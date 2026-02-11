A székelyföldi köztársasági asszony üzent a magyaroknak: „Nem egymást kellene szidni, hanem összetartani” (VIDEÓ)

Még ma is zavar, hogy a közösségi oldalakon mindenhol azt hirdetik: egy nőnek csontsoványnak és négerbarnának kell lennie. Ezért is szoktam megmutatni „a nagy belem”, hogy a követők lássák: valójában ez a normális. Nem lehet elvárni egy húsz-, negyven-, hatvan- vagy nyolcvanévestől, hogy mindössze negyven kiló legyen.

Nem tagadom, egyszer én is nekiálltam komolyabban fogyókúrázni. Futottam, számoltam a kalóriákat, naponta háromszor mérlegre álltam. Fogytam is, de állandóan éhes voltam, és folyamatosan fájt a fejem. Éppen ezért próbálok a társadalom felé görbe tükröt tartani. Lehet, hogy egyesek kinevetnek, de meg akarom mutatni azoknak a nőknek, akik hajlamosak bedőlni a közösségi médiának, hogy egy igazi nő valójában úgy néz ki, mint én. A nagymamák is úgy szépek, ha kövérek.

Lassan százhúszezer követőd lesz a Facebookon. Sokan felismernek Székelyföldön és Magyarországon is. Hogyan kezeled ezt a népszerűséget?

Nálam mindez a mai napig nem tudatos. Egy nap egyszerűen elkezdtem ezt az online tevékenységet: bekapcsoltam a telefont, és elmondtam az életem negatív és pozitív történéseit. Azt hittem, hogy ez másnak is ilyen könnyen megy, aztán egyre többen jelezték, hogy ez koránt sincs így.

A követők közben csak gyűltek: Európán túl Amerikából és Ausztráliából is sokan figyelemmel kísérik a mindennapjaimat. Ez számomra megtisztelő. Ha csak egyetlen napig nem teszek ki új tartalmat, már érkeznek privátban az üzenetek, hogy ugye nem vagyok beteg.