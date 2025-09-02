Ft
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Azahriah kifakadt: Orbán korrekt volt, a „mocskosfideszezésnek” pedig nincs értelme

2025. szeptember 02. 16:03

A zenész szerint Puzsér Róberttel kellene tüntetniük a fiataloknak.

2025. szeptember 02. 16:03
Azahriah volt a Jólvanezígy című podcast negyedik évadának első vendége, amely már Szabó Márton, vagyis Csoki nélkül indult, miután ő júliusban bejelentette távozását a műsorvezetői posztról. Az adásban Azahriah kitért átmeneti visszavonulására, amelyet szerinte nem feltétlenül kellett volna nyilvánosan bejelentenie. Elmondta, hogy menedzsmentje nem korlátozza abban, mit mondhat, de az Instagramon tett kirohanásai előtt gyakran egyeztetnek vele, hogy mérlegeljék azok következményeit.

Példaként említette, amikor a Fidesz-szavazókat „értelmileg és mentálisan visszamaradott véglényeknek” nevezte egy Instagram-sztoriban, amit később megbánt. „Nem helyes dolog semmilyen szavazótábort minősíteni ilyen szinten, mert nem biztos, hogy tehetnek róla” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az Instagram és a közösségi média „dopaminbányaként” függőséget okozhat, és ő maga is hajlamos elolvasni a róla szóló cikkeket, amit káros szenvedélyként írt le.

Orbán Viktor reakcióját a „véglényezésre” Azahriah korrektnek és nyugat-európai mércével is elfogadhatónak tartotta.

A miniszterelnök júliusban úgy nyilatkozott, hogy nem helyes 2,3 millió ember szavazatát gúnyolni, és sem a tehetség, sem a fiatalkor nem mentség egy ilyen kijelentésre. Azahriah szerint azonban a hatalom túl komolyan veszi a kormánykritikus előadókat, és rossz taktika, hogy „rászállnak” az ilyen véleményekre.

Azahriah szerint „mocskosfideszezésnek” nincs nagy hírértéke, és nem előremutató, mert inkább a fesztiválok hevében, alkoholos befolyásoltság alatt hangzik el, nem pedig komoly politikai állásfoglalásként. Hangsúlyozta, hogy az elégedetlenséget tüntetéseken, például a Puzsér Róbert-féle polgári ellenállás keretében lenne értelmesebb kifejezni.

Az MVM Dome-os koncertjeivel kapcsolatban nem tudta megmondani, hogy felhangzik-e majd a rigmus, de korábbi fellépésein ilyesmire nem volt példa.

Azahriah kitért a Tisza Párt és Magyar Péter megjelenésére is, elmondta, örülne, ha Magyar Pétert hatalomra kerülése esetén is lehetne kritizálni, mert szerinte ez elengedhetetlen egy egészséges demokráciában.

Azahriah végül arról is beszélt, hogy neki még nem mondtak le koncertet politikai okokból, ellentétben például ByeAlexszel vagy a Margaret Islanddel. Szerinte a szervezők attól tarthatnak, hogy a közönség kormányellenes rigmusokat skandál egy jobboldali szervezésű rendezvényen. Az énekes megjegyezte, hogy 2022-ben az MCC Feszten is fellépett enyhén kritikus szövegekkel, de nem hiszi, hogy újra meghívnák.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

***

 

wadcutter
2025. szeptember 02. 16:26
Honnan ez a végtelen nagy felsőbbrendűség? Asszongya : "nem biztos, hogy tehetnek róla." Tehát ő, a nagy "Ő" 8 általánossal nem elismeri, hanem lesajnálja a másik oldalon a diplomás embereket. Mire ez a Dohány utcai öntudat?
Válasz erre
0
0
Horst_Tappert
2025. szeptember 02. 16:26
Olyan mély gondolatai vannak ennek az Izaurának, hogy ha pocsolya lenne, a cipőm talpa sem lenne tőle vizes...
Válasz erre
0
0
evass816
2025. szeptember 02. 16:24
Mit vett be??
Válasz erre
1
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. szeptember 02. 16:23 Szerkesztve
Most már kezd nagyon unalmas lenni, hogy egymásra licitálva, holmi gebedt arab származékok dirigálnak a színpadról, hogy ki hová álljon, meg kire, mikor szavazzon. Ideje lenne, ha tényleg meglenne a nyugati falunk és azon át lennének dobva, az övéikhöz. Aztán, ott lehet egymást is keresztbe kasul ...
Válasz erre
1
0
