, hogy egy tűzszünet után erőket ajánlunk fel Ukrajna számára szomszédos NATO-területen.
Zelenszkij mostani felvetése azonban ennél egy lépéssel tovább megy. Nem a hátsó biztosításról, hanem a frontvonal közelségéről beszél. Egy ilyen jelenlét pedig egy újabb eszkaláció esetén már nemcsak Ukrajna konfliktusa lenne, hanem könnyen Európa háborújává válhatna.
Nyitókép: Petros Karadjias / POOL / AFP