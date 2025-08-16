Ft
háború Putyin Lengyelország Ukrajna Kijev Volodimir Zelenszkij Trump

A lengyel külügyminisztert nem érdekli a béke: tovább folytatná a háborút

2025. augusztus 16. 22:25

Radosław Sikorski megnyugtatta Zelenszkijt: Kijev európai szövetségesei folytatják a fegyverszállítást és sürgetik az EU-csatlakozást.

2025. augusztus 16. 22:25
null

Kijev európai szövetségesei támogatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, ha Ukrajna a háború folytatása mellett dönt – mondta Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a TVN24 csatornán. „Elmondjuk Zelenszkijnek, hogy azt tesszük, amit eddig tettünk: fegyvereket szállítunk, támogatást nyújtunk, és garantáljuk Ukrajna útját az EU-tagsághoz. Ukrajnának magának kell eldöntenie, hogy folytatni akarja-e a harcot” – mondta Sikorski az X-en közzétett bejegyzésében.

Korábban Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi államtitkára arról beszélt, Lengyelország érdeke, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti háború a lehető legigazságosabb és mindkét fél számára elfogadható módon érjen véget. Przydacz azt követően nyilatkozott a sajtó képviselőinek, hogy Donald Trump amerikai elnök szombat reggel telefonon tájékoztatta az európai vezetőket, köztük Karol Nawrocki lengyel elnököt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról.

A béke feltételeit a megtámadott Ukrajna mellett a támadó félnek, vagyis az Oroszországi Föderációnak is el kell fogadnia, máskülönben „nehéz lesz bármilyen tartós békéről beszélni – fogalmazott az MTI közlése szerint Przydacz. Varsó már arra is bizonyos értékként tekint, hogy elindultak az amerikai és az orosz elnök közötti tárgyalások. Úgy ítélte meg: 

a kulcsfontosságú döntéseket Kijevnek és a Kremlben ülő politikusoknak kell meghozniuk, mert a Kremlnek kell kihátrálnia agresszív újbirodalmi politikájából. Történelmi tapasztalatunkat tekintve összefoglalhatjuk, hogy semmit rólunk nélkülünk

 – jelentette ki az államtitkár. Karol Nawrocki a szombati telefonbeszélgetés során azt az álláspontot képviselte, hogy bármilyen, Ukrajnát érintő megállapodásokat csak Ukrajna részvételével lehet meghozni.

Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő nem sokkal később sajtóértekezletén arról számolt be, hogy Donald Tusk kormányfő részt vett a Trump részvételével zajló beszélgetést követő online megbeszélésen, amelyet az uniós politikusok körében folytattak. Az uniós vezetők számára fontos, hogy 

Ukrajna szuverén állam maradjon, amelynek nem korlátozzák a fegyveres erőit és a harmadik országokkal folytatott kapcsolatait, beleértve az esetleges csatlakozást a NATO-hoz és az Európai Unióhoz 

– emelte ki a szóvivő. Az európai vezetők számára egyértelmű, hogy Ukrajnának „szilárd garanciákat kell kapnia a biztonság és a szuverenitás tekintetében” – mondta el Szlapka, és fontosnak találta, hogy „az Egyesült Államok is kész részt venni ezekben a garanciákban”.

Korábban részletesen beszámolt róla a Mandiner is, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozót követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint több európai vezetővel és a NATO főtitkárával is.

Nyitókép: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP

