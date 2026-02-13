Ft
gazdaság költségvetés országos statisztikai intézet román adatok GDP

A számok nem hazudnak: így porlik szét a „Bezzeg Románia”-toposz

2026. február 13. 09:43

Tovább csökkent a szomszédos állam GDP-je a legfrissebb adatok szerint.

2026. február 13. 09:43
null

2025 negyedik negyedévében a román GDP 1,9 százalékkal csökkent a harmadik negyedévihez viszonyítva – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Romániában a harmadik negyedévben is csökkent a GDP az előzőhöz képest, 0,1 százalékkal, vagyis technikai recesszióba került a gazdaság. Az előző negyedévhez mérve a másodikban 1 százalékkal javult, az elsőben pedig 0,6 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye.

Éves összevetésben a negyedik negyedévben a GDP a nyers adatok szerint 0,1 százalékkal nőtt, míg a naptárhatással kiigazított adatok szerint 1,6 százalékkal csökkent.

A 2025-ös román GDP 0,6 százalékkal haladja meg a 2024-est, ami megegyezik az októberi költségvetés-kiigazításkor meghatározott növekedési céllal. Januárban, a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor a bukaresti kormány még 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.

Megszólalt a székelyföldi influenszer, ilyen az élet Romániában

A romániai állapotokról György Hajnalka is beszélt nemrég a Mandinernek adott interjújában. Mint fogalmazott, „Bezzeg Romániában állítólag olyan magas az életszínvonal – főleg most, hogy egy brüsszeli báb nyerte meg a választást. Ehhez képest 

olyan megszorítások jönnek, hogy az emberek azon gondolkodnak, hova költözzenek el az országból”.

Egyre magasabbak az adók,
minden drágul, növelik az áfát,
és már odáig jutottak, hogy még a beteg gyerekektől is elveszik a pótlékot – sorolta.

„Aki a »Bezzegrománia« mantrát hajtogatja, az jöjjön ide, és éljen itt. Nem kell sokáig, elég egy hónap, aztán majd megkérdezem a véleményét” – húzta alá.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

rasputin
2026. február 13. 09:46
A 2025-ös román GDP 0,6 százalékkal haladja meg a 2024-est, Csak mondom mandiner, hogy élve a ti praktikáitokkal ez a 0,6%-os növekedés 2X annyi volt mint a magyar.
Hohokam
2026. február 13. 09:46
Node miért kéne az ott élőknek hinnünk az ottani körülményekről, amikor a tutit csak a belpesti vegán bölcsészek, véleményformálók és mindentistudók tudják megmondani?
