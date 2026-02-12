Felháborító: minden eddiginél kegyetlenebbül csaptak le a magyarokra Romániában

Újabb, a korábbinál is nagyobb pénzbírsággal sújtotta az FK Csíkszeredát a Román Labdarúgó Szövetség, a székelyföldi futballklubnak ezúttal 37 968,75 lejt (2,83 millió forintot) kell kifizetnie – számolt be szerdán este a Székely Sport.

Az erdélyi portál szerint a élvonalba tavaly feljutott székelyföldi klubnak az AFC UTA Arad elleni szombati mérkőzésen a stadionban megjelent székely szimbólumok miatt kell kifizetnie a bírságot.