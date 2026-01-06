Ft
magyar nemzeti bank bankjegy határidő

Már csak eddig az időpontig válthatja be ezeket a bankjegyeket – utána sehol sem váltják vissza őket

2026. január 06. 09:44

Ha még önnek is van belőle, érdemes összegyűjteni és mielőbb beváltani őket.

2026. január 06. 09:44
null

A Délmagyar beszámolója szerint az 1998-as kibocsátású, régi ezer forintos bankjegy beváltására 2027 nyaráig lesz lehetőség. Fontos megjegyezni azonban, hogy a bankjegy már évek óta nincs forgalomban.

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a bankjegy végső beváltási határideje 2027. augusztus 31., eddig az időpontig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken átváltható.

Fontos, hogy 2027. szeptember 1-jétől már a jegybank sem cseréli ki a bankót. Innentől kezdve ugyanis, teljesen elveszíti a pénz funkcióját és maximum egy emléktárgyként maradhat meg. A határidő után sem pótlásra, sem méltányosságra nem lesz lehetőség. Hozzá kell tenni, hogy ez a bankjegy a gyűjtők körében, állapottól függően keresett.

A tapasztalatok szerint sok háztartásban lapulnak még borítékban, könyvben vagy fiók mélyén elfelejtett régi bankjegyek – írja a Szoljon. Éppen ezért érdemes időben átnézni a félretett készpénzt és emlékeket, mert aki lemarad a határidőről, annak a régi ezres onnantól már csak tényleg egy papírdarab marad.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó/Balaton József

 

 

Hoked_ly
2026. január 06. 09:58
Bár csak lenne belőle vagy száz-millió darab! Valahogy csak elküszködném egy furikon a OTP-ig, had számolják!! 😎
jump-ing
2026. január 06. 09:48
Biztos ami biztos vigyük be a bankba a teljes fizetésünket, mert utána már szart se kapunk érte... (bocs de már most se)
