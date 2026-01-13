Bombaüzlet az Üllői úton: a németek szerint a kínaiak ajánlata mindent megváltoztathat

Rendkívül aktív a téli átigazolási piacon a Ferencváros labdarúgócsapata. A bajnoki címvédő egymás után értékesítheti támadóit, Varga Barnabáson már túladtak, és Alekszandar Pesicsért is van kérő, fogy az idő, így gőzerővel keresik a kiszemelt utódokat a támadósorba. A Robbie Keane vezette szakmai stábnak azonban nem csak az okoz fejfájást, de a BL-győztes középpályás, Naby Keita helyzete is. A Werder Brementől kölcsönzött labdarúgóért ugyanis befutott egy ázsiai ajánlat.

Robbie Keane előtt adott a feladat: megszerezni a labdarúgócsapattal a Fradi 37. bajnoki aranyérmét – ebben segítheti a BL-győztes középpályás, Naby Keita

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt