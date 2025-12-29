Választói igények

Vegyük például a Covid-járványt, amelyet Orbánék klasszikus rendőrállami megoldásokkal próbáltak kezelni, fegyveres felügyelet alá helyezve a hazai kórházakat a pandémia idejére. Mit sikerült vele elérni? Egyrészt nálunk szedte a kór messze a legtöbb halálos áldozatot, másrészt (és ez sajnos szorosan összefügg az előbbivel) Magyarország lett az egyetlen állam a fejlett világban, ahol a járvánnyal a betegágyaknál folytatott küzdelem a maga drámaiságával és – sokszor – kilátástalanságával egy az egyben kimaradt a médiából, elrejtve és eltagadva a valóságot a szemünk elől. A következményt ismerjük: a fél ország máig azt hiszi, hogy a Covid valójában nem is létezik, az mRNS-oltás pedig jobb esetben valami drága úri huncutság, rosszabb esetben lassan ható sejtméreg.”
Nyitókép: MTI/MTVA/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán