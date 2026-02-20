Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország Észak-Írország Nemzetek Ligája

Előtörnek a 2014-es emlékek – eljött az idő, Magyarország visszavághat

2026. február 20. 15:13

Idén ősszel ismét a labdarúgó Nemzetek Ligájában szurkolhatunk Marco Rossi csapatának. A magyar válogatott egyik ellenfele Észak-Írország lesz, amely a 2016-os Európa-bajnokság selejtezősorozatában kétszer is borsot tört a mieink orra alá.

2026. február 20. 15:13
null
Murányi Domonkos

A múlt csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a magyar válogatott Ukrajnával, Grúziával (Georgiával) és Észak-Írországgal szerepel majd azonos négyesben a labdarúgó Nemzetek Ligája 2026–2027-es idényének őszi csoportküzdelmei során. Ezt a cikkünket az északír nemzeti együttes és az ország futballja rövid bemutatásának szenteljük, és felidézzük a felek közelmúltbeli egymás elleni mérkőzéseit, melyek közül az egyik a mai napig élénken élhet a magyar szurkolók emlékezetében.

Észak-Írország a novemberben véget ért világbajnoki selejtezősorozatban a harmadik helyen végzett csoportjában Németország és Szlovákia mögött, tehát ugyanabban a pozícióban, mint a portugálok és az írek mögé szoruló magyar csapat, ám a Nemzetek Ligája előző kiírásában megnyerte a négyesét a C-divízióban (Bulgáriát, Fehéroroszországot és Luxemburgot maga mögé utasítva), ezzel amellett, hogy feljutott a B-osztályba, a mieinkkel ellentétben kivívta a jogot arra, hogy részt vehessen a márciusi pótselejtezőben, melyben Olaszország lesz az első ellenfele, továbbjutás esetén pedig Walesszel vagy Bosznia-Hercegovinával küzdhetne meg a vb-kvótáért.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brutális nyomás Orbánon: Zelenszkij zsarol, Brüsszel fenyeget – itt az új Mesterterv

Brutális nyomás Orbánon: Zelenszkij zsarol, Brüsszel fenyeget – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az északírek legutóbb 1986-ban vettek részt világbajnokságon (1958 és 1982 után az volt a harmadik szereplésük). Ezt követően harminc éven át nem jutottak ki nagy tornára, de aztán a 2016-os Európa-bajnokságra kvalifikálták magukat, és ott – Magyarországgal egyetemben – nyolcaddöntőt játszhattak.

Észak-Írország, magyar válogatott, Magyarország, Eb-selejtező, Nemzetek Ligája, Budapest, Groupama Aréna
Az északírek 2014 őszén legyőzték Budapesten a magyar válogatottat / Fotó: MTI / MTVA / Beliczay László

Annak az Eb-nek a selejtezősorozatában az északír és a magyar válogatott azonos csoportban szerepelt. 

Budapesten 2014. szeptember 7-én a mieink Pintér Attila szövetségi kapitányi korszakának ötödik, egyben utolsó mérkőzésén 2–1-es vereséget szenvedtek,

majd napra pontosan egy évvel később, immár Bernd Storck irányításával 1–1-es döntetlent értek el Belfastban. Az északírek csoportelsőként – a második helyezett Romániával együtt – automatikusan kijutottak az Európa-bajnokságra, míg a csoport harmadik helyén záró magyar együttes a Norvégia elleni pótselejtezős párharc megnyerésével harcolta ki a kijutást.

Azóta Magyarország és Észak-Írország futball-válogatottja egyszer játszott egymással, 2022 márciusában a mieink felkészülési meccsen 1–0-ra nyertek idegenben Sallai Roland góljával.

Észak-Írország–Magyarország 0–1 (2022. március 29.)

Az északír nemzeti csapatot – amely a magyaroktól 28 pozícióval elmaradva jelenleg a 69. helyen áll a FIFA világranglistáján – 2022 decembere óta ismét Michael O’Neill irányítja, aki korábban kilenc évig (2011–2020) dolgozott már az ország szövetségi kapitányaként. Az 56 esztendős szakember február 13. óta a magyar válogatott Tóth Balázs klubja, az angol másodosztályban a bennmaradásért küzdő Blackburn Rovers menedzseri pozícióját is betölti, ottani megbízatása a mostani idény végéig szól.

„Versenyképes és izgalmas csoportba kerültünk, efelől semmi kétség – mondta O’Neill az Északír Labdarúgó-szövetség (IFA) hivatalos honlapján az NL-sorsolást követően. – Ezen a szinten nincsenek könnyű mérkőzések, maximális tisztelettel állunk a ránk váró kihívások elé. (…) Magyarország feleleveníti bennünk a 2016-os Európa-bajnokság emlékeit, a csapata azóta folyamatosan fejlődik. Jól szervezett, fizikailag erős együttes minőségi játékosokkal és egy fanatikus szurkolótáborral, amely mindig kemény próbatétel elé állítja az ellenfeleket.”

Ezt is ajánljuk a témában

Az északír válogatott játékosállományának összértékét a Transfermarkt piaci portál 86,88 millió euróra becsüli (a magyar csapatét több mint a duplájára, 183,55 millió euróra). A keret legtöbbre taksált focistája Conor Bradley, a Liverpool jobbhátvédje (30 millió euró), aki január elején olyan súlyos térdsérülést szenvedett, hogy elképzelhető, a teljes naptári évben nem léphet már pályára, ami azt jelentené, hogy a mieink elleni Nemzetek Ligája-meccseken sem játszhatna. Őt egy másik jobb oldali védő, 

  • a Sunderlandet erősítő Trai Hume (18 millió euró), 
  • a West Bromwich Albion játékosa, Isaac Price (12 millió euró) és
  • a Crystal Palace támadó középpályása, Justin Devenny (8 millió euró) 

követi a sorban.

Észak-Írország labdarúgó-bajnokságát az európai szövetség (UEFA) az 55-ből csupán a 47. legerősebb ligaként tartja számon (a jelenlegi ranglista alapján csak Gibraltár, Andorra, Fehéroroszország, Luxemburg, Montenegró, Grúzia, Wales és San Marino pontvadászata gyengébb nála), míg az NB I-et a 22. helyen.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ország bajnokságának rekordgyőztese, egyben címvédője 57 (!) elsőségével a Linfield, amely a Bajnokok Ligája mostani kiírásában már a selejtező első fordulójában kiesett az ír Shelbourne-nel szemben, utána azonban a Konferencia-ligában két kört is sikerrel vett a litván Zalgiris és a feröeri Víkingur Göta kiejtésével – majd a playoffban megint megkapta a Shelbourne-t, amellyel szemben kettős vereséggel újfent alulmaradt.

A Linfielden kívül ebben az idényben még három északír gárda indulhatott a nemzetközi porondon, mindegyik a KL-ben: a Cliftonville (a gibraltári St Joseph’s ellen) és a kupagyőztes Dungannon Swifts (a liechtensteini Vaduz ellenében) már az első párharcában elvérzett, míg a bajnoki ezüstérmes Larne tizenegyespárbajban a lett Audát és a koszovói Prishtinát is legyűrte, ám a harmadik fordulóban a portugál Santa Clara már túl nagy falatnak bizonyult számára.

A MAGYAR VÁLOGATOTT NEMZETEK LIGÁJA-PROGRAMJA

Szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország

A magyarhoz hasonlóan őszi-tavaszi rendszerű, tizenkét csapat részvételével zajló bajnokságot jelenleg a Larne vezeti (63 ponttal), a Coleraine (58) a második, a címvédő Linfield (55) pedig egyelőre csak a harmadik helyen. A ligában az elmúlt években egyetlen magyar futballista szerepelt, a tavaly nyáron a Kazincbarcikához hazatérő Gyollai Dániel a 2024–2025-ös évadban a bronzérmes Glentoran kapuját védte.

Függetlenül attól, hogy a két válogatott legutóbbi három egymás elleni meccséből a mieink csak egyet nyertek meg, a magyar szurkolók joggal várhatják el Marco Rossi csapatától, hogy a negyedik kalapból melléjük sorsolt északírek ellen a szeptemberi, idegenbeli és a novemberi, hazai mérkőzés végén is győztesen hagyják majd el a pályát.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Velem-csal-a-csajod
2026. február 20. 15:59
Kb lefingom ezt a kutyaütő bandát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!