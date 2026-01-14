Ft
Naby Keita Kubatov Gábor Ferencváros FTC

Eldőlt: mégis marad a Ferencváros BL-győztes klasszisa!

2026. január 14. 18:31

Az arab és a kínai pénz helyett inkább Budapestet választotta. Naby Keita a kölcsön után immár végleg a Fradié!

2026. január 14. 18:31
null

Az FTC-elnök Kubatov Gábor és a klub szerda este bejelentette: marad az Üllői úton a zöld-fehérek guineai játékosa, Naby Keita. Mint ismert, a Liverpool tagjaként Bajnokok Ligája-győztes középpályás a Werder Brementől kölcsönben játszott a Fradinál, kölcsönszerződése azonban az előző naptári év végével lejárt. Noha a Ferencváros szerette volna megtartani a Robbie Keane irányítása alatt ismét magára találó klasszist, épp a napokban futottak be érte komolyabb kínai ajánlatok, emellett a hírek szerint szaúd-arábiai lehetőségei is lettek volna. 

A szívére hallgatott, így maradt a Fradi

Az már korábban tudott volt, hogy a Werder mindenáron szabadulni akar Keita játékjogától, így leginkább a játékoson múlott, hogyan dönt a jövőjével kapcsolatban. A német Bild úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy szakmailag a leglogikusabb döntés az FTC-ben maradás lenne, emellett 

Keita többször is beszélt arról, hogy ittléte alatt nagyon megszerette Budapestet.

Ezek együttesen mind közrejátszhattak abban, hogy végül a Fradi mellett döntött: a hírek szerint a Werder végül ingyen engedte el, így a ferencvárosiak a kölcsön után végleg megszerezték a játékjogát. 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

