Brutális szegénység és megszorítások! – Így néz ki a valóságban Magyar Péter mintaországa (VIDEÓ)

A fizetésekre és a nyugdíjakra vonatkozó sarcok mellett emelték a járművekre vonatkozó adókat, az áfát és az üzemanyag árát is, miközben több kedvezményt, például az egyetemisták ösztöndíjalapját, a kismamák gyermeknevelési támogatását és a fogyatékossággal élőkét is csökkentették. Januártól pedig arra kötelezték az önkormányzatokat hogy minimum 70 százalékkal növeljék az ingatlanadót.

Pontosan úgy, ahogy Brüsszel Romániának szóló ajánlásában szerepel – jegyzi meg a Patrióta.

Horribilis Rezsiárak

A Patrióta útjának első állomásán, egy Kisszántón élő férfi megerősítette, hogy a gázárak és a villanyárak nagymértékben megemelkedtek az elmúlt időszakban, és úgy tudja, még ezeken is fog emelni a román kormány. A férfi, aki fával fűt, elmondta, hogy egy szezon körülbelül 8 ezer lejbe, átszámolva csaknem 600 ezer forintba kerül. Elmondta azt is, hogy külön adót kell fizetnie a házért, valamint a kertért is – mindez tavaly 387 lej (29 000 forint) volt, idén pedig már (652 lej 48500 forint).

Elmondása szerint ők még szerencsésen jártak, ám ismer olyan embert a faluban, akinek megnégyszerezték az ingatlanadóját és úgy tudja, hogy kettő autó után már luxusadók kell fizetni. Megmutatta, hogy a villanyért is horribilis összeget kell fizetnie: jelenleg átlagosan 780 lejt, 60 ezer forintot, ami állítása szerint arra fele nem is számít soknak. „Nem könnyű itt megmaradni akárcsak mint magyar... az árakat tekintve pedig egy örökös harc maga a megélhetés. Mindenért fizetünk, jóformán csak fizetünk.