Bács-Bodrog ma már nagyrészt Szerbia része – de legszebb helyszínein most is őrzi magyar emlékeit

Zsíros, fekete termőföldek, jóllakott tenyészállatok, kövér gabonamezők, ameddig a szem ellát; a végtelen rónaságon pedig elfér minden nemzetiség a magyaroktól a svábokon át a rácokig, sőt a görögökig, a franciákig és a spanyolokig. A Bácska és a Bánát a régi időkben egyszerre volt az ígéret földje a fél Európából érkező telepeseknek és a Balkán háborúiból ide felszökő menekülteknek – amíg a modern kor háborúi utol nem érték e vidék lakóit is.

Több mint 11 ezer négyzetkilométeres területével Bács-Bodrog Magyarország második legnagyobb vármegyéje volt Pest-Pilis-Solt-Kiskun után.

A Duna és a Tisza által határolt, termékeny vidék a török idők végére nagyrészt elnéptelenedett, de annál nagyobb népvándorlás vette kezdetét az 1700-as években. A végtelen termőföldeken népes községek és még népesebb városok jöttek létre multikulturális lakossággal, és a polgári életforma is gyökeret vert a gyorsan épülő és szépülő településeken. A megyeszékhely Zombor volt, de délebbre a Duna menti Újvidék és a Tisza partján fekvő Zenta is gyorsan fejlődött.