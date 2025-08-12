Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
fapados járat Bilbaó Hadházy Ákos Orbán Viktor

Ismét fapados járattal utazott Orbán Viktor, ám ezúttal nem a Ryanair-re esett a választása (FOTÓ)

2025. augusztus 12. 21:42

Hadházy Ákos szerint ez egyértelmű jele a NER súlyos problémáinak.

2025. augusztus 12. 21:42
null

Orbán Viktor kedden újra fapados járattal utazott, ezúttal Bilbaóba – erre hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos Facebook-posztjában. Az ellenzéki politikus ironikusan utalt arra, hogy a kormányfő a korábban megszokott luxusgépek helyett ismét egy fapados légitársaságot választott, a Wizzair-t,

ami szerinte egyértelmű jele a NER súlyos problémáinak.

Rogán szerint ez lehet a megoldás a Fidesz bajaira”

– írta Hadházy. A csatolt kép és az ironikus megjegyzés szerint csak akkor magyarázható Orbán Viktor döntése, ha a honvédségi luxusjetek éppen nem működnek, vagy ha „sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nakatomi
2025. augusztus 12. 22:52
A Miniszterelnök úr nemrégiben egyértelművé tette: Ha magáncélból utazik, akkor menetrendszerű járattal megy; Ha pedig hivatalos meghívásnak tesz eleget, vagyis Magyarország képviseletében utazik, akkor pedig honvédségi géppel. A magam részéről a biztonsága érdekében jobbnak látnám, ha mindig honvédségi géppel utazna, de a Hadházyhoz hasonló gazemberek, és az általa felheccelt csőcselék miatt nem él ezzel a jog szerint őt megillető utazási móddal.
Válasz erre
0
1
vargazsoltmail
2025. augusztus 12. 22:47
Fapadossal ment a dagadék pedofil, mert választások lesznek... Minden szart benyeltem káposztafejű nyomorultak? PEDOFidesz🍊 2026 Orbán Viktor szerint: Ada, adadada...
Válasz erre
1
1
chief Bromden
2025. augusztus 12. 22:32
Ilyen túlhajszolt ótvarok nem egy miniszterelnöknek való eszközök. Vigyázzon jobban rá és családjára a TEK. Nix ugri-bugri főnök, ott vannak a honvédségi gépek.
Válasz erre
2
1
Amerigo
2025. augusztus 12. 22:15
Ez már beteges kukkolás. Egyértelmú, hogy a lóf@szdoktor gyárilag nem százas. Mi abban a hír, hogy orbanbasi repülővel utazik? 6házi és többi gyenge képességű"tényfeltáró(?)" nem veszi észre, hogy a drmin.elnök szívatja őket?
Válasz erre
6
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!