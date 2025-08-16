Partvonalról erőlködik Von der Leyen: „Az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal”

Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról vasárnap – közölték Washingtonban és Brüsszelben. Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök,

Emmanuel Macron francia elnök,

Friedrich Merz német kancellár,

Alexander Stubb finn államfő,

Karol Nawrocki lengyel elnök,

Keir Starmer brit kormányfő,

Mark Rutte NATO-főtitkár,

Marco Rubio amerikai külügyminiszter

és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja.

Az elnökasszony most beszél az európai vezetőkkel”

– fogalmazott a bizottsági szóvivő. Ursula von der Leyen X-posztban köszönte meg Trumpnak a helyzetjelentést az alaszkai találkozóról. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette: az Európai Unió szorosan együttműködik Zelenszkijjel és az Egyesült Államokkal egy

igazságos és tartós béke”

elérése érdekében. A politikus szerint ehhez erős biztonsági garanciákra van szükség, amelyek nemcsak Ukrajna, hanem Európa létfontosságú érdekeit is megvédik.

(MTI/Mandiner)