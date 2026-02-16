Zelenszkij Magyarország zsarolásával húzta ki a gyufát: Putyin szóvivője nem rejtegette Moszkva kőkemény véleményét

Nem nyugszik Zelenszkij, újra Orbán Viktornak üzent – nem is akárhogyan
Az ukrán elnök díjat kapott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon.
A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnök véleményével.
A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnökkel abban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása a zsarolás eszközévé vált Magyarországgal szemben, amiért az ellenzi Ukrajna felvételét az Európai Unióba – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.
„Igen, teljesen egyetértünk ezzel. Valóban ez a helyzet, másképp nem lehet értékelni” – mondta Peszkov arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy a Kreml egyetért-e Fico álláspontjával, miszerint a kőolaj zsarolás tárgyává vált, amiért Magyarország nem ért egyet Ukrajna európai uniós csatlakozásával, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnök elleni legutóbbi támadásait e vonal folytatásának tekinti-e.
Fico vasárnap Pozsonyban kijelentette, hogy a kijevi vezetés késlelteti az Ukrajnán keresztül közép-európai országokat orosz kőolajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját. Úgy vélte, „amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj”.
Robert Fico szerint Ukrajna a Barátság kőolajvezetéken keresztül zsarolja Magyarországot, ezért Szijjártó Péter Horvátországot kérte, hogy biztosítsa az olaj szállítását az ország felé.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP