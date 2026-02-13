Budapesten találkozunk az ukránokkal, itt ér véget a nagy sorozat

Arról egyelőre nincs hír, hogy az ukránok pontosan melyik ország melyik városában fogadhatnak minket – a márciusi világbajnoki pótselejtező „hazai” mérkőzését például a spanyolországi Valenciában játszák Svédország ellen.

Válogatott: megvan Marco Rossiék idei programja. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba. A magyar válogatott tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé.