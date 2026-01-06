Ft
Amerika Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Andrij Szibiha

Nem csak az ukránokat, hanem az amerikaiakat is támadja Oroszország – állítja az ukrán külügyminiszter

2026. január 06. 07:06

Andrij Szibiha szerint az eddigi offenzívák során az ukrajnai Amerikai Kereskedelmi Kamarához tartozó létesítmények mintegy fele megsérült.

2026. január 06. 07:06
null

 Vlagyimir Putyin orosz államfő semmibe veszi Donald Trump erőfeszítéseit a béke érdekében – állítja Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki szerint Oroszország már többedik alkalommal támadott amerikai tulajdonban lévő üzemet Ukrajnában.

A tárcavezető szerint az orosz erők nemrég többször is megpróbáltak lecsapni a dnyiprói finomítóra, de példaként említette a Boeing kijevi irodáját és a munkácsi üzemet ért támadást is. Hangsúlyozta, az eddigi offenzívák során az ukrajnai Amerikai Kereskedelmi Kamarához tartozó létesítmények mintegy fele sérült meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

Tuners
2026. január 06. 10:10
“Andrij Szibiha szerint az eddigi offenzívák során az ukrajnai Amerikai Kereskedelmi Kamarához tartozó létesítmények mintegy fele megsérült” Minek mentek oda?!
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2026. január 06. 10:08
Ezek csak kunyerálni, követelni tudnak és ráadásul nagyon aljas módon. Ez a fagyi keményen visszanyal és vissza is fog nyalni az EU-nak örökké. Soha sem lesz elég nekik semmi sem. Követelőzni és eltartatni akarják magukat ameddig csak lehet, utána pedig neki fognak menni bármelyik országnak előbb - utóbb. Ne legyen igazam, de minden jel erre mutat. Ha ezeket a dolgokat már laikus, hétköznapi emberek is tisztán látják, akkor az EU vezetése vajon "mi miatt" nem akar tudomást venni róla. Erre csak egyetlen magyarázat lehet, hogy keményen tudatában vannak és van az a "" nyomós ok a zsebekben"" amiért ezt teszik. Csak hogy ezt megint mi, a jelenlegi népek fogjuk megszívni még pedig nagyon durván ha ez így mehet tovább.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 06. 09:20
Ez nagyobb állat, mint a Kula.
Válasz erre
1
0
nedudgi
2026. január 06. 09:19
Ukrajna nem csak Oroszországot, hanem az egész világot támadja. Kőolaj vezetékek stb.
Válasz erre
0
0
