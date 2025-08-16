Ft
béke Ursula von der Leyen Donald Trump Európai Unió

Partvonalról erőlködik Von der Leyen: „Az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal”

2025. augusztus 16. 12:18

Az Európai Bizottság elnöke megköszönte Donald Trumpnak a tájékoztatást az orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról.

2025. augusztus 16. 12:18
null

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról vasárnap – közölték Washingtonban és Brüsszelben. Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett

  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, 
  • Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
  • Emmanuel Macron francia elnök, 
  • Friedrich Merz német kancellár, 
  • Alexander Stubb finn államfő, 
  • Karol Nawrocki lengyel elnök, 
  • Keir Starmer brit kormányfő, 
  • Mark Rutte NATO-főtitkár, 
  • Marco Rubio amerikai külügyminiszter 
  • és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel”

– fogalmazott a bizottsági szóvivő. Ursula von der Leyen X-posztban köszönte meg Trumpnak a helyzetjelentést az alaszkai találkozóról. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal egy 

igazságos és tartós béke”

elérése érdekében. A politikus szerint ehhez erős biztonsági garanciákra van szükség, amelyek nemcsak Ukrajna, hanem Európa létfontosságú érdekeit is megvédik.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

 

Ehetős Odó
2025. augusztus 16. 14:04
Komolyan várom, hogy a Főni melyik alkalmas őszi napon fogja felszólítani a vén kurvát, hogy mondjon le és takarodjon az egész rohadt, bűzös, korrupt sleppjével a búsba? Mert másképp nem menekül meg Európa.
Ehetős Odó
2025. augusztus 16. 14:02
Konferenciahívás volt? Az összes eus idióta ott ült, kagylóval a fülén? Magyar Pöti meg nem volt meghíva, de úgyis lehallgatta az egész diskurzust.
cserresznye
2025. augusztus 16. 13:56
látva ezt a névsort, levonhatjuk a következtetést, hogy Ursulát és a Bizottságát hova teszik a nemzetközi erőtérben... De ő vajon és stábja levonja?
Szerintem
2025. augusztus 16. 13:46
"Az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal" Aha, csak azt nem mondja meg, hogy ott az USA-ban kikkel? Nyilván, akikkel eddig is, a háborús uszító "demokratákkal", ha csak nem a még azokat is mozgatókkal.
