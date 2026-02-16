Ft
moszkva putyin robert fico európai unió magyarország Zelenszkij zsarolás ukrajna

Zelenszkij Magyarország zsarolásával húzta ki a gyufát: Putyin szóvivője nem rejtegette Moszkva kőkemény véleményét

2026. február 16. 18:01

A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnök véleményével.

2026. február 16. 18:01
null

A Kreml egyetért Robert Fico szlovák miniszterelnökkel abban, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítása a zsarolás eszközévé vált Magyarországgal szemben, amiért az ellenzi Ukrajna felvételét az Európai Unióba – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

„Igen, teljesen egyetértünk ezzel. Valóban ez a helyzet, másképp nem lehet értékelni” – mondta Peszkov arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy a Kreml egyetért-e Fico álláspontjával, miszerint a kőolaj zsarolás tárgyává vált, amiért Magyarország nem ért egyet Ukrajna európai uniós csatlakozásával, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnök elleni legutóbbi támadásait e vonal folytatásának tekinti-e.

Fico vasárnap Pozsonyban kijelentette, hogy a kijevi vezetés késlelteti az Ukrajnán keresztül közép-európai országokat orosz kőolajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját. Úgy vélte, „amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj”.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

Összesen 12 komment

hexahelicene
2026. február 16. 18:34
cirmos 2026. február 16. 18:26 • Szerkesztve ez az ún. soft-power. nekünk még ilyen sincs, csak egy görcsösen dühöngő idióta szíjjártónk. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Megjöttél tiszás genyó? Hol voltál eddig? Pinokkiót b.sztad? Mekkorára nőtt az orra? Bevágta alulról a faorrát a gigádig? Akkor már nem kellett Pinokkiódat leszopnod pluszba.
Válasz erre
0
0
cirmos
•••
2026. február 16. 18:26 Szerkesztve
ez az ún. soft-power. nekünk még ilyen sincs, csak egy görcsösen dühöngő idióta szíjjártónk.
Válasz erre
0
3
Interista
2026. február 16. 18:23
Zeller és a libsi csürhe pofára fog esni.!!! Túlságosan is egoisták és balfaszok. Túl hülyék ahhoz, hogy felismerjék a szakadék felé sprintelnek. Gyengeelméjűek, emberellenesek. Még levegőt sem lenne szabad venniük.
Válasz erre
6
0
hexahelicene
2026. február 16. 18:22
Minden szar, ami a nyakunkba ömlik, Ukrajna miatt van.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!