Megindultak a románok Magyarország felé: napról napra omlik össze keleti szomszédunk

Nehéz időszakot él át Románia: a tavaly nyár óta hivatalban lévő kormánykoalíció megszorító intézkedések egész sorát fogadta el. A lakosság számára ezek közül az egyik legkézzelfoghatóbb lépés az üzemanyagok jövedéki adójának januári emelése volt – írta meg a Világgazdaság.

Kiderült, hogy keleti szomszédunknál már mintegy 20 forinttal drágább az üzemanyag literje, mint Magyarországon, miután az év eleje óta immár hetedik alkalommal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Bukarestben, a Petrom töltőállomásain a benzin literenként 7,74 és 7,79 lej közötti áron kapható, míg a normál gázolajért 8,03–8,07 lejt kérnek literenként. Magyar pénzre átszámítva ez a benzin esetében nagyjából 579 forintot, a gázolajnál pedig átlagosan 601 forintot jelent. Eközben Magyarországon a Holtankoljak 560–575 forintos átlagárat jelez a két üzemanyagtípus esetében.