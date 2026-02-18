Ötórás egyeztetés, rengeteg kényes pont: így áll most az ukrajnai békefolyamat

Moszkva ezzel párhuzamosan jelezte, hogy szélesebb témakört kíván napirendre venni, beleértve a területi követeléseket és egyéb politikai feltételeket is.

„A tárgyalások két napig tartottak, kedden nagyon sokáig, különböző formátumokban, szerdán pedig mintegy két órán át” – nyilatkozta Megyinszkij, aki a tárgyalásokat „nehéznek, de professzionálisnak” minősítette. „Hamarosan újabb találkozóra kerül sor” – tette hozzá.

A tárgyalásokon magas szintű delegációk vettek részt: az orosz küldöttséget Vlagyimir Putyin tanácsadója, Vlagyimir Megyinszkij vezette, akit Kijev korábban keményvonalas tárgyalóként jellemzett. Az ukrán oldalt Umerov irányította, amerikai részről pedig Witkoff mellett Jared Kushner is jelen volt.

Német, brit és francia tisztviselők szintén Genfben tartózkodnak, bár közvetlenül nem vesznek részt az orosz–ukrán egyeztetésekben; inkább koordinációs és konzultációs szerepet töltenek be.

A folytatásban a legnagyobb viták várhatóan a területi kérdések körül alakulnak ki. Ukrajna a jelenlegi frontvonalak befagyasztását tekintené reális tűzszüneti alapnak, míg Oroszország továbbra is az ukrán csapatok kivonását követeli a Donbaszból. Szintén kényes pont a zaporizzsjai atomerőmű jövője és az energetikai infrastruktúra elleni támadások kérdése.