Már a Tisza-szimpatizánsok is elismerték: Magyar Péter nem alkalmas miniszterelnöknek (VIDEÓ)

Megoszlanak a vélemények a Tisza Párt szimpatizánsai között Magyar Péter drogos bulibotrányával kapcsolatban. A Hír TV-nek nyilatkozó támogatók között volt, aki a történtek ellenére is kitart a politikus mellett, mások viszont úgy vélik: ha bebizonyosodik a kábítószer-fogyasztás, az akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.

A Hír TV összeállítása szerint Magyar Péter országjárásának egyik állomásán több szimpatizánst is megszólaltattak, akik eltérően ítélték meg a történteket.