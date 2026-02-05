Úgy folytatták, hogy a Brüsszel-Kijev-koalíció tervei előtti egyetlen akadály Magyarország jelenlegi, békepárti és realista vezetése.

Ahhoz, hogy a háborús kommunikáció, a fegyverkezés és a kontinens adósságverembe taszítása kiteljesedjen, és megvalósuljon a Zelenszkij-terv – Ukrajna beléptetése az Unióba 2027-ben – kormányváltásra van szükségük Budapesten. Orbán Viktor helyére egy olyan politikust szándékoznak ültetni, aki könnyen befolyásolható és képtelen nemet mondani a vele szemben megfogalmazott követelésekre, olyat, mint Magyar Péter – írták.

Megjegyezték, hogy a brüsszeli háborús eszkaláció új, gyorsuló szakaszba lépett, s nem pusztán az ukrajnai konfliktus támogatásáról, hanem egy olyan európai politikai-gazdasági pálya rögzítéséről van szó, amely a kontinens közvéleményét, intézményeit és költségvetéseit tartósan a háború logikájához igazítja és lépésről lépésre közelebb visz a háborúhoz.