Hosszú sorokban írnak alá Siófokon a fideszes Witzmann Mihálynak

a győzelem éve a családoknak,

a vállalkozásoknak,

a fiataloknak,

az időseknek,

a vidékieknek és a városokban élőknek egyaránt.

A győzelem éve lesz a Fidesz-KDNP-nek és a győzelem éve Magyarországnak! Mert Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, és ha rajtam múlik, ez így is marad! Béke, biztonság, fejlődés!

Köszönöm a bizalmat!

Nyitókép: Witzmann Mihály Facebook oldala