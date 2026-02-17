A számok nem a magyarokkal vannak, hanem az ukránokkal

Az UEFA nemrég elkészítette a Nemzetek Ligája következő évadjának csoportbeosztását. A magyar válogatott az A divíziótól tavaly búcsúzva a B divízió 2-es csoportjába kapott besorolást, az ellenfelei pedig Ukrajna, Észak-Írország és Georgia lesznek.

A szeptemberben kezdődő sorozatban Marco Rossi csapatának célja a visszajutás az A divízióba, ami persze csöppet sem ígérkezik könnyű feladatnak. Ha Szoboszlai Dominikék a kvartett első két helyének valamelyikén végeznek, akkor a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolása során biztosan a második kalapba kerülnek – ráadásul így kedvező lenne a helyzet arra az esetre nézve is, ha nem sikerülne kijutni a kontinenstornára a selejtezőn keresztül.