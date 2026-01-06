Már csak eddig az időpontig válthatja be ezeket a bankjegyeket – utána sehol sem váltják vissza őket

A Délmagyar beszámolója szerint az 1998-as kibocsátású, régi ezer forintos bankjegy beváltására 2027 nyaráig lesz lehetőség. Fontos megjegyezni azonban, hogy a bankjegy már évek óta nincs forgalomban.

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a bankjegy végső beváltási határideje 2027. augusztus 31., eddig az időpontig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken átváltható.

Fontos, hogy 2027. szeptember 1-jétől már a jegybank sem cseréli ki a bankót. Innentől kezdve ugyanis, teljesen elveszíti a pénz funkcióját és maximum egy emléktárgyként maradhat meg. A határidő után sem pótlásra, sem méltányosságra nem lesz lehetőség. Hozzá kell tenni, hogy ez a bankjegy a gyűjtők körében, állapottól függően keresett.