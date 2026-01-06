Nem csak az ukránokat, hanem az amerikaiakat is támadja Oroszország – állítja az ukrán külügyminiszter

Vlagyimir Putyin orosz államfő semmibe veszi Donald Trump erőfeszítéseit a béke érdekében – állítja Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki szerint Oroszország már többedik alkalommal támadott amerikai tulajdonban lévő üzemet Ukrajnában.

A tárcavezető szerint az orosz erők nemrég többször is megpróbáltak lecsapni a dnyiprói finomítóra, de példaként említette a Boeing kijevi irodáját és a munkácsi üzemet ért támadást is. Hangsúlyozta, az eddigi offenzívák során az ukrajnai Amerikai Kereskedelmi Kamarához tartozó létesítmények mintegy fele sérült meg.