Választói igények

„Komolyabbra fordítva a szót, kétségtelenül tapasztalható egy antidemokratikus (illiberális) trend Európában meg a világban, ebben Lázár Jánosnak tökéletesen igaza van.

Egyvalami nem látszik – pedig mondjuk Magyarországon, 15 év illiberalizmus után már bizonyára látszania kellene -: hogy ezek a (lázári szóhasználattal) nem pöcsölő vezérek bármit is megoldottak volna azok közül a problémák közül, amelyek a politika fősodrába lökték őket.