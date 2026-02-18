„Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se” – kimondták, amire nagyon sokan gondolnak!
2026. február 18. 11:41
Az Európai Bizottság reakciója sokat elárul arról, hogy kinek az oldalán áll.
2026. február 18. 11:41
3 p
2
0
4
Mentés
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója volt szerda reggel az Igazság Órája podcast vendége, aki szerint a választás tétje nem más, mint a háború vagy béke, pontosan emiatt számítanak mindenkire a március 15-i Békemeneten. A politikus szánalmasnak tartja, hogy Magyar Péter egy ellentüntetést szervezett a jobboldali eseményre. Mint elárulta, egyre többen látják az igazságot a Tisza elnökével kapcsolatban, minden nap van valaki, aki elmondja, hogy Brüsszelnek engedelmeskednek, majd jön Kapitány István és Bujdosó Andrea, akik elmondják, hogy leválasztanak minket az orosz olajról.
A Barátság kőolajvezeték ügyével kapcsolatban elmondta, Zelenszkij döntése nem érkezik olaj Magyarországra. Kijelentette, az Európai Bizottság reakciója sokat elárul arról, hogy kinek az oldalán állnak.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Politikai okok miatt támadják Magyarországot, bele akarnak minket nyomni a háborúba, azt akarják, hogy küldjük el a pénzünket, és mondjunk igent az EU-s tagságukra is, de ez nem fog menni, nem engedünk Zelenszkijnek”
– jegyezte meg.
Menczer Tamás úgy látja, van egy összejátszás Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt között a magyar nemzeti érdeket védő Orbán Viktorral szemben. „Az orosz olaj és földgáz, a magyar energiamixben minden szám azt mutatja, hogy nem pótolható. Senki se veszélyeztesse az energiabiztonságot, Zelenszkij és Bujdosó Andrea se” – szögezte le Menczer Tamás.
Kinek állt érdekében megtámadni a Barátság-kőolajvezetéket? Milyen hatással lehet ez Szlovákiára és Magyarországra? Mi az ukrán fél valós érdeke? Erről kérdeztük többek között Hortay Olivért, a Századvég szakértőjét.
A kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner most részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat.