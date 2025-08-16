A lengyel külügyminisztert nem érdekli a béke: tovább folytatná a háborút

A béke feltételeit a megtámadott Ukrajna mellett a támadó félnek, vagyis az Oroszországi Föderációnak is el kell fogadnia, máskülönben „nehéz lesz bármilyen tartós békéről beszélni – fogalmazott az MTI közlése szerint Przydacz. Varsó már arra is bizonyos értékként tekint, hogy elindultak az amerikai és az orosz elnök közötti tárgyalások. Úgy ítélte meg:

a kulcsfontosságú döntéseket Kijevnek és a Kremlben ülő politikusoknak kell meghozniuk, mert a Kremlnek kell kihátrálnia agresszív újbirodalmi politikájából. Történelmi tapasztalatunkat tekintve összefoglalhatjuk, hogy semmit rólunk nélkülünk

– jelentette ki az államtitkár. Karol Nawrocki a szombati telefonbeszélgetés során azt az álláspontot képviselte, hogy bármilyen, Ukrajnát érintő megállapodásokat csak Ukrajna részvételével lehet meghozni.

Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő nem sokkal később sajtóértekezletén arról számolt be, hogy Donald Tusk kormányfő részt vett a Trump részvételével zajló beszélgetést követő online megbeszélésen, amelyet az uniós politikusok körében folytattak. Az uniós vezetők számára fontos, hogy

Ukrajna szuverén állam maradjon, amelynek nem korlátozzák a fegyveres erőit és a harmadik országokkal folytatott kapcsolatait, beleértve az esetleges csatlakozást a NATO-hoz és az Európai Unióhoz

– emelte ki a szóvivő. Az európai vezetők számára egyértelmű, hogy Ukrajnának „szilárd garanciákat kell kapnia a biztonság és a szuverenitás tekintetében” – mondta el Szlapka, és fontosnak találta, hogy „az Egyesült Államok is kész részt venni ezekben a garanciákban”.

Korábban részletesen beszámolt róla a Mandiner is, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint sikeres tárgyalásokat folytatott Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozót követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, valamint több európai vezetővel és a NATO főtitkárával is.