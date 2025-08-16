Itt a friss bejelentés: hétfőn Washingtonban találkozik Trump és Zelenszkij

Tombolnak Kijevben: így fogadták az ukránok a Trump-Putyin találkozót
A „vérrel szennyezett háborús bűnös” királyi fogadtatásban részesült Alaszkában – írja a Kyiv Independent.
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő – jelentette be maga Zelenszkij. Az ukrán vezetőt Trump azután hívta fel, hogy Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Zelenszkij a beszélgetés után az X-en közölte:
Hozzátette, hogy támogatja Trump azon kezdeményezését, amely háromoldalú tárgyalások indítását célozza az orosz vezetés bevonásával.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyaltak.
A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést.
