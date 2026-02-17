Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Ukrajna Nemzetek Ligája

A számok nem a magyarokkal vannak, hanem az ukránokkal

2026. február 17. 09:53

Ukrajnának van a legnagyobb esélye a csoportgyőzelemre, utána következik Magyarország. Kiszámolták, hogyan végezhet a magyar válogatott a Nemzetek Ligája küzdelmeiben.

2026. február 17. 09:53
null

Az UEFA nemrég elkészítette a Nemzetek Ligája következő évadjának csoportbeosztását. A magyar válogatott az A divíziótól tavaly búcsúzva a B divízió 2-es csoportjába kapott besorolást, az ellenfelei pedig Ukrajna, Észak-Írország és Georgia lesznek.

A szeptemberben kezdődő sorozatban Marco Rossi csapatának célja a visszajutás az A divízióba, ami persze csöppet sem ígérkezik könnyű feladatnak. Ha Szoboszlai Dominikék a kvartett első két helyének valamelyikén végeznek, akkor a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolása során biztosan a második kalapba kerülnek – ráadásul így kedvező lenne a helyzet arra az esetre nézve is, ha nem sikerülne kijutni a kontinenstornára a selejtezőn keresztül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Football Meets Data számításai szerint az első két hely elérésére 57  százalékos esélyük van a mieinknek, míg a harmadik-negyedik pozícióra 43 százalék a sanszunk.

válogatott
A magyar válogatott legnagyobb ellenfelei ezúttal nem az írek lesznek. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ha a konkrét helyezéseket nézzük, akkor a másodikra van a legnagyobb esélyünk (29 százalék), de nem sokkal kevesebb a csoportgyőzelemre (28) és a harmadik helyre sem (25), az utolsó pozíció viszont komoly meglepetés lenne (18).

Az ukrán válogatott a legesélyesebb a csoportgyőzelemre

Az első két helyre az ukránok a legesélyesebbek az FMD szerint, nekik összesen 69 százalék sanszot számoltak ki (43 az elsőre, 26 a másodikra).

Mögöttünk a georgiaiak állnak (összesen 43 százalék), az esélyek szerint pedig az északíreké lesz az utolsó hely (31).

A Nemzetek Ligája küzdelmeit szeptember 25-én kezdjük a Puskás Arénában, rögtön Ukrajna ellen, ami ezek szerint a csoport legnagyobb rangadója lesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tekeva
2026. február 17. 10:24
Szerintem Koszovó túl van becsülve. Az írek azért jobbak Koszovónál és Izrael is egyenrangú velük.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!