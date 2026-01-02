Megszólalt a szilveszteri tragédia után a svájci szórakozóhely tulajdonosa

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt szilveszter éjszakáján tragédia rázta meg a svájci Crans-Montana síközpontot: tűz ütött ki a népszerű Le Constellation bárban, amelyben legkevesebb 40 ember életét vesztette, és körülbelül 119-en megsérültek, sokan közülük súlyosan. A bár egyik tulajdonosa, Jacques Moretti először nyilatkozott a médiának a svájci 24 heures lapnak telefonon.

Elmondta, hogy a tragédia után nem érezte magát jól, ezért nem adott hosszabb interjút. Hangsúlyozta azonban, hogy az elmúlt tíz évben háromszor ellenőrizték az intézményt, és minden megfelelt az előírásoknak. A hatóságok szerint viszont az épület ellenőrzése évente kötelező lenne. Stephane Ganzer, Valais biztonsági minisztere közölte: a község felelős az ellenőrzésekért, és hiányosság esetén jelentést kell készíteni. A bár esetében nem érkezett ilyen jelentés hibákról, bár a legutóbbi ellenőrzés pontos dátuma nem ismert.