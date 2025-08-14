„Bejárta a pöcesajtót egy kép, s a hozzáfűzött mondandó: Fapados! Most hagyjuk a fapadost. Érdektelen és gusztustalan, mint a másnapos hányás a budipadlón, olyan éppen, mint a Hadházy, aki ebből vezeti le a maga »politikai« credóját. Ha fapados, az a baj, ha nem fapados, az a baj. Mit lehet ezzel kezdeni? Semmit.

Koncentráljunk a mellékelt fényképre. A képen a miniszterelnök és a felesége látható egy repülő (fapados!) fedélzetén, és alszanak. Alvó embert lefotózni titokban: a legalja. És nem akadt egyetlenegy fő-, mellék-, al-, segéd- vagy képszerkesztő, aki azt mondta volna, hogy ezt azért nem lehet. Nem akadt. Ez a mai látlelet ezekről odaát.

Gazemberek vagytok. Szemét, aljas, gátlástalan, nyomorult és pitiáner gazemberek. Ti vagytok a legalja, ti, akik ma független és objektív sajtónak becézgetitek magatokat. Mi lesz a következő? Rejtett kamera a klotyón? Hát persze, ti azt is örömmel használnátok.”