02. 18.
szerda
„Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se” – kimondták, amire nagyon sokan gondolnak!

2026. február 18. 11:41

Az Európai Bizottság reakciója sokat elárul arról, hogy kinek az oldalán áll.

2026. február 18. 11:41
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója volt szerda reggel az Igazság Órája podcast vendége, aki szerint a választás tétje nem más, mint a háború vagy béke, pontosan emiatt számítanak mindenkire a március 15-i Békemeneten. A politikus szánalmasnak tartja, hogy Magyar Péter egy ellentüntetést szervezett a jobboldali eseményre. Mint elárulta, egyre többen látják az igazságot a Tisza elnökével kapcsolatban, minden nap van valaki, aki elmondja, hogy Brüsszelnek engedelmeskednek, majd jön Kapitány István és Bujdosó Andrea, akik elmondják, hogy leválasztanak minket az orosz olajról.

A Barátság kőolajvezeték ügyével kapcsolatban elmondta, Zelenszkij döntése nem érkezik olaj Magyarországra. Kijelentette, az Európai Bizottság reakciója sokat elárul arról, hogy kinek az oldalán állnak. 

Politikai okok miatt támadják Magyarországot, bele akarnak minket nyomni a háborúba, azt akarják, hogy küldjük el a pénzünket, és mondjunk igent az EU-s tagságukra is, de ez nem fog menni, nem engedünk Zelenszkijnek”

– jegyezte meg.

Menczer Tamás úgy látja, van egy összejátszás Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt között a magyar nemzeti érdeket védő Orbán Viktorral szemben. „Az orosz olaj és földgáz, a magyar energiamixben minden szám azt mutatja, hogy nem pótolható. Senki se veszélyeztesse az energiabiztonságot, Zelenszkij és Bujdosó Andrea se”  – szögezte le Menczer Tamás.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

 

borsos-2
2026. február 18. 12:40
Csulakkal mélyen egyetértve, ideje bezárni az energia export ajándékos ládikát! Egy elektront sem engedni át a náci fostalicskákhoz! Semmi gáz, semmi dízel, semmi benzin.
Ati Papa
2026. február 18. 12:15
Én már napok óta dühöngök, hogy Szíjjártó,, Menczer T., Lázár J. csak a szájtépésig jutott el a lassan egy hónapja lezárt Barátság Vezeték kapcsán. Mert mi lesz a kárpátaljai magyarokkal ha megsértjük a szent Ukrajnát? A bepucsítással meg a 9.5 millió Magyar marad szívóágon. Melyik a jobb?
csulak
2026. február 18. 12:01
Koveteljuk a MOLtol es a magyar Kormmanytol MINDENFELE ukrajnaba iranyulo energiaexport azonnali leallitasat ! es ezen allapot fenntartasat mindaddig mig a Baratsag vezetek ujra nem indul!
Upuaut
2026. február 18. 11:46
1. Ki kéne deríteni, hogy kik bátorítják ezt a törpét a Barátság vezeték lezárására. 2. Vis maior helyzetet kell előidézni, hogy Ukrajnába ne menjen földgáz, áram és gázolaj.
