Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kalotaszeg bánffyhunyad román magyar

Magyar vezető Kalotaszeg szívében

2026. február 10. 12:28

Bánffyhunyad mára megbékélni látszik a cigánypalotákkal, és – sok évtized óta először – magyar polgármesterrel az élén igyekszik megállítani az elvándorlást, legyűrni a munkanélküliséget és a kamionforgalmat.

2026. február 10. 12:28
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Kalotaszeg központjának, Bánffyhunyadnak gazdag a történelme: a római időkben és a honfoglalás után is lakott település Zsigmond király korában már mezőváros volt, ahol nagyvásárokat tartottak, majd ötszáz évig a Bánffy család birtoka volt. A múlt század elején lendületes fejlődés kezdődött a településen, amelyet derékba tört Trianon. A holokauszt, majd a zsidó elvándorlás elvitte a magyar ajkú többség egy tetemes részét, a kommunista impérium idején a gyárépítések nyomán érkező román tömegek pedig kisebbségbe nyomták vissza a magyarságot.

Az 1910-es kilenctizedes arány 2002-re egyharmadra apadt, a legutóbbi népszámlálás pedig alig 23 százaléknyi magyart talált itt. 

A történet a szokásos: a városképet átszabták a blokkházakkal, majd jött a rendszerváltozás utáni lepusztulás és elvándorlás. A régi Nagy utca, amely sokáig a magyar elité volt, szintén beleolvadt ebbe a komposztba, a város közepén diszkontáruház épült, a ronda román kaszárnya pusztul. Bánffyhunyadot manapság a legtöbben a helyi romák által épített, keleties stílusú paloták – erdélyi szlengben a cigány és a pagoda szavak összerántásával: „cigodák” – okán ismerik. A Magyarbikallal együtt nyolcezer-párszáz fősre olvadt városnak egyedi látképet adnak a furcsa építmények. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron
Huedin,cluj/romania-june,02.2019-the,Gypsy,Palaces,In,Huedin.many,Tourists,Confuse,Their,Architecture
A legendás cigánypaloták a város szélén
Fotó: Shutterstock

Mindezek miatt érdekes, hogy az 1944-es román megszállás óta először vezeti magyar ember a várost. Dézsi Norbert a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől úgy került a cserépkályhás dolgozószoba foteljébe, mint Pilátus a krédóba.

A nemzeti liberális párti városvezető, Mircea Moroșan ugyanis január 14-én lemondott, így a nyári vagy őszi időközi polgármester-választásig helyettesének kellett átvennie a kormányrudat – vagy fogalmazhatunk úgy is: neki kellett elkapnia a forró krumplit.

A csaknem két évtizede regnáló Moroșan azzal indokolta távozását, hogy a voksok alig harmadával nyerte el székét, és nem szeretné széles felhatalmazás nélkül végigvinni a megszorításokat. Tehát jobbnak látta lepasszolni a helyettesének. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jan36
2026. február 10. 13:47
Sok sikert és kitartást Dézsi Norbertnek, mert az elődje jól tudta, hogy miért száll ki. Az adóemelésekkel és megszorításokkal már sok helységben nyílt lázadással lehet számolni. Most nagyon nem kedveltek a polgármesterek...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!