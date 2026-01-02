Ft
crans - montana le constellation bár tragédia

Megszólalt a szilveszteri tragédia után a svájci szórakozóhely tulajdonosa

2026. január 02. 21:11

A hatóságok egyelőre csak tanúként hallgatták ki a házaspárt, de a felelősségük még nyitott.

2026. január 02. 21:11
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt szilveszter éjszakáján tragédia rázta meg a svájci Crans-Montana síközpontot: tűz ütött ki a népszerű Le Constellation bárban, amelyben legkevesebb 40 ember életét vesztette, és körülbelül 119-en megsérültek, sokan közülük súlyosan. A bár egyik tulajdonosa, Jacques Moretti először nyilatkozott a médiának a svájci 24 heures lapnak telefonon.

Elmondta, hogy a tragédia után nem érezte magát jól, ezért nem adott hosszabb interjút. Hangsúlyozta azonban, hogy az elmúlt tíz évben háromszor ellenőrizték az intézményt, és minden megfelelt az előírásoknak. A hatóságok szerint viszont az épület ellenőrzése évente kötelező lenne. Stephane Ganzer, Valais biztonsági minisztere közölte: a község felelős az ellenőrzésekért, és hiányosság esetén jelentést kell készíteni. A bár esetében nem érkezett ilyen jelentés hibákról, bár a legutóbbi ellenőrzés pontos dátuma nem ismert.

Akét tulajdonost – Jacques Morettit és feleségét, Jessica Morettit – a hatóságok tanúként hallgatták ki, így hivatalosan nem gyanúsítottak, de a felelősségük kérdése egyelőre nyitott.

Jessica Moretti a helyszínen tartózkodott a tűz kitörésekor, és a karján égési sérüléseket szenvedett. Férje nem volt ott aznap este.

A Le Constellation egy ismert szórakozóhely volt a síközpontban, főként fiatalok körében népszerű, és szilveszterkor zsúfolásig megtelt. A vizsgálat folytatódik, hogy tisztázzák a pontos körülményeket és a felelősséget. Beatrice Pilloud, Valais kanton főügyésze pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette a gyanút: a tűzet valószínűleg csillagszórók okozták, amelyeket ünneplés közben emeltek a magasba. A főügyész arra kérte a közvéleményt, hogy ne spekuláljanak az okokról, amíg a szakértői vizsgálat tart. Az ügyben büntetőeljárás indult, a részleteket szakemberek elemzik.

Nyitókép forrása: MAXIME SCHMID / AFP

masikhozzaszolo
2026. január 02. 22:11 Szerkesztve
Tehát: A szerbiai állomásbalesetnek van 15 halottja. Zavargás azóta, a kormány mondjon le! A svájci szórakozóhelynek 40 halottja van. A svájci kormány mondjon le! Legyenek diáktübtetések! Vagy azok jó hogy meghaltak? Várom a (hány éve is tartó) diáktüntetéseket!
