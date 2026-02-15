Ukrajna átlépett egy vörös vonalat: Zelenszkijék a magyarok biztonságát kockáztatva zsarolják hazánkat

Szijjártó Péter vasárnap Facebook-bejegyzésben közölte: mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia közösen Horvátországhoz fordult annak érdekében, hogy az orosz kőolaj az Adria-kőolajvezetéken keresztül eljuthasson a két országba.

A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett: Budapest és Pozsony korábban elérte, hogy az uniós szankciók alól kivételt kapva továbbra is vásárolhasson orosz kőolajat a Barátság vezetéken, és a mentesség arra az esetre is kiterjed, ha a vezetékes tranzit ellehetetlenül, lehetővé téve a tengeri szállítást.