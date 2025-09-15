Szakértő a Mandinernek: Durvul a közbeszéd, Kirk tragédiája pedig ismét megmutatta, mindez hova vezet

Hal Melinda arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos látunk, ezek a tragédiák nem csupán egy embert érintenek, éppen ezért ezeket a romló folyamatokat nem lehet már úgy kezelni, mint egyéni mentális problémákat.

„Abban ugyan igaza van több sajtóorgánumnak, hogy erőszak volt, van és lesz, de nem mindegy, hogy ez milyen sűrűséggel, milyen formában jelenik meg, és kik ellen irányul. És hogyha megnézzük a teljes képet, egyre inkább az rajzolódik ki, hogy az erőszak leginkább a közszereplők (politikusok, politikai témákban megnyilvánuló emberek) ellen irányul – a valóságban éppen úgy, ahogyan az online térben is” – magyarázta lapunknak a szakember.

Hal Melinda szerint Magyarország viszonylag gyorsan felismerte azt, hogy ez probléma lesz az elkövetkezendőkben, és azt is, hogy ebből akár még nagyobb baj is lehet, ezért vezette be a kormány 2025. január 1-jétől azt a törvényt, amellyel szabályozzák a kommentelést. Ennek értelmében, aki életellenes, életet fenyegető hozzászólást ír, ugyanúgy büntethető, mint az, aki ezt személyesen teszi meg, vagy aki egy cselekményt realizál.

„Ez egy nagyon fontos lépés volt, de tovább kell mennünk ezen az úton. Zéró a toleranciánk a bántalmazással és az erőszakkal szemben, és ezt az elvet kell alapállásként felvennünk ebben a krízisekkel telt korban. Durvuló közbeszéd, relativizált bántalmazás, életellenes fenyegetések, sérülést és halált okozó támadások, elhatalmasodó mentális zavarok – ezt a folyamatot meg kell állítani. Húzzuk fel mentális védőpajzsunkat!” – szólított fel a klinikai szakpszichológus.