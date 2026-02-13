Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogat Ukrajna

Budapesten találkozunk az ukránokkal, itt ér véget a nagy sorozat

2026. február 13. 15:53

Az UEFA közzétette a következő labdarúgó Nemzetek Ligája pontos programját. A magyar válogatott Ukrajna ellen kezd Budapesten és Észak-Írország ellen zár szintén a Puskás Arénában.

2026. február 13. 15:53
null

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta a Nemzetek Ligája 2026/2027-es kiírásának programját, amely szerint a magyar válogatott szeptember 25-én, Ukrajna ellen kezdi a sorozatot a Puskás Arénában, zárásként pedig november 17-én az északíreket fogadja – számolt be róla az MTI.

Ezt is ajánljuk a témában

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az UEFA csütörtök esti sorsolásán az ukránok és az észak-írek mellett Georgiát kapta még ellenfélnek a B divízió 2-es csoportjában. A hazai szövetség (MLSZ) honlapján olvasható közlemény szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

az Ukrajna elleni hazai nyitómeccset követően Észak-Írországba utazik a csapat, majd októberben Georgia szerepel a Puskás Arénában, illetve Ukrajna vendége lesz a nemzeti együttes. Novemberben előbb Georgiába lép pályára a válogatott, amely az észak-írek ellen zárja a csoportkört. 

Arról egyelőre nincs hír, hogy az ukránok pontosan melyik ország melyik városában fogadhatnak minket – a márciusi világbajnoki pótselejtező „hazai” mérkőzését például a spanyolországi Valenciában játszák Svédország ellen.

válogatott
Válogatott: megvan Marco Rossiék idei programja. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba. A magyar válogatott tavaly tavasszal, a törökök elleni osztályozón kiesett az A divízióból, így elsődleges célja, hogy visszakerüljön a legjobbak közé. 

Ezt is ajánljuk a témában

A rájátszás mérkőzéseit és az A divízió negyeddöntőit 2027. március 25-30. között rendezik, a döntő tornát pedig június 9. és 13. között bonyolítják le. 

Nemsokára indul a jegyértékesítés a válogatott mérkőzéseire

Az MLSZ a honlapján azt is közölte, hogy az idei bérletek értékesítése február 23-án indul, ezek a három hazai felkészülési mérkőzésre és a három hazai NL-találkozóra lesznek érvényesek.

A válogatott márciusban Szlovénia és Görögország, júniusban pedig Finnország ellen játszik a Puskás Arénában felkészülési meccset. 

Az értékesítéssel összefüggésben az MLSZ közölte, hogy az első két napon az aranyszintes – az MLSZ Szurkolói Klubjában az elmúlt két évben legalább 600 pontot elérő – drukkerek válthatnak bérleteket, február 25-én 10 órától pedig a Szurkolói Klub tagjai számára nyílik meg két napra az elővásárlási időszak. 

Február 27-én 10 órától az összes regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a bérletek, amelyeknek az árusítása március 28-ig, vagy a vásárlásra kínált 30 ezer darab elfogyásáig tart. A magyar-szlovén felkészülési meccsre március 2-án indítja a jegyértékesítési folyamatot az MLSZ. 

A MAGYAR VÁLOGATOTT NEMZETEK LIGÁJA-PROGRAMJA
Szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország
Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. február 13. 16:22
Nem kéne! Nem kéne veszélybe sodorni a fiúkat!
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. február 13. 16:01
Deja vu ......Melbourne 1956 vizilabda ,magyar -orosz. Vérfürdő,sajnos szó szerint. Valami hasonló készül ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!