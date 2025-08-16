Partvonalról erőlködik Von der Leyen: „Az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal”

Itt a friss bejelentés: hétfőn Washingtonban találkozik Trump és Zelenszkij
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Az Európai Bizottság elnöke megköszönte Donald Trumpnak a tájékoztatást az orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról.
Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról vasárnap – közölték Washingtonban és Brüsszelben. Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett
Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel”
– fogalmazott a bizottsági szóvivő. Ursula von der Leyen X-posztban köszönte meg Trumpnak a helyzetjelentést az alaszkai találkozóról. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal egy
igazságos és tartós béke”
elérése érdekében. A politikus szerint ehhez erős biztonsági garanciákra van szükség, amelyek nemcsak Ukrajna, hanem Európa létfontosságú érdekeit is megvédik.
(MTI/Mandiner)
Ezt is ajánljuk a témában
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP