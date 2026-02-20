Ezért hasonlították össze az angolok Szoboszlait a Ferencváros játékosával

Érdekes összehasonlítás látott napvilágot az angol sajtóban. Szoboszlai Dominik a Brighton ellen az FA-kupában lépett 129. alkalommal pályára tétmeccsen a Liverpool mezében – éppen ennyi találkozója van a Vörösök csapatában a Ferencváros jelenlegi középpályásának, Naby Keitának. A Rousing The Cop liverpooli portál pedig úgy gondolta, ennek apropóján érdemes összehasonlítani a két labdarúgó statisztikáit.

A cikk szerzője szerint, amikor Keitát leigazolták 2018-ban a német RB Leipzig csapatától, úgy gondolták, megtalálták az új Steven Gerrardot, ezért oda is adták neki a klublegenda 8-as mezszámát. A guineai nem is teljesített rosszul, Bajnokok Ligáját is nyert Jürgen Klopp vezetésével, ugyanakkor folyamatos sérülések hátráltatták – azóta tudjuk, hogy a Werder Bremen, majd az FTC játékosa lett, vagyis nagyon messze került nemcsak Gerrard-féle szinttől, de az európai topfutballtól is.