Ismét fapados járattal utazott Orbán Viktor, ám ezúttal nem a Ryanair-re esett a választása (FOTÓ)

Erre aztán minden baloldali felkaphatja a fejét: kiderült, mivel utazott Orbán Viktor és felesége
Deák Dániel ismertette a részleteket.
Hadházy Ákos szerint ez egyértelmű jele a NER súlyos problémáinak.
Orbán Viktor kedden újra fapados járattal utazott, ezúttal Bilbaóba – erre hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos Facebook-posztjában. Az ellenzéki politikus ironikusan utalt arra, hogy a kormányfő a korábban megszokott luxusgépek helyett ismét egy fapados légitársaságot választott, a Wizzair-t,
ami szerinte egyértelmű jele a NER súlyos problémáinak.
Rogán szerint ez lehet a megoldás a Fidesz bajaira”
– írta Hadházy. A csatolt kép és az ironikus megjegyzés szerint csak akkor magyarázható Orbán Viktor döntése, ha a honvédségi luxusjetek éppen nem működnek, vagy ha „sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái”.
Ezt is ajánljuk a témában
Deák Dániel ismertette a részleteket.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
***