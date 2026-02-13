A számok nem hazudnak: így porlik szét a „Bezzeg Románia”-toposz

Megindultak a románok Magyarország felé: napról napra omlik össze keleti szomszédunk
Megkapták ugyan az uniós forrásokat, ám közben az életszínvonaluk rég nem látott mélységekbe zuhant.
Tovább csökkent a szomszédos állam GDP-je a legfrissebb adatok szerint.
2025 negyedik negyedévében a román GDP 1,9 százalékkal csökkent a harmadik negyedévihez viszonyítva – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Romániában a harmadik negyedévben is csökkent a GDP az előzőhöz képest, 0,1 százalékkal, vagyis technikai recesszióba került a gazdaság. Az előző negyedévhez mérve a másodikban 1 százalékkal javult, az elsőben pedig 0,6 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye.
Éves összevetésben a negyedik negyedévben a GDP a nyers adatok szerint 0,1 százalékkal nőtt, míg a naptárhatással kiigazított adatok szerint 1,6 százalékkal csökkent.
A 2025-ös román GDP 0,6 százalékkal haladja meg a 2024-est, ami megegyezik az októberi költségvetés-kiigazításkor meghatározott növekedési céllal. Januárban, a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor a bukaresti kormány még 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.
A romániai állapotokról György Hajnalka is beszélt nemrég a Mandinernek adott interjújában. Mint fogalmazott, „Bezzeg Romániában állítólag olyan magas az életszínvonal – főleg most, hogy egy brüsszeli báb nyerte meg a választást. Ehhez képest
olyan megszorítások jönnek, hogy az emberek azon gondolkodnak, hova költözzenek el az országból”.
Egyre magasabbak az adók,
minden drágul, növelik az áfát,
és már odáig jutottak, hogy még a beteg gyerekektől is elveszik a pótlékot – sorolta.
„Aki a »Bezzegrománia« mantrát hajtogatja, az jöjjön ide, és éljen itt. Nem kell sokáig, elég egy hónap, aztán majd megkérdezem a véleményét” – húzta alá.
MTI/Mandiner
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
