Azahriah kifakadt: Orbán korrekt volt, a „mocskosfideszezésnek” pedig nincs értelme
A zenész szerint Puzsér Róberttel kellene tüntetniük a fiataloknak.
Mennyi minden meg tud változni egy nyár alatt!
„Nincs több fejbelövés Majka koncertjein.
Azahriah szerint «egy fesztiválon a mocskos fideszezés nem igazán előrevezető, [...] ennek nem itt, hanem inkább a tüntetéseken van a helye.»
Az Erste reklámfilmjében Budapest Pride helyett 1956-os szabadságharc szerepel.
Mennyi minden meg tud változni egy nyár alatt! Akármekkorának tűnik is az ellenszél, megéri kiállni az igazunkért!”
A magyarországi Erste Bank kérésére történt a csere.
Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI