A nagy VEKKER-TESZT – Most Kacsoh Dánieltől vártuk a REAKCIÓT

2025. december 29. 07:08

A nevetés és jó hangulat garantált. Az izgalmas feladatok és meglepő reakciók biztosan érkeznek. A Vekker legújabb különkiadásában egy nagy tesztre hívtuk meg Kacsoh Dánielt, a Mandiner főszerkesztő-helyettesét és műsorvezetőjét, akinek helyzetét egyik feladatnál sem igyekeztünk megkönnyíteni.

2025. december 29. 07:08
null

A Vekker legújabb adásában Kacsoh Dániel tudását és különféle képességeit méri fel a két műsorvezető Gyürky Enikő és Szabó András Csuti, természetesen játékos módon. A műsor során fény derül arra, hogy mennyire jó a memóriája, az arc -és zenefelismerő képessége, illetve, hogy hogy birkózik meg „komoly" választási helyzetekkel. 

A beszélgetés során még jobban megismerhetjük őt, mivel a kihívásunkkal számos személyes történetet is felidézünk benne. 

Valamint jó pár meglepő reakciót és véleményt is hallhatunk tőle, mint például azt, hogy hogyan vélekedik Puzsér Róbertről. 

Az újév közeledtével pedig azt is megtudhatjuk, hogy mit vár a 2026-os évtől. 

 

Ne feledd, hogy hétfőn és csütörtökön reggel 8 órától mindig szól a Vekker!

Nézd meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

kalmanok
2025. december 29. 07:12
"Ez a Digitális Honfoglalás nem annyira akar összejönni, pedig biztos vagyok benne, hogy minden HK és DPK hadtest oda lett parancsolva a maffiafőnök oldalára, hogy lájkolja az onokázós posztot. A Fidesznek ez a hajó elment, marad a Bors offline hazugságcunamija. Abból jövőre majd két hetenként elnyomnak egy újabb számot szerintem, s ha így lesz a költségek olyan 50 milliárd forint körül fognak megállni. Mármint 50 milliárd csak erre az egyetlen kampányeszközre... egy bűncselekményről beszélünk természetesen."
