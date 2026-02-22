Ft
02. 22.
vasárnap
facebook instagram twitter linkedin youtube
patrióta nicusor dan bezegrománia román brüsszel erdélyi magyar

Brutális szegénység és megszorítások! – Így néz ki a valóságban Magyar Péter mintaországa (VIDEÓ)

2026. február 22. 18:47

Mit jelent a „BezzegRománia”?

2026. február 22. 18:47
null

Románia fényévekkel előttünk jár? Évek óta ugyanezt fújják a balos politikusok és újságírók. A Patrióta Riportban arra voltak kíváncsiak, hogy mit jelent a „BezzegRománia”, és mit mondanak az erdélyi magyarok, románok és szakértők a mindennapok valóságáról. 

Drasztikus megszorítások

Nicusor Dan államfő 2025 júniusában nevezte ki Ilija Bolojant kormányfőnek; akkora a korábbi túlköltekezések miatt az ország rekordmagas, 9,3 százalékos költségvetési hiánnyal és 9,7 százalékos inflációval a teljes államcsőd határán állt – vázolja fel az előzményeket a Patrióta. Az új miniszterelnök válasza minderre egy drasztikus megszorítócsomag volt. 

A fizetésekre és a nyugdíjakra vonatkozó sarcok mellett emelték a járművekre vonatkozó adókat, az áfát és az üzemanyag árát is, miközben több kedvezményt, például az egyetemisták ösztöndíjalapját, a kismamák gyermeknevelési támogatását és a fogyatékossággal élőkét is csökkentették. Januártól pedig arra kötelezték az önkormányzatokat hogy minimum 70 százalékkal növeljék az ingatlanadót. 

Pontosan úgy, ahogy Brüsszel Romániának szóló ajánlásában szerepel – jegyzi meg a Patrióta. 

Horribilis Rezsiárak

A Patrióta útjának első állomásán, egy Kisszántón élő férfi megerősítette, hogy a gázárak és a villanyárak nagymértékben megemelkedtek az elmúlt időszakban, és úgy tudja, még ezeken is fog emelni a román kormány. A férfi, aki fával fűt, elmondta, hogy egy szezon körülbelül 8 ezer lejbe, átszámolva csaknem 600 ezer forintba kerül. Elmondta azt is, hogy külön adót kell fizetnie a házért, valamint a kertért is – mindez tavaly 387 lej (29 000 forint) volt, idén pedig már (652 lej 48500 forint). 

Elmondása szerint ők még szerencsésen jártak, ám ismer olyan embert a faluban, akinek megnégyszerezték az ingatlanadóját és úgy tudja, hogy kettő autó után már luxusadók kell fizetni. Megmutatta, hogy a villanyért is horribilis összeget kell fizetnie: jelenleg átlagosan 780 lejt, 60 ezer forintot, ami állítása szerint arra fele nem is számít soknak. „Nem könnyű itt megmaradni akárcsak mint magyar... az árakat tekintve pedig egy örökös harc maga a megélhetés. Mindenért fizetünk,  jóformán csak fizetünk. 

A román pénzt kiküldjük Ukrajnának, a román nép meg nyomorog”

 – fogalmazott a férfi.

Brüsszeli nyomás

Románia az unió második legnagyobb föoldgáz-kitermelője, sőt a készletei is jóval nagyobbak mint Magyarországnak, még a rezsiárak többszöröse annak, mint amit mi, itthon fizetünk – hangzik el a riportban, majd megszólaltatják Hortay Olivért, a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának igazgatóját, aki elmondja, mindez azért lehetséges, mert az Európai Bizottság folyamatos nyomást helyez a tagállamokra, hogy oldják fel a hatósági árszabályozásokat. 

Azt szeretné, ha egy nagy közös piac alakulna ki az Európai Unióban-ban, ahol a különböző nemzetközi vállalatok szabadon képesek lennének eszközöket vásárolni és ellátni a lakossági vagy vállalati fogyasztókat. Ebbe a gondolkodási keretrendszerbe nem férnek bele a rezsicsökkentéshez, vagy az ársapkához hasonló hatósági eszközök. 

 – fogalmazott a szakértő. 

Kevés nyugdíj, döbbenetes kivándorlási mutatók

A Patrióta stábja kilátogatott egy Nagyváradi piacra is, ahol az emberek véleményére voltak kíváncsiak. „Szinte éhen halunk. A fizetéseket amiket kapunk, az egészet oda kell adni az államnak. 30-40 százalékkal emeltek meg mindent” – magyarázta egy férfi. 

Mi, nyugdíjasok nem kapunk semmit – ezt már egy hölgy mondta. Az idős nő azt ecsetelte, hogy a szívbeteg testvérének 1400 lej (104 ezer forint)a nyugdíja, majd a kérdésre, miszerint kap-e valamifajta támogatást, a hölgy elmondta: itt nem adnak semmit a nyugdíjasoknak. 

A riportban megszólal Czégényi Raymond a Szent László Kulturális Műhely Alapítvány vezetője elmondta, hogy Romániában a legnagyobb veszélyforrása a kivándorlás. 

Ez nem olyan mint Magyarország, ahol azon megy a vita, hogy két– vagy háromszázezer ember vándorolt ki, hanem hatmillió(!) ember, főként fiatalok” 

– fogalmazott. „Romániában nincs személyi jövedelemadó-mentesség, és a családtámogatások mértéke meg sem közelíti a magyarországi, GDP-arányosan mintegy 6 százalékos szintet (ami az uniós átlag nagyjából kétszerese). Ehelyett Romániában ez az arány 1–2 százalék körül alakul” – mondta. A teljes riportot a Patrióta Youtube-csatornáján tudja megnézni:

Képernyőfotó: Youtube/Patrióta

rugbista
2026. február 22. 21:00
Aradról a gyorsvonat 19.05-kor indul, és 20.34-re érkezik Temesvárra. Másfél óra alatt 57 km. Átlagsebesség 38 km/h. Egy személyvonat 15.21-kor rajtol, és 17.57-re ér Temesvárra, az 2 óra 36 perc 57 kilométeren. Az kb. 20 km/h. Kolozsvárról egy "IC" 8.00-kor indul Brassóba, ahová 14.36-kor kellene érkeznie. Az 6 óra 36 perc, közben csak Tövisen áll meg! Átlagsebesség kb. 45 km/h. Kell még valamit mondanom?
Válasz erre
3
0
totumfaktum-2
2026. február 22. 20:38
Nikikém ez most egy magyar oldal, nyugodtan fogalmazhatsz magyarul. Nem minden a munka.
Válasz erre
1
0
socialismo-e-muerte
2026. február 22. 20:33
Nem csak Romániában szar a helyzet. De erről kell írni a cikket a szavazatok miatt.
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2026. február 22. 20:26 Szerkesztve
totumfaktum-2 Mutass egy olyan újságírót, médiát, NGO-t, amely a külföldi támogatás előtt ne lett volna kritikus az orbáni hatalommal, vagy olyat, aki a külföldi pénz után bírált csak Pl. a TASZ 2010 előtt az akkori kormányt bírálta, sőt, a Fidesz az ő megállapításaikat magukévá tették és ezekre hivatkoztak
Válasz erre
0
1
