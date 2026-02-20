Ezért hasonlították össze az angolok Szoboszlait a Ferencváros játékosával

Eldőlt: mégis marad a Ferencváros BL-győztes klasszisa!
Kínai gigaajánlat ide vagy oda.
Az FTC középpályása, Naby Keita annak idején 129 alkalommal lépett pályára a Liverpoolban. Szoboszlai Dominik is éppen ennyinél jár, úgyhogy az angol médiában összehasonlították a két játékos mutatóit.
Érdekes összehasonlítás látott napvilágot az angol sajtóban. Szoboszlai Dominik a Brighton ellen az FA-kupában lépett 129. alkalommal pályára tétmeccsen a Liverpool mezében – éppen ennyi találkozója van a Vörösök csapatában a Ferencváros jelenlegi középpályásának, Naby Keitának. A Rousing The Cop liverpooli portál pedig úgy gondolta, ennek apropóján érdemes összehasonlítani a két labdarúgó statisztikáit.
A cikk szerzője szerint, amikor Keitát leigazolták 2018-ban a német RB Leipzig csapatától, úgy gondolták, megtalálták az új Steven Gerrardot, ezért oda is adták neki a klublegenda 8-as mezszámát. A guineai nem is teljesített rosszul, Bajnokok Ligáját is nyert Jürgen Klopp vezetésével, ugyanakkor folyamatos sérülések hátráltatták – azóta tudjuk, hogy a Werder Bremen, majd az FTC játékosa lett, vagyis nagyon messze került nemcsak Gerrard-féle szinttől, de az európai topfutballtól is.
Öt évvel később Szoboszlait ugyancsak a lipcseiektől hozták el, akinek szintén odaadták azt a bizonyos 8-as számot. A magyar válogatott csapatkapitánya azóta mindenkit meggyőzött arról, hogy ő lehet a Gerrard-utód, hiszen mostanra abszolút vezére lett a csapatnak.
Na de nézzük akkor azokat a számokat!
Már az is óriási különbség a két játékos között, hogy Keita ezt a 128 meccset 5 év, míg Szoboszlai konkrétan feleennyi idő alatt érte el.
De a többi statisztikában is simán a magyar javára dől a mérleg nyelve.
A Fradi focistája összesen 11 gólt szerzett a Liverpoolban, de a legjobb évadjában is csak 4-et. Szoboszlai ehhez képest szórja a gólokat: már most 25-nél jár, csak ebben a bajnokságban 10-nél.
A gólpasszokat nézve is hasonló a helyzet: Keita megállt 6-nál az 5 év alatt, Szoboszlai eközben már 19-et jegyzett.
A cikk szerzője szerint mindez egyértelmű bizonyítéka, hogy Szoboszlai már most fontosabb játékosa a Liverpoolnak, mint Keita valaha is volt.
A magyar ráadásul már 105 meccsen kezdett, a guineai összesen 77-en.
Keita két dologban nő jelen pillanatban Szoboszlai fölé. Jobb győzelmi aránnyal rendelkezik (70 százalék a 64 százalék ellen), illetve több trófeát nyert. Hiszen a bajnoki és a Ligakupa-trófea mellett (a magyarnak egyelőre ez a kettő van) a Bajnokok Ligáját, az FA-kupát, a szuperkupát és a klubvilágbajnoki címet is bezsebelte. Persze mindezt kétszer annyi idő alatt, mint Szoboszlai.
A portál végül levonja a konklúziót:
reményei szerint a trófeák számában Szoboszlai utol fogja érni Keitát, de már anélkül sem kérdés, hogy ő a jobb 8-as játékosa a Liverpoolnak.
