Orbán Viktor is reagált a Trump–Putyin csúcstalálkozóra: „Soha rosszabb hétvégét!”

„A világ egy biztonságosabb hely” – Szijjártó reagált a csúcstalálkozóra, egyértelmű üzenetet küldött
A külgazdasági és külügyminiszter szerint nagyrabecsülés illeti a két elnököt.
A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést.
Szijjártó Péter után Orbán Viktor miniszterelnök is a Facebook-oldalán reagált az alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozóra. Bejegyzésében felidézte az elmúlt éveket, amikor a két legnagyobb atomhatalom folyamatosan felszámolta együttműködésük kereteit, és gyakran üzengetett egymásnak, ezzel növelve a nemzetközi feszültséget.
Ezt is ajánljuk a témában
A külgazdasági és külügyminiszter szerint nagyrabecsülés illeti a két elnököt.
A magyar kormányfő szerint a találkozó eredményeként a világ biztonságosabb hely lett, mint az azt megelőző napokban.
Soha rosszabb hétvégét!”
– zárta posztját Orbán Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
A „vérrel szennyezett háborús bűnös” királyi fogadtatásban részesült Alaszkában – írja a Kyiv Independent.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
***