valais svájc azonosítás tragédia sajtótájékoztató magyar tűz áldozat

Kiderült, mi okozta a közel ötven ember életét követelő tüzet a svájci bárban

2026. január 02. 17:26

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium megerősítette, nincs magyar érintettje a tragédiának.

2026. január 02. 17:26
A Mandiner is beszámolt arról, hogy tragédia rázta meg újév hajnalán Svájc egyik luxus-síparadicsomát: egy bárban keletkezett tűzben legalább 47 ember életét vesztette, további 115-en megsérültek. 

A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek, miközben a mentés és az áldozatok azonosítása továbbra is zajlik, a történtek körülményeit pedig vizsgálják.

Az Index összeállításában azt írta, hogy a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a szakemberek flashover jelenséget feltételeznek. Ez akkor következik be, amikor a forró gázok a mennyezetig emelkednek és szétterjednek a falakon, majd amikor a hőmérséklet eléri az 500 fokot, a szobában lévő összes éghető anyag szinte egyszerre gyullad meg.

Több szemtanú is azt nyilatkozta, hogy pezsgősüvegekre helyezett csillagszórók okozták a tragádiát: a könnyen gyulladó habszigetelés másodpercek alatt kapott lángra, és vált hatalmas tűzgolyóvá.

Friss információk érkeztek

Nemrég a tisztviselők sajtótájékoztatót tartottak Sionban, ahol Beatrice Pilloud, Valais kanton főügyésze megerősítette, amit eddig is gyanítani lehetett. Elmondása szerint 

a tüzet csillagszóró gyertyák – más néven fáklyák – okozták, amelyeket pezsgősüvegek tetejére helyeztek.

„Ezeket a fáklyákat túl közel vitték a mennyezethez. Ez vezetett ahhoz az úgynevezett flashover jelenséghez, amelynek során a tűz rendkívül gyorsan terjedt” – magyarázta.

Mathias Reynard, a kanton helyi kormányzatának vezetője a tájékoztatón először az áldozatok családjainak, a sérülteknek és a hírekre váró hozzátartozóknak üzent és együttérzését fejezte ki. Elmondta, a tűzben legalább 119 ember megsérült, közülük körülbelül ötvenet a Valais Kórházban ápolnak. 

A jelenlegi adatok szerint eddig 40 halálos áldozatot azonosítottak.

Reynard arról az „elviselhetetlen várakozásról” is beszélt, amely az áldozatok azonosítását kíséri. „Ez tragédia Valais számára. Ugyanakkor tragédia Svájcnak és egész Európának is” – hangsúlyozta.

Megerősítette a minisztérium: nincs magyar érintett

A Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről Paczolay Máté szóvivő az Index megkeresésére elmondta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a svájci tragédiának. 

A szóvivő hozzátette, „az áldozatok azonosítása még folyamatban van, azonban nagykövetségünk felé nem érkezett segítségkérés vagy bejelentés a tűzeset kapcsán, és valamennyi konzuli védelemre regisztrált állampolgár biztonságban van” – idézte Paczolayt a lap.

Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP

 

hegyaljai-2
2026. január 02. 19:17
A mondás szerint a medve nem játék. A tűz sem. Generációk nőnek fel, akik nem találkoznak a tűz erejével, legfeljebb az öngyújtó lángjával.
astra04
2026. január 02. 19:08
Mi okozta? Agyhalott emberek..
Unknown
2026. január 02. 18:59 Szerkesztve
Van egy videó, ahol a menekülő embereket telefonnal filmezik. Ahelyett, hogy az ablaküvegeket törnék be, hogy többen kijussanak. Elképesztő.....
lynx
2026. január 02. 18:52
Nem igazán értem, mert itt nálunk álmennyezetet nem lehet éghető anyagból készíteni, különösen nem közösségi terekben és menekülési út vonalakban. Svájcban bármit lehet?
