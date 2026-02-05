Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború brüsszel Ursula von der Leyen Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrajna

5 lépcsős útmutató a brüsszeli háborús gépezethez: ezért van szüksége Von der Leyennek Magyar Péterre

2026. február 18. 12:27

A Brüsszel-Kijev-koalíció legnagyobb ellensége Magyarország jelenlegi, békepárti kormánya - közölte az Alapjogokért Központ.

2026. február 18. 12:27
null

A brüsszeli háborús gépezet ma már nem egyszerűen Ukrajna támogatásáról szól, hanem egy önjáró politikai-gazdasági rendszerré vált, amely Európát lépésről lépésre a keleti szláv konfliktushoz láncolja. Az Alapjogokért Központ öt olyan hatásmechanizmust azonosított, melyek e gépezet fogaskerekeit hajtják – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Ezt is ajánljuk a témában

A közlemény szerint ez az öt pont: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron
  1. Brüsszel téves geopolitikai helyzetértékelése Oroszország totális legyőzhetőségéről
  2. mesterségesen generált érzelmi-ideológiai elköteleződés Ukrajna mellett
  3. a felismerés, hogy a jelenlegi globalista brüsszeli elit, illetve a kijevi háborús maffia politikai túlélésének egyetlen záloga a háború folytatása, mely lehetőséget biztosít Brüsszel számára a figyelem elterelésére a migráció, a genderideológia, valamint az elhibázott szankciós politikából fakadó társadalmi feszültségekről
  4. a hadigazdaság felpörgése 
  5. a multinacionális nagytőke háborús nyerészkedéshez fűződő pénzügyi érdeke, amely a tagállami – adófizetői – források kárára valósul meg. 

Ezt is ajánljuk a témában

Úgy folytatták, hogy a Brüsszel-Kijev-koalíció tervei előtti egyetlen akadály Magyarország jelenlegi, békepárti és realista vezetése.

Ahhoz, hogy a háborús kommunikáció, a fegyverkezés és a kontinens adósságverembe taszítása kiteljesedjen, és megvalósuljon a Zelenszkij-terv – Ukrajna beléptetése az Unióba 2027-ben – kormányváltásra van szükségük Budapesten. Orbán Viktor helyére egy olyan politikust szándékoznak ültetni, aki könnyen befolyásolható és képtelen nemet mondani a vele szemben megfogalmazott követelésekre, olyat, mint Magyar Péter – írták.

Megjegyezték, hogy a brüsszeli háborús eszkaláció új, gyorsuló szakaszba lépett, s nem pusztán az ukrajnai konfliktus támogatásáról, hanem egy olyan európai politikai-gazdasági pálya rögzítéséről van szó, amely a kontinens közvéleményét, intézményeit és költségvetéseit tartósan a háború logikájához igazítja és lépésről lépésre közelebb visz a háborúhoz.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Migránsokból akarnak katonát képezni, hogy „megerősítsék Európa védelmi képességeit”

Komolyan tömegesen képeznék harcra azokat, akik jelenleg is biztonsági kockázatot jelentenek?

Hangsúlyozták, hogy az eszkalációs irányvonal ma már nem alkalmi döntésekből áll, önjáró rendszerré vált, és a folyamat célja: 

Európa békeképességének gyengítése, a szuverén döntéshozatal szűkítése és a föderális végső fordulat elérése, valamint a tagállami társadalmakra terhelt, hosszú távú finanszírozási kényszer erősítése.

Mindez közvetlenül érinti Magyarország biztonság- és geopolitikai mozgásterét, miközben Brüsszel egyre nyíltabban avatkozik bele a magyar választásokba Magyar Péter oldalán –  közölték. Hozzátették, hogy a háborús szövetség nem olyan miniszterelnököt akar Budapesten, aki a magyar utat járja és védelmezi hazája érdekeit, hanem olyat, aki könnyen manipulálható, zsarolható, és képtelen nemet mondani. 

Világos, hogy az ő céljaiknak a Tisza vezére felel meg a leginkább”

– fogalmaztak.

(MTI) 

Nyitókép forrása: KAY NIETFELD/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!