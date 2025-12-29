Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lázár orbán balázs fidesz donald trump Hargitai Miklós

Választói igények

2025. december 29. 07:02

A fél ország máig azt hiszi, hogy a Covid valójában nem is létezik, az mRNS-oltás pedig jobb esetben valami drága úri huncutság, rosszabb esetben lassan ható sejtméreg.

2025. december 29. 07:02
null
Hargitai Miklós
Hargitai Miklós
Népszava

„Komolyabbra fordítva a szót, kétségtelenül tapasztalható egy antidemokratikus (illiberális) trend Európában meg a világban, ebben Lázár Jánosnak tökéletesen igaza van.

Egyvalami nem látszik – pedig mondjuk Magyarországon, 15 év illiberalizmus után már bizonyára látszania kellene -: hogy ezek a (lázári szóhasználattal) nem pöcsölő vezérek bármit is megoldottak volna azok közül a problémák közül, amelyek a politika fősodrába lökték őket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Vegyük például a Covid-járványt, amelyet Orbánék klasszikus rendőrállami megoldásokkal próbáltak kezelni, fegyveres felügyelet alá helyezve a hazai kórházakat a pandémia idejére. Mit sikerült vele elérni? Egyrészt nálunk szedte a kór messze a legtöbb halálos áldozatot, másrészt (és ez sajnos szorosan összefügg az előbbivel) Magyarország lett az egyetlen állam a fejlett világban, ahol a járvánnyal a betegágyaknál folytatott küzdelem a maga drámaiságával és – sokszor – kilátástalanságával egy az egyben kimaradt a médiából, elrejtve és eltagadva a valóságot a szemünk elől. A következményt ismerjük: a fél ország máig azt hiszi, hogy a Covid valójában nem is létezik, az mRNS-oltás pedig jobb esetben valami drága úri huncutság, rosszabb esetben lassan ható sejtméreg.”

Nyitókép: MTI/MTVA/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2025. december 29. 08:48
Hülye.
Válasz erre
2
0
Zsolt75
2025. december 29. 08:43
Hargitai hírt hamisít. Vótmá.
Válasz erre
1
0
kalapali2
2025. december 29. 08:38
Mi baj volt abból, hogy a beléptetést 2 katonalány csinálta? A kórházi személyzet tette a dolgát, csinálta azt amihez értett, vagy megkapta a régen esedékes szabadnapját. Régen megettük a lovat de te még a hadháziján rágódsz!
Válasz erre
0
0
evass816
2025. december 29. 08:14
Ha jól számoltam,11 névelőt írtál le, seggfej. Ennyi igazságtartalma van a szar irományodnak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!