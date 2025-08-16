Ft
08. 16.
szombat
Ukrajna Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Itt a friss bejelentés: hétfőn Washingtonban találkozik Trump és Zelenszkij

2025. augusztus 16. 10:10

„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

2025. augusztus 16. 10:10
null

Hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő – jelentette be maga Zelenszkij. Az ukrán vezetőt Trump azután hívta fel, hogy Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Zelenszkij a beszélgetés után az X-en közölte

Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében.”

Hozzátette, hogy támogatja Trump azon kezdeményezését, amely háromoldalú tárgyalások indítását célozza az orosz vezetés bevonásával.

Nyitókép: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Csubszi
2025. augusztus 16. 11:59
Trump majd az orra alá tartja a terhelő bizonyítékokat, aztán majd behúzza azt a kis zongorázó farkincáját!
Csubszi
2025. augusztus 16. 11:57
Mi a fenének szórja a pénzt a kis nemzetrontó??? Telefonon is úntig elég ezzel a mocsokkal "tárgyalni"!
bagira004
2025. augusztus 16. 11:56
Társai vele utazik , több milliárdértékű ékszert vásárolhat , Z meg amerikai kötvényekből bespájzol az eus pénzekből meg harcoló ukrán katonák szájából a falatot kiveszi.
cutcopy
2025. augusztus 16. 11:51
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” Miután eddig semmit nem tettek..? Nehéz elhinni..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!