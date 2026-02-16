Zelenszkij Magyarország zsarolásával húzta ki a gyufát: Putyin szóvivője nem rejtegette Moszkva kőkemény véleményét

A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnökkel abban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása a zsarolás eszközévé vált Magyarországgal szemben, amiért az ellenzi Ukrajna felvételét az Európai Unióba – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

„Igen, teljesen egyetértünk ezzel. Valóban ez a helyzet, másképp nem lehet értékelni” – mondta Peszkov arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy a Kreml egyetért-e Fico álláspontjával, miszerint a kőolaj zsarolás tárgyává vált, amiért Magyarország nem ért egyet Ukrajna európai uniós csatlakozásával, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnök elleni legutóbbi támadásait e vonal folytatásának tekinti-e.