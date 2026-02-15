Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico szijjártó péter szlovákia magyarország horvátország Barátság kőolajvezeték ukrajna

Ukrajna átlépett egy vörös vonalat: Zelenszkijék a magyarok biztonságát kockáztatva zsarolják hazánkat

2026. február 15. 18:47

Robert Fico szerint Ukrajna a Barátság kőolajvezetéken keresztül zsarolja Magyarországot, ezért Szijjártó Péter Horvátországot kérte, hogy biztosítsa az olaj szállítását az ország felé.

2026. február 15. 18:47
null

Szijjártó Péter vasárnap Facebook-bejegyzésben közölte: mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia közösen Horvátországhoz fordult annak érdekében, hogy az orosz kőolaj az Adria-kőolajvezetéken keresztül eljuthasson a két országba.

A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett: Budapest és Pozsony korábban elérte, hogy az uniós szankciók alól kivételt kapva továbbra is vásárolhasson orosz kőolajat a Barátság vezetéken, és a mentesség arra az esetre is kiterjed, ha a vezetékes tranzit ellehetetlenül, lehetővé téve a tengeri szállítást.

Szijjártó tájékoztatása szerint Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel közösen levélben fordultak Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszterhez, kérve, hogy Horvátország a brüsszeli szabályoknak megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia irányába az Adria-vezetéken keresztül. A magyar tárcavezető hangsúlyozta: 

egyetlen ország energiaellátásának biztonsága sem lehet ideológiai kérdés, és elvárják, hogy politikai okokból ne veszélyeztessék a két ország ellátását.

Az ügyben megszólalt Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki Pozsonyban egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Fico szerint a kijevi vezetés azért késlelteti a Barátság vezeték újraindítását, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozása ügyében. Úgy fogalmazott: 

az olajszállítás körüli helyzetet politikai zsarolásként értékeli, amely összefügg Budapest kompromisszumot nem tűrő álláspontjával Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban.

A szlovák kormányfő ugyanakkor jelezte: információi szerint a vezetéket már kijavíthatták. Fico hangsúlyozta: Szlovákia támogatja Ukrajna európai integrációját, amennyiben Kijev teljesíti a szükséges feltételeket, ugyanakkor úgy véli, hogy más tagjelölt országok – például Szerbia, Albánia és Montenegró – jelenleg felkészültebbek a csatlakozásra.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

