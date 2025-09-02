Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs Azahriah budapest pride Majka

Nincs több fejbelövés Majka koncertjein

2025. szeptember 02. 19:25

Mennyi minden meg tud változni egy nyár alatt!

2025. szeptember 02. 19:25
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Nincs több fejbelövés Majka koncertjein.

Azahriah szerint «egy fesztiválon a mocskos fideszezés nem igazán előrevezető, [...] ennek nem itt, hanem inkább a tüntetéseken van a helye.»

Az Erste reklámfilmjében Budapest Pride helyett 1956-os szabadságharc szerepel.

Mennyi minden meg tud változni egy nyár alatt! Akármekkorának tűnik is az ellenszél, megéri kiállni az igazunkért!”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2025. szeptember 02. 20:02
MI VAAAAAN???!!!! A PISA AGYTRÖSZT MEGSZÜLTE, HOGY EZ NEM JÖTT BE???!!!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!