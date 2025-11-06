Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Petr Fiala Andrej Babis Csehország ANO államfő miniszterelnök

Most érkezett: bedobta a törülközőt a cseh koalíciós kormány

2025. november 06. 19:55

„Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen” – jelentette ki Petr Fiala.

2025. november 06. 19:55
null

Petr Pavel cseh köztársasági elnök elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását. A lemondólevelet a miniszterelnök csütörtök délután a Hradzsinban nyújtotta át az államfőnek.

Az elnök rövid beszédében pozitívan értékelte a távozó kormány munkáját, de megjegyezte, nem minden területen sikerült megvalósítania a kitűzött feladatokat. Petr Pavel ugyanakkor felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az új kormány megalakulásáig.

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen”

– jelentette ki Petr Fiala újságírók előtt. A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.

Az államfő már korábban Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal.

A cseh alkotmány nem szab időpontot arra, hogy meddig kell az új kormánynak hivatalba lépnie.

Az új kormány létrehozásáról tárgyaló három párt, az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok párt a múlt héten koalíciós szerződést írt alá, és véglegesítette a kormány programnyilatkozatának tervezetét. Ezeket az államfőnek is elküldték pénteken, de e-mailben, ami szokatlan, mert korábban a kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott politikus mindig személyesen adta át őket az elnöknek.

Petr Pavel jövő szerdára a Hradzsinba hívta Andrej Babist. Az államfő szeretné megvitatni Andrej Babissal a most formálódó új kormány programnyilatkozatának tervezetét, valamint azt a kérdést, hogy törvényileg összeférhetetlen-e egymással Babis politikusi és vállalkozói szerepe – közölte az elnöki iroda az X-en.

Babis ismételten kijelentette: van megoldása a problémára, és azt ismertetni fogja az államfővel és nyilvánosan is még kormányfői kinevezése előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galsó Atya
•••
2025. november 06. 20:57 Szerkesztve
Pável is mehetne a picsába! Zseblám Pável se találni még egy ekkora barmot.
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. november 06. 20:18
Ez a vén tábornok buta és ízig-vérig ballibsi. Egy nyomorult kommunista érzelmű tetű.
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. november 06. 20:11
Ballibsik, takarodó. Az a gond, hogy Petya ott a legnagyobb hazaáruló.
Válasz erre
4
0
tikkadt-szocske
2025. november 06. 20:09
Ez a Péter Pál is mehetne már a levesbe.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!