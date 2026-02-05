Ft
magyar válogatott Kleinheisler László FK Csíkszereda

Ünnep Székelyföldnek: fél év után klubot talált a magyar válogatott labdarúgó

2026. február 05. 10:25

Nagy igazolást jelentett be a Csíkszereda labdarúgócsapata. A román bajnokságban a bennmaradásért küzdő együttes szerződtette Kleinheisler Lászlót.

2026. február 05. 10:25
null

A tizenhat csapatos román bajnokságban jelenleg 13. helyen álló FK Csíkszereda a hivatalos Facebook-oldalán bejelentette a szabadon igazolhatóként szerződtetett Kleinheisler László érkezését. „Ez a pillanat nemcsak egy igazolás, hanem ünnep a klubnak, a városnak és egész Székelyföldnek: egy 53-szoros magyar válogatott labdarúgó érkezik hozzánk, aki hosszú éveken át a nemzetközi futball élvonalában szerepelt” – írták róla a bejegyzésben.

A 31 éves támadó középpályás több ország bajnokságában is megfordult pályafutása során, játszott a magyar élvonal mellett 

  • Ausztriában, 
  • Németországban, 
  • Kazahsztánban, 
  • Horvátországban 
  • és Görögországban,

s nemzetköz kupamérkőzéseken is rendszeresen szerepelt. Magyar és kétszeres kazah bajnok, magyar kupagyőztes. A magyar válogatottban 53 mérkőzésen három gólt szerzett, tagja volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnoki keretnek – mutatta be új szerzeményét a Csíkszereda.

 

Kleinheisler legutóbb az osztrák Grazer AK játékosa volt, amelytől az előző idény végén távozott, és azóta nem volt klubja. A Csíkszeredánál többek között Pászka Lóránd és Eppel Márton is a csapattársa lesz.

Nyitókép: FRANCK FIFE / POOL / AFP

 

