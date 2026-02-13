Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
benzin románia magyarország uniós források

Megindultak a románok Magyarország felé: napról napra omlik össze keleti szomszédunk

2026. február 13. 09:06

Megkapták ugyan az uniós forrásokat, ám közben az életszínvonaluk rég nem látott mélységekbe zuhant.

2026. február 13. 09:06
null

Nehéz időszakot él át Románia: a tavaly nyár óta hivatalban lévő kormánykoalíció megszorító intézkedések egész sorát fogadta el. A lakosság számára ezek közül az egyik legkézzelfoghatóbb lépés az üzemanyagok jövedéki adójának januári emelése volt – írta meg a Világgazdaság. 

Kiderült, hogy keleti szomszédunknál már mintegy 20 forinttal drágább az üzemanyag literje, mint Magyarországon, miután az év eleje óta immár hetedik alkalommal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Bukarestben, a Petrom töltőállomásain a benzin literenként 7,74 és 7,79 lej közötti áron kapható, míg a normál gázolajért 8,03–8,07 lejt kérnek literenként. Magyar pénzre átszámítva ez a benzin esetében nagyjából 579 forintot, a gázolajnál pedig átlagosan 601 forintot jelent. Eközben Magyarországon a Holtankoljak 560–575 forintos átlagárat jelez a két üzemanyagtípus esetében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Ilie Bolojan miniszterelnök tavaly júniusban lépett hivatalba, és első intézkedései között két évre befagyasztotta a nyugdíjakat és a béreket, emellett áfaemelésről döntött, valamint liberalizálta az árampiacot. Júliusban újabb megszorító csomagot jelentett be.

Bolojan elismerte, hogy a második deficitcsökkentő csomagra valójában a helyreállítási programban vállalt kötelezettségek teljesítése miatt van szükség: Románia csak így tudja lehívni a számára elkülönített uniós forrásokat.

Januárban Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen több alkalommal is tüntetések voltak, a demonstrálók az adóemelések eltörlését követelték.

A legjelentősebb megszorítás a hatósági energiaárak kivezetése és az árak liberalizálása volt. Ennek hatására nyáron megugrott az infláció, őszre pedig 9 százalék fölé emelkedett. Az összehasonlítás beszédes: míg Magyarországon tavaly decemberben 3,3 százalék volt az éves fogyasztói árindex növekedése, addig Romániában 9,69 százalék, ami az Európai Unióban a legmagasabb értéknek számított.

Mivel a bérek növekedése az 5 százalékot sem érte el, a reálbérek közel 5 százalékkal csökkentek. Ráadásul az életszínvonal romlása 2026 első felében szinte bizonyosan folytatódik, az adóemelések miatt a következő hónapokban is tartósan magas maradhat az infláció.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2026. február 13. 09:50 Szerkesztve
"Ugyan! Hazugság!" A lippsik szerint BezzegRománia MINDENBEN lekörözte "Mindenszarországot", márpedig köztudott, hogy a lippsik soha sem hazudnak, hanem mindig a színtiszta igazat mondják. Az viszont rejtélyes, hogy akkor a lippsi takonykóros majomhorda vajon mi a k.anyjáért nem költözik ki oda már 16 éve? Itt b***ák az anyjukat, pedig itt mindenszar és ott bezzeg minden jobb....
Válasz erre
0
0
basti64
2026. február 13. 09:30
Tehát azért, hogy 1 eurót kapjál, 4 eurót kell leperkálnod. Ügyes!!!
Válasz erre
0
0
gacsat
2026. február 13. 09:29
Most akkor ki indult meg, és merre?
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. február 13. 09:27
hitelből puffasztották fel a növekedést ugyanaz történt, mint nálunk megyó-gyurcsótány alatt
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!