Most érkezett: bedobta a törülközőt a cseh koalíciós kormány

Petr Pavel cseh köztársasági elnök elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását. A lemondólevelet a miniszterelnök csütörtök délután a Hradzsinban nyújtotta át az államfőnek.

Az elnök rövid beszédében pozitívan értékelte a távozó kormány munkáját, de megjegyezte, nem minden területen sikerült megvalósítania a kitűzött feladatokat. Petr Pavel ugyanakkor felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az új kormány megalakulásáig.

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen”

– jelentette ki Petr Fiala újságírók előtt. A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.