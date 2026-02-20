Előtörnek a 2014-es emlékek – eljött az idő, Magyarország visszavághat

A múlt csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a magyar válogatott Ukrajnával, Grúziával (Georgiával) és Észak-Írországgal szerepel majd azonos négyesben a labdarúgó Nemzetek Ligája 2026–2027-es idényének őszi csoportküzdelmei során. Ezt a cikkünket az északír nemzeti együttes és az ország futballja rövid bemutatásának szenteljük, és felidézzük a felek közelmúltbeli egymás elleni mérkőzéseit, melyek közül az egyik a mai napig élénken élhet a magyar szurkolók emlékezetében.

Észak-Írország a novemberben véget ért világbajnoki selejtezősorozatban a harmadik helyen végzett csoportjában Németország és Szlovákia mögött, tehát ugyanabban a pozícióban, mint a portugálok és az írek mögé szoruló magyar csapat, ám a Nemzetek Ligája előző kiírásában megnyerte a négyesét a C-divízióban (Bulgáriát, Fehéroroszországot és Luxemburgot maga mögé utasítva), ezzel amellett, hogy feljutott a B-osztályba, a mieinkkel ellentétben kivívta a jogot arra, hogy részt vehessen a márciusi pótselejtezőben, melyben Olaszország lesz az első ellenfele, továbbjutás esetén pedig Walesszel vagy Bosznia-Hercegovinával küzdhetne meg a vb-kvótáért.