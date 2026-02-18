„Zelenszkij a múlt héten háromszor is megfenyegette Orbán Viktort, most pedig Ukrajna még mindig nem engedi újraindítani a szállítást a Barátság kőolajvezetéken.

Nyilvánvaló, hogy Ukrajna nyíltan zsarolni akarja Magyarországot, és bele akar avatkozni a magyar választási kampányba. Hiába próbál most még nagyobb nyomást gyakorolni a magyar kormányra, nagyon is tudjuk, mire megy ki a játék: Brüsszellel együtt hatalomba akarják juttatni az ukránpárti ellenzéket, hogy megszűnjön az Ukrajna tagsága előtt álló akadály, és mehessen a magyar emberek pénze is Ukrajnába.