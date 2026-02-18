Ötórás egyeztetés, rengeteg kényes pont: így áll most az ukrajnai békefolyamat
Washington gyors megállapodást szeretne, Moszkva és Kijev azonban alapvető kérdésekben sem közeledett egymáshoz.
Jó, ha Zelenszkij tisztában van azzal, hogy a magyar emberek már döntöttek Ukrajna EU-tagságának kérdésében, és elutasították azt.
„Zelenszkij a múlt héten háromszor is megfenyegette Orbán Viktort, most pedig Ukrajna még mindig nem engedi újraindítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken.
Nyilvánvaló, hogy Ukrajna nyíltan zsarolni akarja Magyarországot, és bele akar avatkozni a magyar választási kampányba. Hiába próbál most még nagyobb nyomást gyakorolni a magyar kormányra, nagyon is tudjuk, mire megy ki a játék: Brüsszellel együtt hatalomba akarják juttatni az ukránpárti ellenzéket, hogy megszűnjön az Ukrajna tagsága előtt álló akadály, és mehessen a magyar emberek pénze is Ukrajnába.
Láttuk a müncheni találkozókat Európa háborúpárti vezetői és a Tisza politikusai között, és a helyzet napnál is világosabb.
Most pedig dönteni fognak arról, hogy akarják-e, hogy a pénzük egy végeláthatatlan háború finanszírozására és az ukrán állam fenntartására menjen.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson. Megérkezett a magyar kormány válasza.
Abban pedig biztos lehet Zelenszkij is, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, nem fogjuk a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldeni.
Kérjük, töltsék ki a Nemzeti Petíciót, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek és Kijevnek: nem fizetünk!”
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP