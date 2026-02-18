Ukrajna összetörné a magyar szíveket, és erre meg is lehet az esélye

Régi ismerősök térnek vissza Magyarországra

A védelmük azonban így is bivaly: középen Kerkez Milos ex-bornemouthos csapattársa, az immár a BL-címvédő PSG-ben játszó (vagy éppen nem játszó) Ilja Zabarnij irányít, a szélen pedig egy Premier League-alapember takarít az angol bajnokság egyik legstabilabb védelméből, az Evertontól érkező Vitalij Mikolenko személyében. A középpályán ott egy másik PL-kulcsjátékos,

a szezon meglepetéscsapatának számító Brentford spílere, Jehor Jarmoljuk,

spílere, eközben Ruszlan Malinovszkij 32 évesen is épp kezd csúcsformába lendülni a Serie A-s Genoában.

A másik klasszis középpályás, Viktor Cihankov a la ligás Girona alapembere a csatár Vladiszlav Vanattal együtt, utóbbi idén már hét gólnál jár a spanyol élvonalban, az ő semlegesítése mindenképpen kulcsfeladatnak ígérkezik. S végezetül, akiket