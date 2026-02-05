Ünnep Székelyföldnek: fél év után klubot talált a magyar válogatott labdarúgó

A tizenhat csapatos román bajnokságban jelenleg 13. helyen álló FK Csíkszereda a hivatalos Facebook-oldalán bejelentette a szabadon igazolhatóként szerződtetett Kleinheisler László érkezését. „Ez a pillanat nemcsak egy igazolás, hanem ünnep a klubnak, a városnak és egész Székelyföldnek: egy 53-szoros magyar válogatott labdarúgó érkezik hozzánk, aki hosszú éveken át a nemzetközi futball élvonalában szerepelt” – írták róla a bejegyzésben.

A 31 éves támadó középpályás több ország bajnokságában is megfordult pályafutása során, játszott a magyar élvonal mellett