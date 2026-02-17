Sötét jövőt vázolt fel a szakértő – ez vár Magyarországra, ha nem érkezik rövidesen kőolaj a Barátság-vezetéken

Zelenszkij Magyarország zsarolásával húzta ki a gyufát: Putyin szóvivője nem rejtegette Moszkva kőkemény véleményét
A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnök véleményével.
Kinek állt érdekében megtámadni a Barátság-kőolajvezetéket? Milyen hatással lehet ez Szlovákiára és Magyarországra? Mi az ukrán fél valós érdeke? Erről kérdeztük többek között Hortay Olivért, a Századvég szakértőjét.
A különböző, egymásnak némileg ellentmondó sajtóhírekből milyen meghibásodás rajzolódik ki? Az ukránok tényleg hetek óta nem tudják helyreállítani?
A rendelkezésre álló információk alapján január 27-én dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték déli ágának kiszolgáló infrastruktúráját Ukrajnában. A kár műszaki részletei nem ismertek, de a sajtóhírek alapján az infrastruktúraelemet február 6-ra sikerült helyreállítani, így azóta működtethető lenne a vezeték.
Az ukránok azt állítják, hogy egy orosz támadás okozta a problémát. E támadás tényét a magyar külügy sem tagadja, de értesülésük szerint magát a vezetéket nem érte csapás. Miért lenne az oroszoknak érdekük, hogy a vezeték meghibásodjon? Mekkora veszteséget okoz ez nekik?
Gazdasági szempontból a vezeték kiesése egyik félnek sem áll érdekében – ezzel is magyarázható, hogy a korábbi incidensekkor a helyreállítás néhány nap alatt megtörténhetett.
Magyarország és Szlovákia olajhoz jut és az abból előállított olajtermékek egy része az ukrán importigényeket is fedezi. A kérdés tehát, hogy a vezeték leállásával elérhető politikai haszon melyik félnél haladja meg a gazdasági kárt.
Magyarországnak és Oroszországnak nem fűződik érdeke a Barátság leállásához, ami alátámasztja Robert Fico állítását:
a vezeték újraindításának akadályozásával Zelenszkij zsarolni próbálja Magyarországot.
Ezt is ajánljuk a témában
A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnök véleményével.
Milyen kárt okoz, okozhat Magyarországnak a kőolajvezeték leállása rövid, közép és hosszú távon?
A Barátság-vezetéken keresztül érkező orosz olaj a regionális igények több, mint kétharmadát fedezi, így ennek kiesése súlyos kihívások elé állítja Magyarországot és Szlovákiát. Rövid távon a MOL-nak hozzá kell nyúlnia a kereskedelmi tartalékaihoz, kérte továbbá hazánk stratégiai tartalékainak harmadának feloldását is, valamint új szállítmányokat kell szerveznie az alternatív, Adria-vezetéken keresztül. Ez többletköltségekkel és potenciális konfliktusokkal jár. Mivel a regionális igények nem láthatóak el teljes egészében, biztonságosan az Adria-vezetéken keresztül és mivel veszélybe kerülhet az érintett finomítók optimális bekeverési aránya,
ha a Barátság tartósan kiesik, az középtávon a kínálat szűküléséhez és drasztikus áremelkedéshez, valamint az ellátásbiztonsági kockázatok növekedéséhez vezethet.
Mennyi gázt és áramot küld Magyarország Ukrajnába és ez mekkora része Ukrajna szükségletének. Mi lenne, ha a magyarországi gáz és áram nem áramolna tovább Ukrajnába?
A tavalyi évben Ukrajna gázimportjának 45 százavéla, áramimportjának több, mint 40 százaléka Magyarországon keresztül érkezett. Mivel az ukrán energiarendszer nagy bajban van, ezeknek a forrásoknak a jelentősége most még nagyobb, mint korábban.
Nyitókép: AFP