Bombaüzlet az Üllői úton: a németek szerint a kínaiak ajánlata mindent megváltoztathat
2026. január 13. 17:49
A legrosszabbkor érkezett egy ajánlat Ázsiából. A németek szerint még mindig a Fradi a legesélyesebb Keita megszerzésére.
2026. január 13. 17:49
Rendkívül aktív a téli átigazolási piacon a Ferencváros labdarúgócsapata. A bajnoki címvédő egymás után értékesítheti támadóit, Varga Barnabáson már túladtak, és Alekszandar Pesicsért is van kérő, fogy az idő, így gőzerővel keresik a kiszemelt utódokat a támadósorba. A Robbie Keane vezette szakmai stábnak azonban nem csak az okoz fejfájást, de a BL-győztes középpályás, Naby Keita helyzete is. A Werder Brementől kölcsönzött labdarúgóért ugyanis befutott egy ázsiai ajánlat.
Keita-ügy: a legrosszabbkor futott be egy kínai ajánlat
A német klub január közepéig adta kölcsön a középpályást a Népligetbe, és a folytatásban sem tartanak igényt a szolgálataira, egyértelműen meg akarnak szabadulni a 1,5 milliós bérterhétől. Német sajtóhírek szerint a Fradi egyelőre nem hívta le a vételi opciót a guineai labdarúgóra, de továbbra is pole pozícióban van a megszerzését illetően.
Az alkupozíciót azonban nehezíti, hogy a Bild szerint befutott egy anyagilag is előnyös kínai ajánlat.
A Werder Bremen sportigazgatója, Clemens Fritz a DeichStube megkeresésére elárulta a Keita-ügyben, hogy továbbra is kapcsolatban állnak a Ferencvárossal, és dolgoznak a legjobb megoldáson. A napokban biztosan eldől az afrikai labdarúgó sorsa, ígérjük, a továbbiakban is figyelemmel követjük a fejleményeket.