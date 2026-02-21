Hosszú sorokban írnak alá Siófokon a fideszes Witzmann Mihálynak

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
Hatalmas az érdeklődés.
A Somogy vármegyei 4-es körzetben a fideszes Witzmann Mihályt, hosszú sorokban várták, hogy alá tudjanak írni neki.
Witzmann Mihály posztja:
Siófokon, már hosszú sor áll!
Még meg sem érkeztem, de már rengetegen vártak az aláírásgyűjtésnél!
2026 a győzelem éve lesz:
A győzelem éve lesz a Fidesz-KDNP-nek és a győzelem éve Magyarországnak! Mert Magyarország Európa legbiztonságosabb országa, és ha rajtam múlik, ez így is marad! Béke, biztonság, fejlődés!
Köszönöm a bizalmat!
Nyitókép: Witzmann Mihály Facebook oldala