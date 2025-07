„Így nem lehet beszélni egymással” – Orbán Viktor reagált Azahriah szavaira (VIDEÓ)

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szerdán érdekes poszttal jelentkezett be Baukó Attila, azaz Azahriah. A Puskás Arénát tavaly háromszor is megtöltő énekes egy Instagram-sztoriban azt írta:

Gyönyörűen süt a Nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak, mint Fidesz-szavazók.

Azahriah később tompított a véleményén, és sajátos módját választotta a bocsánatkérésnek, amikor így fogalmazott: „bánom, hogy olyan embereket minősítettem, akik nem szándékosan az ország leépítéséhez akartak asszisztálni. Szimplán hittek egy évtizednyi hazugságban. Elnézést kérek azoktól, akiket »véglénynek« neveztem, ígérem, hogy a továbbiakban meghagyom ezt Bayer Zsoltnak.”

