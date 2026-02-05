Ünnep Székelyföldnek: fél év után klubot talált a magyar válogatott labdarúgó
2026. február 05. 10:25
Nagy igazolást jelentett be a Csíkszereda labdarúgócsapata. A román bajnokságban a bennmaradásért küzdő együttes szerződtette Kleinheisler Lászlót.
2026. február 05. 10:25
3 p
2
0
2
Mentés
A tizenhat csapatos román bajnokságban jelenleg 13. helyen álló FK Csíkszereda a hivatalos Facebook-oldalán bejelentette a szabadon igazolhatóként szerződtetett Kleinheisler László érkezését. „Ez a pillanat nemcsak egy igazolás, hanem ünnep a klubnak, a városnak és egész Székelyföldnek: egy 53-szoros magyar válogatott labdarúgó érkezik hozzánk, aki hosszú éveken át a nemzetközi futball élvonalában szerepelt” – írták róla a bejegyzésben.
A 31 éves támadó középpályás több ország bajnokságában is megfordult pályafutása során, játszott a magyar élvonal mellett
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
s nemzetköz kupamérkőzéseken is rendszeresen szerepelt. Magyar és kétszeres kazah bajnok, magyar kupagyőztes. A magyar válogatottban 53 mérkőzésen három gólt szerzett, tagja volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnoki keretnek – mutatta be új szerzeményét a Csíkszereda.
Kleinheisler legutóbb az osztrák Grazer AK játékosa volt, amelytől az előző idény végén távozott, és azóta nem volt klubja. A Csíkszeredánál többek között Pászka Lóránd és Eppel Márton is a csapattársa lesz.