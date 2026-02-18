„Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se” – kimondták, amire nagyon sokan gondolnak!

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója volt szerda reggel az Igazság Órája podcast vendége, aki szerint a választás tétje nem más, mint a háború vagy béke, pontosan emiatt számítanak mindenkire a március 15-i Békemeneten. A politikus szánalmasnak tartja, hogy Magyar Péter egy ellentüntetést szervezett a jobboldali eseményre. Mint elárulta, egyre többen látják az igazságot a Tisza elnökével kapcsolatban, minden nap van valaki, aki elmondja, hogy Brüsszelnek engedelmeskednek, majd jön Kapitány István és Bujdosó Andrea, akik elmondják, hogy leválasztanak minket az orosz olajról.

A Barátság kőolajvezeték ügyével kapcsolatban elmondta, Zelenszkij döntése nem érkezik olaj Magyarországra. Kijelentette, az Európai Bizottság reakciója sokat elárul arról, hogy kinek az oldalán állnak.