Így rántaná be Európát a háborúba Zelenszkij: európai katonákat akar a frontvonalon látni

Zelenszkij a frontvonal közelében látná a csapatokat

A multinacionális erő bevetését elsősorban Franciaország és az Egyesült Királyság szorgalmazza. Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök január elején Párizsban szándéknyilatkozatot írt alá Zelenszkijjel egy ilyen erő kiküldéséről. Macron ugyanakkor akkor még úgy fogalmazott, hogy az alakulat a szárazföldön, a levegőben és a tengeren, „távol a kontaktvonaltól” teljesítene szolgálatot. Ehhez képest Zelenszkij most egyértelműen közelebb tolná a kontingenst:

Szeretnénk a kontingenst közelebb látni a kontaktvonalhoz.

A különbség nem pusztán földrajzi árnyalat. Ha európai katonák a front közvetlen közelében állomásoznának, egy esetleges újabb orosz támadás már nemcsak Ukrajnát érintené, hanem közvetlenül uniós és NATO-tagállamok fegyveres erőit is. A német kancellár, Friedrich Merz január elején először vetette fel Bundeswehr-katonák küldésének lehetőségét egy nemzetközi misszió keretében, de hangsúlyozta, hogy a német katonák nem Ukrajnában, hanem egy NATO-tag szomszédos országban teljesítenének szolgálatot.