Most érkezett: bedobta a törülközőt a cseh koalíciós kormány

„Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen” – jelentette ki Petr Fiala.
Petr Pavel cseh köztársasági elnök elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását. A lemondólevelet a miniszterelnök csütörtök délután a Hradzsinban nyújtotta át az államfőnek.
Az elnök rövid beszédében pozitívan értékelte a távozó kormány munkáját, de megjegyezte, nem minden területen sikerült megvalósítania a kitűzött feladatokat. Petr Pavel ugyanakkor felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az új kormány megalakulásáig.
Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen”
– jelentette ki Petr Fiala újságírók előtt. A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.
Az államfő már korábban Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal.
A cseh alkotmány nem szab időpontot arra, hogy meddig kell az új kormánynak hivatalba lépnie.
Az új kormány létrehozásáról tárgyaló három párt, az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok párt a múlt héten koalíciós szerződést írt alá, és véglegesítette a kormány programnyilatkozatának tervezetét. Ezeket az államfőnek is elküldték pénteken, de e-mailben, ami szokatlan, mert korábban a kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott politikus mindig személyesen adta át őket az elnöknek.
Petr Pavel jövő szerdára a Hradzsinba hívta Andrej Babist. Az államfő szeretné megvitatni Andrej Babissal a most formálódó új kormány programnyilatkozatának tervezetét, valamint azt a kérdést, hogy törvényileg összeférhetetlen-e egymással Babis politikusi és vállalkozói szerepe – közölte az elnöki iroda az X-en.
Babis ismételten kijelentette: van megoldása a problémára, és azt ismertetni fogja az államfővel és nyilvánosan is még kormányfői kinevezése előtt.
A koalíciós program kiemelt céljai között szerepel az olcsóbb energia, valamint a szigorúbb migrációs politika is.
(MTI)
