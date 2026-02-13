Megindultak a románok Magyarország felé: napról napra omlik össze keleti szomszédunk

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Megkapták ugyan az uniós forrásokat, ám közben az életszínvonaluk rég nem látott mélységekbe zuhant.
Nehéz időszakot él át Románia: a tavaly nyár óta hivatalban lévő kormánykoalíció megszorító intézkedések egész sorát fogadta el. A lakosság számára ezek közül az egyik legkézzelfoghatóbb lépés az üzemanyagok jövedéki adójának januári emelése volt – írta meg a Világgazdaság.
Kiderült, hogy keleti szomszédunknál már mintegy 20 forinttal drágább az üzemanyag literje, mint Magyarországon, miután az év eleje óta immár hetedik alkalommal emelkedett a benzin és a gázolaj ára. Bukarestben, a Petrom töltőállomásain a benzin literenként 7,74 és 7,79 lej közötti áron kapható, míg a normál gázolajért 8,03–8,07 lejt kérnek literenként. Magyar pénzre átszámítva ez a benzin esetében nagyjából 579 forintot, a gázolajnál pedig átlagosan 601 forintot jelent. Eközben Magyarországon a Holtankoljak 560–575 forintos átlagárat jelez a két üzemanyagtípus esetében.
Ilie Bolojan miniszterelnök tavaly júniusban lépett hivatalba, és első intézkedései között két évre befagyasztotta a nyugdíjakat és a béreket, emellett áfaemelésről döntött, valamint liberalizálta az árampiacot. Júliusban újabb megszorító csomagot jelentett be.
Bolojan elismerte, hogy a második deficitcsökkentő csomagra valójában a helyreállítási programban vállalt kötelezettségek teljesítése miatt van szükség: Románia csak így tudja lehívni a számára elkülönített uniós forrásokat.
Januárban Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen több alkalommal is tüntetések voltak, a demonstrálók az adóemelések eltörlését követelték.
A legjelentősebb megszorítás a hatósági energiaárak kivezetése és az árak liberalizálása volt. Ennek hatására nyáron megugrott az infláció, őszre pedig 9 százalék fölé emelkedett. Az összehasonlítás beszédes: míg Magyarországon tavaly decemberben 3,3 százalék volt az éves fogyasztói árindex növekedése, addig Romániában 9,69 százalék, ami az Európai Unióban a legmagasabb értéknek számított.
Mivel a bérek növekedése az 5 százalékot sem érte el, a reálbérek közel 5 százalékkal csökkentek. Ráadásul az életszínvonal romlása 2026 első felében szinte bizonyosan folytatódik, az adóemelések miatt a következő hónapokban is tartósan magas maradhat az infláció.
