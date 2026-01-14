Eldőlt: mégis marad a Ferencváros BL-győztes klasszisa!

Az FTC-elnök Kubatov Gábor és a klub szerda este bejelentette: marad az Üllői úton a zöld-fehérek guineai játékosa, Naby Keita. Mint ismert, a Liverpool tagjaként Bajnokok Ligája-győztes középpályás a Werder Brementől kölcsönben játszott a Fradinál, kölcsönszerződése azonban az előző naptári év végével lejárt. Noha a Ferencváros szerette volna megtartani a Robbie Keane irányítása alatt ismét magára találó klasszist, épp a napokban futottak be érte komolyabb kínai ajánlatok, emellett a hírek szerint szaúd-arábiai lehetőségei is lettek volna.