Ukrajna összetörné a magyar szíveket, és erre meg is lehet az esélye

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk
Ellenfélmustránkban bemutatjuk a magyar válogatott 2026-os Nemzetek Ligája-csoportriválisait. A számos ismerős arccal érkező, a kvartett legmagasabban jegyzett – és előzetesen legnagyobb esélyesének kikiáltott – Ukrajna nemzeti együttesével kezdünk.
Az UEFA február 12-én, csütörtökön elkészítette a Nemzetek Ligája következő kiírásának sorsolását. A legutóbb a sorozat elitosztályától, vagyis az A-divíziótól hosszú idő elbúcsúzó magyar labdarúgó-válogatott a B-divízióba visszatérve rendkívül kiegyensúlyozott csoportba került: a négyesbe rajtunk kívül az ukránok, az északírek és a georgiaiak kerültek, velük kell tehát megküzdenünk az élvonalba való visszajutásért. Ellenfélmustránkat a kvartettben jelenleg legmagasabban jegyzett Ukrajna nemzeti csapatával kezdjük – amellyel egyébként felnőttválogatott-szinten meglepően szegényes a közös futballmúltunk.
Ukrajna válogatottja az elmúlt években lassan, de biztosan csúszott lefelé a világranglistán: két éve, 2024 tavaszán még a top 20-ért harcolt (22. hely), de az év végét a 25. helyen zárta, a legutóbbi, januári FIFA-rangsorban pedig már csak a 30. helyet foglalta el. Más kérdés,
így is több, mint tíz pozícióval áll jobban a magyar válogatottnál, amely a 2026-os naptári évnek csak a 41.-ként fut neki azt követően, hogy tavaly az NL elitdivíziójából is kiesett, s végül a világbajnoki pótselejezőt sem sikerült kivívnia.
Ellentétben például az ukránokkal, akik vb-selejtezőcsoportjukban három győzelemmel megszerezték a playoffra jogosító második helyet, így márciusban Svédország ellen kezdik a vb-részvételért kiírt rájátszást. S ha már itt tartunk, nem sok híja volt annak sem, hogy ezt az évet már az NL A-divíziójában kezdjék: tavaly márciusban az elittagságért vívott osztályozókör odavágóján komoly bravúrral 3–1-re verték otthon a világsztárokkal telepakolt belga válogatottat, amely aztán a visszavágón drámai végjátékban nyert 3–0-ra úgy, hogy a 70. percben még 0–0 volt az állás – ekkor jött az ukrán összeomlás negyedóra alatt beszedett három találattal...
Noha az ukránoknak jó ideje nincs olyan generációs világsztárjuk, mint amilyen mondjuk Andrij Sevcsenko volt anno (vagy amilyen nekünk most Szoboszlai Dominik), a keret gerincét így is topligás klasszisok alkotják. Kapusfronton például kimondottan jól állnak: Thibaut Courtois súlyos sérülése idején Andrij Lunyin a Real Madrid első számú hálóőrévé nőtte ki magát (más kérdés, azóta nem is nagyon védett a válogatottban), míg
a benficás Anatolij Trubin éppen a Blancók ellen ment mennybe néhány hete, midőn a 98. percben a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába fejelte a lisszaboni kirakatcsapatot.
Az ukránok legnagyobb sztárja azonban a védelem szélén és a középpályán egyaránt bevethető Olekszandr Zincsenko (volt), aki négy Premier League-bajnoki címet nyert a Pep Guardiola-féle Manchester City-aranycsapattal, mielőtt 2022-ben a másik angol gigászhoz, az Arsenalhoz igazolt volna. Tőle azonban jelen állás szerint nem kell tartanunk.
Az ukrajnai orosz invázió egyik leghangosabb ellenzője, a Vlagyimir Putyinnak a lehető legfájdalmasabb kínhalált kívánó Zincsenko pályája egyrészt az utóbbi időben meredeken száguld lefelé, másrészt épp nemrég esett ki súlyos térdsérüléssel a következő 6-9 hónapra: az Ajax téli sztárigazolása rögtön az első hazai bajnokija második percében elszakította a keresztszalagját, műtét és hosszú rehabilitáció vár rá, kisebb csoda lenne, ha ott tudna lenni az őszi NL-meccseken.
A védelmük azonban így is bivaly: középen Kerkez Milos ex-bornemouthos csapattársa, az immár a BL-címvédő PSG-ben játszó (vagy éppen nem játszó) Ilja Zabarnij irányít, a szélen pedig egy Premier League-alapember takarít az angol bajnokság egyik legstabilabb védelméből, az Evertontól érkező Vitalij Mikolenko személyében. A középpályán ott egy másik PL-kulcsjátékos,
A másik klasszis középpályás, Viktor Cihankov a la ligás Girona alapembere a csatár Vladiszlav Vanattal együtt, utóbbi idén már hét gólnál jár a spanyol élvonalban, az ő semlegesítése mindenképpen kulcsfeladatnak ígérkezik. S végezetül, akiket
Magyarországon senkinek sem kell bemutatni: a Fradi korábbi támadója, a Sahtar Doneck után jelenleg a török Trabzonsporban játszó Olekszandr Zubkov, illetve a szövetségi kapitány, a zöld-fehérek kispadjáról emlékezetes körülmények között távozó Szerhij Rebrov, aki a sorsolás után elmondta, fogalma sincs, hogyan fogadják majd Magyarországon.
Személyében mindenesetre egy olyan felkészült kapitánya van az ukránoknak, aki nagyon jól ismeri a magyar közeget és játékosokat, ezzel még okozhat álmatlan éjszakákat a mieink és Marco Rossi számára.
Érdekesség, Ukrajna függetlenné válása óta felnőttválogatott-szinten hivatalosan csupán két Magyarország elleni mérkőzést tart számon a krónika, az is két barátságos meccs még 1992-ből, a Kiprich József-féle csapatunk két sikerével. Hasonlóval most is kiegyeznénk, de azért azt látni kell, hogy ez az ukrán válogatott a hazai kirakatcsapat, a Sahtar gyengülésével is erős válogatott, nem véletlenül adják előzetesen nekik a legnagyobb esélyt a csoportgyőzelemre a statisztika tudorai.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Március 28., 18.00: Magyarország–Szlovénia
Március 31., 19.00: Magyarország–Görögország
Június 5.: Magyarország–Finnország
Június 9.: Kazahsztán–Magyarország
NEMZETEK LIGÁJA
Szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2., 20.45: Magyarország–Georgia
Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14., 18.00: Georgia–Magyarország
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország
