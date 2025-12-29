A nagy VEKKER-TESZT – Most Kacsoh Dánieltől vártuk a REAKCIÓT

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
A nevetés és jó hangulat garantált. Az izgalmas feladatok és meglepő reakciók biztosan érkeznek. A Vekker legújabb különkiadásában egy nagy tesztre hívtuk meg Kacsoh Dánielt, a Mandiner főszerkesztő-helyettesét és műsorvezetőjét, akinek helyzetét egyik feladatnál sem igyekeztünk megkönnyíteni.
A Vekker legújabb adásában Kacsoh Dániel tudását és különféle képességeit méri fel a két műsorvezető Gyürky Enikő és Szabó András Csuti, természetesen játékos módon. A műsor során fény derül arra, hogy mennyire jó a memóriája, az arc -és zenefelismerő képessége, illetve, hogy hogy birkózik meg „komoly" választási helyzetekkel.
A beszélgetés során még jobban megismerhetjük őt, mivel a kihívásunkkal számos személyes történetet is felidézünk benne.
Valamint jó pár meglepő reakciót és véleményt is hallhatunk tőle, mint például azt, hogy hogyan vélekedik Puzsér Róbertről.
Az újév közeledtével pedig azt is megtudhatjuk, hogy mit vár a 2026-os évtől.
