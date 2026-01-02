Kiderült, mi okozta a közel ötven ember életét követelő tüzet a svájci bárban

A Mandiner is beszámolt arról, hogy tragédia rázta meg újév hajnalán Svájc egyik luxus-síparadicsomát: egy bárban keletkezett tűzben legalább 47 ember életét vesztette, további 115-en megsérültek.

A hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek, miközben a mentés és az áldozatok azonosítása továbbra is zajlik, a történtek körülményeit pedig vizsgálják.

Az Index összeállításában azt írta, hogy a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a szakemberek flashover jelenséget feltételeznek. Ez akkor következik be, amikor a forró gázok a mennyezetig emelkednek és szétterjednek a falakon, majd amikor a hőmérséklet eléri az 500 fokot, a szobában lévő összes éghető anyag szinte egyszerre gyullad meg.