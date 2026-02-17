Ft
Ft
7°C
0°C
Ft
Ft
7°C
0°C
02. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság kőolajvezeték kár magyarország ellátás ukrajna oroszország

Sötét jövőt vázolt fel a szakértő – ez vár Magyarországra, ha nem érkezik rövidesen kőolaj a Barátság-vezetéken

2026. február 17. 18:50

Kinek állt érdekében megtámadni a Barátság-kőolajvezetéket? Milyen hatással lehet ez Szlovákiára és Magyarországra? Mi az ukrán fél valós érdeke? Erről kérdeztük többek között Hortay Olivért, a Századvég szakértőjét.

2026. február 17. 18:50
null

A különböző, egymásnak némileg ellentmondó sajtóhírekből milyen meghibásodás rajzolódik ki? Az ukránok tényleg hetek óta nem tudják helyreállítani?

A rendelkezésre álló információk alapján január 27-én dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték déli ágának kiszolgáló infrastruktúráját Ukrajnában. A kár műszaki részletei nem ismertek, de a sajtóhírek alapján az infrastruktúraelemet február 6-ra sikerült helyreállítani, így azóta működtethető lenne a vezeték.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Az ukránok azt állítják, hogy egy orosz támadás okozta a problémát. E támadás tényét a magyar külügy sem tagadja, de értesülésük szerint magát a vezetéket nem érte csapás. Miért lenne az oroszoknak érdekük, hogy a vezeték meghibásodjon? Mekkora veszteséget okoz ez nekik?

Gazdasági szempontból a vezeték kiesése egyik félnek sem áll érdekében – ezzel is magyarázható, hogy a korábbi incidensekkor a helyreállítás néhány nap alatt megtörténhetett. 

  • Az oroszoknak az értékesítésen,
  •  az ukránoknak pedig a tranziton keletkezik bevételük. 

Magyarország és Szlovákia olajhoz jut és az abból előállított olajtermékek egy része az ukrán importigényeket is fedezi. A kérdés tehát, hogy a vezeték leállásával elérhető politikai haszon melyik félnél haladja meg a gazdasági kárt. 

Magyarországnak és Oroszországnak nem fűződik érdeke a Barátság leállásához, ami alátámasztja Robert Fico állítását: 

a vezeték újraindításának akadályozásával Zelenszkij zsarolni próbálja Magyarországot.

Ezt is ajánljuk a témában

Milyen kárt okoz, okozhat Magyarországnak a kőolajvezeték leállása rövid, közép és hosszú távon?

A Barátság-vezetéken keresztül érkező orosz olaj a regionális igények több, mint kétharmadát fedezi, így ennek kiesése súlyos kihívások elé állítja Magyarországot és Szlovákiát. Rövid távon a MOL-nak hozzá kell nyúlnia a kereskedelmi tartalékaihoz, kérte továbbá hazánk stratégiai tartalékainak harmadának feloldását is, valamint új szállítmányokat kell szerveznie az alternatív, Adria-vezetéken keresztül. Ez többletköltségekkel és potenciális konfliktusokkal jár. Mivel a regionális igények nem láthatóak el teljes egészében, biztonságosan az Adria-vezetéken keresztül és mivel veszélybe kerülhet az érintett finomítók optimális bekeverési aránya, 

ha a Barátság tartósan kiesik, az középtávon a kínálat szűküléséhez és drasztikus áremelkedéshez, valamint az ellátásbiztonsági kockázatok növekedéséhez vezethet.

Mennyi gázt és áramot küld Magyarország Ukrajnába és ez mekkora része Ukrajna szükségletének. Mi lenne, ha a magyarországi gáz és áram nem áramolna tovább Ukrajnába?

A tavalyi évben Ukrajna gázimportjának 45 százavéla, áramimportjának több, mint 40 százaléka Magyarországon keresztül érkezett. Mivel az ukrán energiarendszer nagy bajban van, ezeknek a forrásoknak a jelentősége most még nagyobb, mint korábban.

Nyitókép: AFP

Összesen 134 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 17. 20:09
Minden társadalmi és korcsoportban a Fidesz vezet. Különösen magas a Fidesz támogatottsága a 18-26 éves korcsoportban.
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. február 17. 20:06
A háborús pusztításért és a járulékos károkért az agresszor a felelős. Tehát a Kreml komcsijai. Ennyi.
Válasz erre
1
2
fzx
2026. február 17. 20:05
Az biztos, hogy pfizer -fondorlajen bíztatására, ötletére de legalább is jóváhagyásával szemétkednek a hoholok, mert anélkül nem mernének csinálni semmit! A háborús eu vezetés összefogott Magyarország ellen. Ennyi.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 17. 20:04
Zselenszkij és bandája terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!