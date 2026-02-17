Sötét jövőt vázolt fel a szakértő – ez vár Magyarországra, ha nem érkezik rövidesen kőolaj a Barátság-vezetéken

Milyen kárt okoz, okozhat Magyarországnak a kőolajvezeték leállása rövid, közép és hosszú távon?

A Barátság-vezetéken keresztül érkező orosz olaj a regionális igények több, mint kétharmadát fedezi, így ennek kiesése súlyos kihívások elé állítja Magyarországot és Szlovákiát. Rövid távon a MOL-nak hozzá kell nyúlnia a kereskedelmi tartalékaihoz, kérte továbbá hazánk stratégiai tartalékainak harmadának feloldását is, valamint új szállítmányokat kell szerveznie az alternatív, Adria-vezetéken keresztül. Ez többletköltségekkel és potenciális konfliktusokkal jár. Mivel a regionális igények nem láthatóak el teljes egészében, biztonságosan az Adria-vezetéken keresztül és mivel veszélybe kerülhet az érintett finomítók optimális bekeverési aránya,

ha a Barátság tartósan kiesik, az középtávon a kínálat szűküléséhez és drasztikus áremelkedéshez, valamint az ellátásbiztonsági kockázatok növekedéséhez vezethet.

Mennyi gázt és áramot küld Magyarország Ukrajnába és ez mekkora része Ukrajna szükségletének. Mi lenne, ha a magyarországi gáz és áram nem áramolna tovább Ukrajnába?

A tavalyi évben Ukrajna gázimportjának 45 százavéla, áramimportjának több, mint 40 százaléka Magyarországon keresztül érkezett. Mivel az ukrán energiarendszer nagy bajban van, ezeknek a forrásoknak a jelentősége most még nagyobb, mint korábban.