Az emberek motivációi a drogcsempészetben való részvételre rendkívül sokfélék. A kutatás során találkoztak olyanokkal, akiket mélyszegénység, adósságok vagy az életük megváltoztatásának reménye hajtott. Az ígért összegek pedig 5 000 és 10 000 font között mozogtak. Emellett akadtak azonban olyanok is, akik egyáltalán nem számítottak fizetségre. Ők saját vagy családtagjuk adóssága miatt keveredtek bele, és a drogszállítás lehetőségként merült fel az adósság törlesztésére. Ritkább esetekben pedig fenyegetések vagy kényszerítés útján vonták be az embereket.

A határoknál kábítószerrel elfogott embereknek nagyjából két fő típusa van. Az első csoportba azok tartoznak, akik saját maguk vásárolták (és csomagolták) a drogot, és valószínűleg csak kis mennyiséget visznek magukkal, amelyet vagy felhasználnának, vagy kevés haszonnal, de továbbadnának. Ők általában maguk finanszírozzák az utazási költségeiket. A második típusba azok tartoznak, akik olyan drogot visznek magukkal, amelynek költségeit valaki más fizette ki – ők a klasszikus drogfutárok. Ebben az esetben a drogot finanszírozó személy (nevezhetjük akár befektetőnek is) dönti el, mit csempésznek, hová és milyen módon rejtik el – nem pedig a futár. A »befektetőket« természetesen a profit motiválja: öt kiló jóval nagyobb hasznot hoz, mint egyetlen. Éppen ezért a futárok általában sokkal nagyobb mennyiséget szállítanak, mint azok, akik a saját drogjukat viszik.