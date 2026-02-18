Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Magyar Péter kábítószer miniszterelnök

Már a Tisza-szimpatizánsok is elismerték: Magyar Péter nem alkalmas miniszterelnöknek (VIDEÓ)

2026. február 18. 14:24

„Amennyiben Magyar Péter tényleg drogozott, az akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.”

2026. február 18. 14:24
null

Megoszlanak a vélemények a Tisza Párt szimpatizánsai között Magyar Péter drogos bulibotrányával kapcsolatban. A Hír TV-nek nyilatkozó támogatók között volt, aki a történtek ellenére is kitart a politikus mellett, mások viszont úgy vélik: ha bebizonyosodik a kábítószer-fogyasztás, az akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.

A Hír TV összeállítása szerint Magyar Péter országjárásának egyik állomásán több szimpatizánst is megszólaltattak, akik eltérően ítélték meg a történteket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Akadt, aki hangsúlyozta: a vádak ellenére továbbra is támogatja a politikust, és kitart mellette. Mások azonban már feltételekhez kötnék a bizalmat. Volt olyan nyilatkozó, aki úgy fogalmazott: ha bebizonyosodik, hogy Magyar Péter valóban kábítószert fogyasztott, akkor vállalnia kell a felelősséget.

Az egyik résztvevő arról beszélt:

amennyiben Magyar Péter tényleg drogozott, az szerinte akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.

„Magyar Peti nem miniszterelnöknek való” – fogalmazott egy szimpatizáns hölgy, aki szerint a politikus nagyon hirtelen természetű, ezért nem tartja alkalmasnak a kormányfői posztra.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, több mint egy hete tartja lázban az országot a radnaimark.hu nevű internetes oldal. Sokáig csak találgatni lehetett, milyen kapcsolat fűzi az ügyhöz a domainben szereplő Tisza Párt-alelnököt és Magyar Pétert, az ellenzéki formáció vezetőjét. Végül Magyar Péter maga állt a nyilvánosság elé: videójában elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta meg egy házibuliba, abba a lakásba, ahol a honlapról megismert szoba is található.

Magyar Péter közlése szerint az ingatlanban idegenek voltak jelen, az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt, amelyből ő nem fogyasztott.

Hozzátette: Vogel Evelinnel később konszenzuális alapon létesített szexuális kapcsolatot.

Az oldal időközben frissült. Egy mondat olvasható Magyar Pétertől, amelyben azt állítja, hogy nem fogyasztott kábítószert a buliban. Alá csak egy kérdést írtak: „Biztos?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. február 18. 14:56
Pedig szektája szerint jól tette hogy kokózott.Öket ez sem zavarja.Mindent is lehet az átmosott agyú csőcselèk szerint.Ilyenek a megfontolt választók ,és ilyenekkel élúnk eggyütt.
Válasz erre
1
0
sozlib_abschaum
2026. február 18. 14:55
"Már a Tisza-szimpatizánsok is elismerték: Magyar Péter nem alkalmas miniszterelnöknek", de az agyhalott keménymag (200 drogos bűnöző) -nek és az szdsz kripta szökevényeknek tökmindegy. Egy biztos mi magyarok, soha nem szavazunk erre (radnainé petra madjar) a bohócra!
Válasz erre
0
0
simakutya
2026. február 18. 14:54
Nem kell neki ahhoz drog hogy kockázatot jelentsen bármire is.Ezt a fidesz már rég felimerte ,ezért vitte a Varga Judit feleség posztig a fideszben. A kérdés az ki a főnök a tisza pártban ,le lehet e váltani,hiszen az ő nevéhez fűződik az egész sztori. Lehetséges nem megy bele a leváltásba,akkor meddig mennek el ,bármeddig mint Trump esetében akinek a füle bánta?
Válasz erre
1
1
belbuda
2026. február 18. 14:51
Látom,megéheztek a mandis birkák…s lőn birkaeledel…jó étvágyat hozzá! 😂😂😂😂
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!