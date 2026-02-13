Budapesten találkozunk az ukránokkal, itt ér véget a nagy sorozat

Leleplezték a magyar válogatott nyári ellenfeleit – Marco Rossi az ukránokról is beszélt
Az MLSZ bejelentette, hogy mely két válogatottal játszanak még a mieink felkészülési mérkőzést.
Az UEFA közzétette a következő labdarúgó Nemzetek Ligája pontos programját. A magyar válogatott Ukrajna ellen kezd Budapesten és Észak-Írország ellen zár szintén a Puskás Arénában.
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta a Nemzetek Ligája 2026/2027-es kiírásának programját, amely szerint a magyar válogatott szeptember 25-én, Ukrajna ellen kezdi a sorozatot a Puskás Arénában, zárásként pedig november 17-én az északíreket fogadja – számolt be róla az MTI.
Az MLSZ bejelentette, hogy mely két válogatottal játszanak még a mieink felkészülési mérkőzést.
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az UEFA csütörtök esti sorsolásán az ukránok és az észak-írek mellett Georgiát kapta még ellenfélnek a B divízió 2-es csoportjában. A hazai szövetség (MLSZ) honlapján olvasható közlemény szerint
az Ukrajna elleni hazai nyitómeccset követően Észak-Írországba utazik a csapat, majd októberben Georgia szerepel a Puskás Arénában, illetve Ukrajna vendége lesz a nemzeti együttes. Novemberben előbb Georgiába lép pályára a válogatott, amely az észak-írek ellen zárja a csoportkört.
Arról egyelőre nincs hír, hogy az ukránok pontosan melyik ország melyik városában fogadhatnak minket – a márciusi világbajnoki pótselejtező „hazai” mérkőzését például a spanyolországi Valenciában játszák Svédország ellen.
A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba. A magyar válogatott tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé.
Ezúttal is a rövidzárlatok és a helyzetkihasználás döntött.
A rájátszás mérkőzéseit és az A divízió negyeddöntőit 2027. március 25-30. között rendezik, a döntő tornát pedig június 9. és 13. között bonyolítják le.
Az MLSZ a honlapján azt is közölte, hogy az idei bérletek értékesítése február 23-án indul, ezek a három hazai felkészülési mérkőzésre és a három hazai NL-találkozóra lesznek érvényesek.
A válogatott márciusban Szlovénia és Görögország, júniusban pedig Finnország ellen játszik a Puskás Arénában felkészülési meccset.
Az értékesítéssel összefüggésben az MLSZ közölte, hogy az első két napon az aranyszintes – az MLSZ Szurkolói Klubjában az elmúlt két évben legalább 600 pontot elérő – drukkerek válthatnak bérleteket, február 25-én 10 órától pedig a Szurkolói Klub tagjai számára nyílik meg két napra az elővásárlási időszak.
Február 27-én 10 órától az összes regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a bérletek, amelyeknek az árusítása március 28-ig, vagy a vásárlásra kínált 30 ezer darab elfogyásáig tart. A magyar-szlovén felkészülési meccsre március 2-án indítja a jegyértékesítési folyamatot az MLSZ.
A MAGYAR VÁLOGATOTT NEMZETEK LIGÁJA-PROGRAMJA
Szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország
