Szakértő a Mandinernek: Durvul a közbeszéd, Kirk tragédiája pedig ismét megmutatta, mindez hova vezet

Kiszabadult a balos „művészet” a palackból: Orbán Viktor felakasztásával viccelődött Krúbi a koncertjén (VIDEÓ)
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
A közszereplőknek, influenszereknek, művészeknek és politikusoknak egyaránt hatalmas felelőssége van abban, miről és hogyan nyilvánulnak meg, milyen beszédeket tartanak – értékelt lapunknak Hal Melinda klinikai szakpszichológus.
Szerdán újabb politikai merénylet rázta meg az Egyesült Államokat: mint megírtuk, szeptember 10-én, egy egyetemi eseményen lelőtték Charlie Kirket, a konzervatív Turning Point USA alapítóját és ismert politikai influenszert. Az eset a nemzetközi sajtóban politikai indíttatású támadásként jelent meg, a vizsgálatok cikkünk írásakor még tartanak.
Azt is megírtuk, hogy a mostani eset azonban jócskán túlmutat a jelenlegi tragédián: az ügy egy baljós sorozat újabb állomásának is tekinthető, amely az utóbbi időszakban politikai vezetőket és közszereplőket ért támadások mentén rajzolódik ki világszerte – a Trump elleni merényletkísérlettől egészen Fico szlovák elnök meglövéséig. Ezek az esetek ugyan különböző országokban történtek, de közös bennük, hogy a szélsőséges polarizációval és a közbeszéd kiéleződésével hozták összefüggésbe őket.
A szakértők egyre gyakrabban beszélnek arról, hogy a folyamatos hergelés, az ellenfél démonizálása és a fenyegető retorika előkészíti a terepet a tényleges erőszaknak. Nem közvetlen ok-okozati összefüggésről van szó, inkább arról a mechanizmusról, amit a pszichológia „stochastic terrorism”-nek, magyarul sztochasztikus terrorizmusnak nevez. Ez a politikai erőszaknak egy olyan formája, amelyet egy csoportra vagy egyénre irányuló ellenséges nyilvános retorika gerjeszt.
E jelenség kapcsán Hal Melinda klinikai szakpszichológust, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatóját kérdeztük. Arra voltunk kíváncsiak: lehetnek-e hasonló – aggasztó – jelek Magyarországon?
Hal Melinda leszögezte, hogy most már évek óta minden felületen próbálják kommunikálni a pszichológia területéről, hogy az erőszak erőszakot szül, tehát a durvuló közbeszéd, az agresszív megnyilvánulások és kifejezetten az erőszakos, életellenes megnyilvánulások, gyengítik a társadalmi morált.
Éppen ezért, amikor a társadalmi morál egyébként sincsen jó állapotban, hiszen az értékválság eltorzította, akkor a közszereplőknek, influenszereknek, művészeknek és politikusoknak egyaránt hatalmas felelőssége van abban, miről és hogyan nyilvánulnak meg, milyen beszédeket tartanak
– hangsúlyozta.
A szakember szerint mindezt azért érdemes feleleveníteni, mert az, hogy valaki kiáll egy pulpitusra, és tömegek előtt olyan durva megjegyzéseket tesz, amelyek egyébként relativizálják és bagatellizálják az erőszak jelentőségét, vagy nyilvánosan lökdösődik, agresszívan lép fel és fenyegetőzik, önmagában is okozhat egy olyan társadalmi morálgyengülést, amely végül nem képes megfékezni az erőszakot. „És ennek a vége mindig tragédia”.
„Az elmúlt 2-3 évben nagyon sokszor nyilatkoztam arról, hogy világszinten egy folyamatosan durvuló közbeszédnek, illetve az erőszakot relativizáló, az azzal kapcsolatos mítoszokat lebontó tevékenységnek vagyunk szem- és fültanúi.
Ha megnézzük a nemzetközi trendeket, csupán annyiban vagyunk lépéselőnyben, hogy nálunk nem kulturálisan adott, hogy valakinél lőfegyver legyen” – értékelt a Mandinernek hal Melinda.
A szakember ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az online tér gyakorlatilag határtalan, tehát az ott történő agitáció, és az erőszakkal kapcsolatos lebontó tendenciák sajnos már hazánkban is megjelentek.
Úgy véli: az a szerencsénk, hogy Magyarországon azért még tapasztalhatóan más a társadalmi morál.
Még mindig a keresztény tanításokon nyugszik a kultúránk és a társadalmi összefonódásaink, ami egyfajta stabilitási tényezőt jelenthet. Azért mondom feltételes módban, mert sajnos már mi is elindultunk ugyanezen a lejtőn. Ennek a lejtőnek az alja pedig a háború, a polgárháború, a forradalom, és olyan erőszakos cselekmények, mint például Charlie Kirk halálos tragédiája.
Hal Melinda arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos látunk, ezek a tragédiák nem csupán egy embert érintenek, éppen ezért ezeket a romló folyamatokat nem lehet már úgy kezelni, mint egyéni mentális problémákat.
„Abban ugyan igaza van több sajtóorgánumnak, hogy erőszak volt, van és lesz, de nem mindegy, hogy ez milyen sűrűséggel, milyen formában jelenik meg, és kik ellen irányul. És hogyha megnézzük a teljes képet, egyre inkább az rajzolódik ki, hogy az erőszak leginkább a közszereplők (politikusok, politikai témákban megnyilvánuló emberek) ellen irányul – a valóságban éppen úgy, ahogyan az online térben is” – magyarázta lapunknak a szakember.
Hal Melinda szerint Magyarország viszonylag gyorsan felismerte azt, hogy ez probléma lesz az elkövetkezendőkben, és azt is, hogy ebből akár még nagyobb baj is lehet, ezért vezette be a kormány 2025. január 1-jétől azt a törvényt, amellyel szabályozzák a kommentelést. Ennek értelmében, aki életellenes, életet fenyegető hozzászólást ír, ugyanúgy büntethető, mint az, aki ezt személyesen teszi meg, vagy aki egy cselekményt realizál.
„Ez egy nagyon fontos lépés volt, de tovább kell mennünk ezen az úton. Zéró a toleranciánk a bántalmazással és az erőszakkal szemben, és ezt az elvet kell alapállásként felvennünk ebben a krízisekkel telt korban. Durvuló közbeszéd, relativizált bántalmazás, életellenes fenyegetések, sérülést és halált okozó támadások, elhatalmasodó mentális zavarok – ezt a folyamatot meg kell állítani. Húzzuk fel mentális védőpajzsunkat!” – szólított fel a klinikai szakpszichológus.
Bár szerencsére politikai merénylet hazánkban egyelőre nem történt, több olyan aggodalomra okot adó jelenség is felütötte a fejét a hazai közéletben, amely igencsak aggasztó mintázatokat mutat.
Ide sorolható például, hogy nemrég Krúbi (azaz Horváth Krisztián) egy koncertjén arról beszélt, hogy „amikor majd felakasztjuk” a miniszterelnököt, „küldök neki egy gyógypuszit”. De ugyanebbe a sorba illeszkedik Majka legutóbbi – nagy port kavart esete – is, aki pedig egy fesztiválon a kormányfő fejbelövését imitálta. Illetve említhetjük még – a mostanra a popkoncertek egy részének az állandó elemévé vált – „mocskos fideszezést” is.
Hal Melinda szerint az erőszak minden formája ellen a zéró tolerancia az irányadó, és ebben kifejezetten felelőssége van a nyilvánosság előtt állóknak. „Véleményem szerint az önkontroll, az impulzus kontroll fejleszthető, és erre kell törekednie mindenkinek, különösképpen a vezető pozíciót vagy közszereplést vállalóknak” – szögezte le.
Ugyanakkor nem csak a színpadon láthatók efféle jelek, hanem a politikai közéletbe is beszivárogtak hasonlóan hergelő, erőszakos elemek. Mint ismert például: a Tisza Párt egyik vezető politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy sajtóeseményen lapunk riporterét lökdöste, korábban pedig maga a pártvezér, Magyar Péter csukta rá a kocsiajtót ugyanezen kollégánk kezére.
Ezt is ajánljuk a témában
Gyomorforgató monológgal, sokkoló kijelentésekkel támadta ismét a magyar miniszterelnököt az énekes. A közönség tapsikolva éljenzett.
De az is ismert történet, hogy a kötcsei piknik idején a Tisza Párt szimpatizánsai közül többen akasztással fenyegették meg Császár Attilát, az M1 riporterét. Vagy akár gondolhatunk arra a Tatabányán történt esetre is, amikor szintén tisza-szimpatizánsok megrongálták egy kávézó üvegfalát Magyar Péter beszéde után, mert a hely telt ház miatt nem tudott számukra helyet biztosítani.
A szakember úgy véli: az erőszak nem lehet teljesítmény, és nem élhetünk pozitív megerősítéssel, ha erőszakot tapasztalunk.
Mint fogalmaz: a mintaadó közeg és személyek befolyásolják a szocializációt, a krízisek korában különösen fontos, hogy a káros magatartásformákat kerüljük.
A hazai lelki egészség nincsen olyan állapotban, hogy az erőszak bármilyen formáját beengedjük, annak relativizálásával vagy elbagatellizálásával a háztartásokba vagy a politikai közbeszédbe. Egy mentális egészségügyi vészhelyzet alatt különösen fontos lenne ennek ismerete a közszereplőktől!
– húzta alá a fenti esetek kapcsán Hal Melinda.
Ezt is ajánljuk a témában
A gyanú: garázdaság.
Nyitókép: Phill Magakoe / AFP