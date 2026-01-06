Hol tart Magyarországon a mesterséges intelligencia?

A technológia tendenciái alapján a fejlesztések súlypontja a generatív modellekről az ágens alapú rendszerekre (Agentic AI) helyeződik át. A korábbi, statisztikai valószínűségekre építő modellekkel szemben az új, kognitív érvelési képességekkel (reasoning capabilities) rendelkező rendszerek képesek a problémák dekomponálására, logikai láncolatok felépítésére és a válaszadás előtti önellenőrzésre. Ez a funkcionális bővülés teszi lehetővé a passzív chatbotok kiváltását olyan autonóm ágensekkel, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek célokat kitűzni, szoftvereszközöket kezelni és komplex munkafolyamatokat végrehajtani. Piaci elemzések szerint a vállalati stratégiákban hamarosan a specializált – például jogi, fejlesztői vagy beszerzési – ágensek kollaborációja válik meghatározóvá, ami a szoftverarchitektúrák és a munkafolyamatok átalakulását vonja maga után.

Magyarország ebben a versenyfutásban a stratégiai keretrendszerek megszilárdítására és a multinacionális partnerekkel való együttműködésre helyezi a hangsúlyt. A megújított Nemzeti MI Stratégia a technológiai szuverenitást és a gazdasági versenyképességet célozza, különös tekintettel a szabályozási környezet harmonizációjára és az infrastruktúra fejlesztésére. Kiemelkedő jelentőségű a Microsoft és a Gazdasági Versenyhivatal közötti megállapodás, amelynek keretében a technológiai óriás vállalta, hogy jelentős méretű magyar nyelvű adatállományon tanítja modelljeit. Ez a lépés túlmutat egy egyszerű beruházáson, a digitális kulturális szuverenitás záloga. A nagy nyelvi modellek angol dominanciája ugyanis kisebb nyelvek esetében a kulturális árnyalatok elvesztéséhez vezethet, a dedikált magyar tanítóadatbázis azonban biztosítja, hogy a jövő mesterséges intelligenciája ne csak fordítson, hanem értse is a magyar jogi és kulturális sajátosságokat.

A közép- és kelet-európai régióban zajló versenyfutásban Magyarország pozíciója stabil, de az ország sajátos fejlődési utat jár be. A térség országai eltérő stratégiákat követnek: Lengyelország, a régió legnagyobbja, hatalmas belső piacára és erős startup ökoszisztémájára épít, ahol a vállalatok kiemelkedően nagy arányban használnak AI eszközöket. Csehország az ipari digitalizáció és a stabil gazdasági környezet révén őrzi pozícióját, míg Románia a gyors követő szerepében, az IT outsourcing szektor robbanásszerű növekedésével zárkózik fel. Magyarország stratégiája ezzel szemben a »specializált hub« modelljére emlékeztet, amely erősen támaszkodik a közvetlen külföldi tőkeberuházásokra, különösen az autóiparban és az akkumulátorgyártásban.

Ahogy a magyar MI stratégia is kiemeli, a multinacionális vállalatok világelső technológiákat és automatizációt hoznak az országba, addig a hazai kis- és középvállalkozások (KKV-k) jelentős része technológiai lemaradással küzd. A magyar KKV szektor gyakran stratégia nélkül, ad-hoc jelleggel próbálkozik az új megoldások bevezetésével, ami versenyhátrányt jelent a régiós társakkal, különösen a lengyel cégekkel szemben. A 2026-os év egyik legnagyobb kihívása éppen ennek a szakadéknak a mérséklése lesz, hiszen a nemzetgazdasági szintű versenyképesség nem alapozható kizárólag a technológia-transzferre: szükség van a belső innovációs kapacitások megerősítésére is.

A társadalmi adaptáció terén kettős tendencia figyelhető meg Magyarországon. A lakossági használat robbanásszerűen nőtt, különösen a fiatalabb generációk és a diákok körében, akik napi szinten alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Ugyanakkor a használat terjedésével párhuzamosan erősödött a bizalmatlanság is: a »kompetencia-bizalom rés« jelensége arra utal, hogy bár az eszközök elérhetőek, a felhasználók jelentős része aggódik a manipulált információk, a hallucinációk és a lexikális tudás elértéktelenedése miatt. Ez a bizalmi deficit komoly akadálya lehet a technológia mélyebb, intézményi szintű integrációjának, különösen az elektronikus kormányzati ügyintézés és az egészségügy területén. Az oktatásnak és a kormányzati kommunikációnak ezért kiemelt feladata lesz a kritikus gondolkodás és az AI-etika erősítése.