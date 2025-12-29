A nagy VEKKER-TESZT – Most Kacsoh Dánieltől vártuk a REAKCIÓT

A Vekker legújabb adásában Kacsoh Dániel tudását és különféle képességeit méri fel a két műsorvezető Gyürky Enikő és Szabó András Csuti, természetesen játékos módon. A műsor során fény derül arra, hogy mennyire jó a memóriája, az arc -és zenefelismerő képessége, illetve, hogy hogy birkózik meg „komoly" választási helyzetekkel.

A beszélgetés során még jobban megismerhetjük őt, mivel a kihívásunkkal számos személyes történetet is felidézünk benne.