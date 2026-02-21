Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
witzmann mihály fidesz - kdnp - győzelem

Hosszú sorokban írnak alá Siófokon a fideszes Witzmann Mihálynak

2026. február 21. 09:43

Hatalmas az érdeklődés.

2026. február 21. 09:43
null

A Somogy vármegyei 4-es körzetben a fideszes Witzmann Mihályt, hosszú sorokban várták, hogy alá tudjanak írni neki. 

Witzmann Mihály posztja: 

Siófokon, már hosszú sor áll! 

Még meg sem érkeztem, de már rengetegen vártak az aláírásgyűjtésnél! 

2026 a győzelem éve lesz: 

  • a győzelem éve a családoknak, 
  • a vállalkozásoknak, 
  • a fiataloknak, 
  • az időseknek, 
  • a vidékieknek és a városokban élőknek egyaránt.

A győzelem éve lesz a Fidesz-KDNP-nek és a győzelem éve Magyarországnak!  Mert Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, és ha rajtam múlik, ez így is marad! Béke, biztonság, fejlődés!

Köszönöm a bizalmat!

Nyitókép: Witzmann Mihály Facebook oldala

 

Összesen 6 komment

macskusz-4
2026. február 21. 10:49
Kőröshegyi Anita. Vagy mibánat. Jakabpárti volt. És a siófoki plg.mesteri hivatalban is fészkelt. És Magyar Győrgy is odatelepűlt. Füreden csak a Margarétás Forsthoffer hasonló. A Texco mellett " nyomorog" a luxusszállodájában. De mindenki les..ja. 2 %- ot kapott.
Válasz erre
0
0
yakasin-batu
2026. február 21. 10:47
Ja! És túl azon, hogy a világon semmi érdemlegeset nem csinált, harmadjára választották meg. Aki esetleg a Fő térben gyönyörködik, annak elmondom, hogy már a tervek sokkal előbb készen voltak, mint őt megválasztották volna. A Siófokon átvezető négysávost tessék megnézni! Ha nyár lenne, vágni lehetne a gazt a közepén, hasonlóan a Fővárosunkhoz, ami úgy le van pukkanva, hogy rossz bemenni a belvárosba, a sok mocsok miatt. Még egy rövid történet Siófokról: mikor a Rózsakertet készítették a kikötőnél, a kivitelező teherautóit - amivel a földet hordták - a parkolóőrök megbüntették (kocsinként 40 ezerre)! Ezt tudja a baloldali vezetés!
Válasz erre
0
0
Kriszta67
2026. február 21. 10:26
Remélem a vidékiek ismét megmentik az országot. Itt Budapesten a Tiszánál kígyózott a sor. Itt le akarják váltani a fideszt ha beledöglünk is.
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 21. 09:50
Siófok egy " csodahely"...Egy exrendőr Jobbikos -most Tiszás -a polgármester...akinek az a nő volt az egyik " munkatársa"- aki a parlamentben szerelmesen nézett Jakabra.....most pedig az analfabéta, beesett homlokú Csatári Ernő. Innen kellene emelkedni.
Válasz erre
2
0
