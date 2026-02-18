Már a Tisza-szimpatizánsok is elismerték: Magyar Péter nem alkalmas miniszterelnöknek (VIDEÓ)

Sokan összerezzentek most a Tisza Pártban: új fejlemények érkeztek Magyar Péter drogos bulijáról
„Amennyiben Magyar Péter tényleg drogozott, az akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.”
Megoszlanak a vélemények a Tisza Párt szimpatizánsai között Magyar Péter drogos bulibotrányával kapcsolatban. A Hír TV-nek nyilatkozó támogatók között volt, aki a történtek ellenére is kitart a politikus mellett, mások viszont úgy vélik: ha bebizonyosodik a kábítószer-fogyasztás, az akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.
A Hír TV összeállítása szerint Magyar Péter országjárásának egyik állomásán több szimpatizánst is megszólaltattak, akik eltérően ítélték meg a történteket.
Akadt, aki hangsúlyozta: a vádak ellenére továbbra is támogatja a politikust, és kitart mellette. Mások azonban már feltételekhez kötnék a bizalmat. Volt olyan nyilatkozó, aki úgy fogalmazott: ha bebizonyosodik, hogy Magyar Péter valóban kábítószert fogyasztott, akkor vállalnia kell a felelősséget.
Az egyik résztvevő arról beszélt:
amennyiben Magyar Péter tényleg drogozott, az szerinte akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.
„Magyar Peti nem miniszterelnöknek való” – fogalmazott egy szimpatizáns hölgy, aki szerint a politikus nagyon hirtelen természetű, ezért nem tartja alkalmasnak a kormányfői posztra.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, több mint egy hete tartja lázban az országot a radnaimark.hu nevű internetes oldal. Sokáig csak találgatni lehetett, milyen kapcsolat fűzi az ügyhöz a domainben szereplő Tisza Párt-alelnököt és Magyar Pétert, az ellenzéki formáció vezetőjét. Végül Magyar Péter maga állt a nyilvánosság elé: videójában elmondta, hogy 2024. augusztus 2-án Vogel Evelin hívta meg egy házibuliba, abba a lakásba, ahol a honlapról megismert szoba is található.
Magyar Péter közlése szerint az ingatlanban idegenek voltak jelen, az asztalon alkohol és kábítószernek tűnő anyag is volt, amelyből ő nem fogyasztott.
Hozzátette: Vogel Evelinnel később konszenzuális alapon létesített szexuális kapcsolatot.
Az oldal időközben frissült. Egy mondat olvasható Magyar Pétertől, amelyben azt állítja, hogy nem fogyasztott kábítószert a buliban. Alá csak egy kérdést írtak: „Biztos?”
