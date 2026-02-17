A számok nem a magyarokkal vannak, hanem az ukránokkal

Marco Rossi elintézte, hogy Liverpool után Madridban is mindenki Szoboszlai Dominikről beszéljen
Ukrajnának van a legnagyobb esélye a csoportgyőzelemre, utána következik Magyarország. Kiszámolták, hogyan végezhet a magyar válogatott a Nemzetek Ligája küzdelmeiben.
Az UEFA nemrég elkészítette a Nemzetek Ligája következő évadjának csoportbeosztását. A magyar válogatott az A divíziótól tavaly búcsúzva a B divízió 2-es csoportjába kapott besorolást, az ellenfelei pedig Ukrajna, Észak-Írország és Georgia lesznek.
A szeptemberben kezdődő sorozatban Marco Rossi csapatának célja a visszajutás az A divízióba, ami persze csöppet sem ígérkezik könnyű feladatnak. Ha Szoboszlai Dominikék a kvartett első két helyének valamelyikén végeznek, akkor a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolása során biztosan a második kalapba kerülnek – ráadásul így kedvező lenne a helyzet arra az esetre nézve is, ha nem sikerülne kijutni a kontinenstornára a selejtezőn keresztül.
A Football Meets Data számításai szerint az első két hely elérésére 57 százalékos esélyük van a mieinknek, míg a harmadik-negyedik pozícióra 43 százalék a sanszunk.
Ha a konkrét helyezéseket nézzük, akkor a másodikra van a legnagyobb esélyünk (29 százalék), de nem sokkal kevesebb a csoportgyőzelemre (28) és a harmadik helyre sem (25), az utolsó pozíció viszont komoly meglepetés lenne (18).
Az első két helyre az ukránok a legesélyesebbek az FMD szerint, nekik összesen 69 százalék sanszot számoltak ki (43 az elsőre, 26 a másodikra).
Mögöttünk a georgiaiak állnak (összesen 43 százalék), az esélyek szerint pedig az északíreké lesz az utolsó hely (31).
A Nemzetek Ligája küzdelmeit szeptember 25-én kezdjük a Puskás Arénában, rögtön Ukrajna ellen, ami ezek szerint a csoport legnagyobb rangadója lesz.
Már csak az a kérdés: Ukrajna hol várja a magyarokat?
