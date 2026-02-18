Ft
tisza brüsszel magyarország Volodimir Zelenszkij ukrajna választás orbán viktor

Nyilvánvaló, hogy Ukrajna nyíltan zsarolni akarja Magyarországot

2026. február 18. 15:07

Jó, ha Zelenszkij tisztában van azzal, hogy a magyar emberek már döntöttek Ukrajna EU-tagságának kérdésében, és elutasították azt.

2026. február 18. 15:07
null
Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs
Facebook

„Zelenszkij a múlt héten háromszor is megfenyegette Orbán Viktort, most pedig Ukrajna még mindig nem engedi újraindítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. 

Nyilvánvaló, hogy Ukrajna nyíltan zsarolni akarja Magyarországot, és bele akar avatkozni a magyar választási kampányba. Hiába próbál most még nagyobb nyomást gyakorolni a magyar kormányra, nagyon is tudjuk, mire megy ki a játék: Brüsszellel együtt hatalomba akarják juttatni az ukránpárti ellenzéket, hogy megszűnjön az Ukrajna tagsága előtt álló akadály, és mehessen a magyar emberek pénze is Ukrajnába. 

Láttuk a müncheni találkozókat Európa háborúpárti vezetői és a Tisza politikusai között, és a helyzet napnál is világosabb.

Jó, ha Zelenszkij tisztában van azzal, hogy a magyar emberek már döntöttek Ukrajna EU-tagságának kérdésében, és elutasították azt. Most pedig dönteni fognak arról, hogy akarják-e, hogy a pénzük egy végeláthatatlan háború finanszírozására és az ukrán állam fenntartására menjen. 

Abban pedig biztos lehet Zelenszkij is, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, nem fogjuk a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldeni.

Kérjük, töltsék ki a Nemzeti Petíciót, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek és Kijevnek: nem fizetünk!”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

