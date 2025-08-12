Ismét fapados járattal utazott Orbán Viktor, ám ezúttal nem a Ryanair-re esett a választása (FOTÓ)

Orbán Viktor kedden újra fapados járattal utazott, ezúttal Bilbaóba – erre hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos Facebook-posztjában. Az ellenzéki politikus ironikusan utalt arra, hogy a kormányfő a korábban megszokott luxusgépek helyett ismét egy fapados légitársaságot választott, a Wizzair-t,

ami szerinte egyértelmű jele a NER súlyos problémáinak.

Rogán szerint ez lehet a megoldás a Fidesz bajaira”

– írta Hadházy. A csatolt kép és az ironikus megjegyzés szerint csak akkor magyarázható Orbán Viktor döntése, ha a honvédségi luxusjetek éppen nem működnek, vagy ha „sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái”.