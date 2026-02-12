Ft
székelyföld román labdarúgó szövetség fk csíkszereda büntetés

Felháborító: minden eddiginél kegyetlenebbül csaptak le a magyarokra Romániában

2026. február 12. 09:55

Újabb, a korábbinál is nagyobb pénzbírsággal sújtotta az FK Csíkszeredát a Román Labdarúgó Szövetség.

null

Újabb, a korábbinál is nagyobb pénzbírsággal sújtotta az FK Csíkszeredát a Román Labdarúgó Szövetség, a székelyföldi futballklubnak ezúttal 37 968,75 lejt (2,83 millió forintot) kell kifizetnie – számolt be szerdán este a Székely Sport.

Az erdélyi portál szerint a élvonalba tavaly feljutott székelyföldi klubnak az AFC UTA Arad elleni szombati mérkőzésen a stadionban megjelent székely szimbólumok miatt kell kifizetnie a bírságot.

A román első osztályú bajnokságot szervező hivatásos liga (LPF) honlapján közzétett közleményben az áll, hogy az FK Csíkszereda a kétgólos győzelmével zárult meccsen bekövetkezett „incidensek” miatt kapott büntetést.

A közlemény szerint a fegyelmi bizottság szerdai döntésében a szabályzatnak a labdarúgó-mérkőzéseken tapasztalt rasszizmust, idegengyűlöletet, diszkriminációt és gyalázkodást büntető 54-es cikkének 6. bekezdése alapján marasztalta el a klubot.

A Székely Sport emlékeztet, hogy a fegyelmi bizottság erre hivatkozva már többször elmarasztalta a székelyföldi klubot. A büntetés okát rendszerint a csíkszeredai szurkolók által kifeszített, 

székely szimbólumokat ábrázoló molinók képezik.

A román sportsajtó korábban provokációnak és feszültségkeltésnek minősítette, hogy az FK Csíkszereda rendszeresen „Székelyföldet népszerűsíti” mérkőzésein. Az FK Csíkszereda sajtószolgálata a legutóbbi büntetés után közölte, hogy a klub jogtalannak tartja az ilyen típusú bírságokat, és bíróságon fellebbezi meg azokat.

(MTI) 

Nyitókép: Veres Nándor/MTI

