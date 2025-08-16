Ft
Putyin reakció Trump Orbán Viktor

Orbán Viktor is reagált a Trump–Putyin csúcstalálkozóra: „Soha rosszabb hétvégét!”

2025. augusztus 16. 09:47

A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést.

2025. augusztus 16. 09:47
null

Szijjártó Péter után Orbán Viktor miniszterelnök is a Facebook-oldalán reagált az alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozóra. Bejegyzésében felidézte az elmúlt éveket, amikor a két legnagyobb atomhatalom folyamatosan felszámolta együttműködésük kereteit, és gyakran üzengetett egymásnak, ezzel növelve a nemzetközi feszültséget.

A magyar kormányfő szerint a találkozó eredményeként a világ biztonságosabb hely lett, mint az azt megelőző napokban.

Soha rosszabb hétvégét!”

– zárta posztját Orbán Viktor. 

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

***

 

recipracio-2
2025. augusztus 16. 12:05
Most már látható mekkora bunkó az Orbán képzelt haverja USA vezér!!! És még ettől remélt putyinfelszopó Orbán 24 órán belül békét !!!!! Mindkettő elmebeteg!!!!!Trumpnak nem megy… A tegnapi USA-Orosz/Szovjet! TÁRGYALÁS nyilvánvalóan kudarc - nem Európának, nem Ukrajnának és nem Moszkvának - hanem egyszemélyben Donald Trumpnak. Minden támogatást megkapott. Felkészítette őt az EU összes, fontos vezetője, Zelenszkij elnök és ne gondoljuk, hogy Washington csapata idióták gyülekezete lenne így onnan is bizonyosan értelmes, naprakész helyzetjelentéseket kapott… Mégsem megy neki! És ennek oka egyszerű. Gesztusokat akar gyakorolni miközben a másik fel ezt gyengeségnek látja O1G szerint már réges régen vége van a háborúnak? Ezt vizionálta anno. Trampli igéretét megtartja? Minden olyan ország aki üzletel az oroszokkal kapja a büntető vámokat?Mi beleesnénk. Küldi a fegyvereket továbbra is Ukrajnába? Trump nem hoz békét. Erős és közös európai fellépés kell, ha másként nem lehet, Orbán nélkül
Válasz erre
0
0
Feri113
2025. augusztus 16. 11:13
Persze akinek a "nulla" eredmény, az örülhet...
Válasz erre
0
3
Héja
2025. augusztus 16. 11:02
Érdemes lett volna eleve Orbánra hallgatni.
Válasz erre
4
0
turulminator2
2025. augusztus 16. 10:59
Koszonjuk Orban Viktor bolcs szavait Most pedig beszeljunk Magyarorszag helyzeterol
Válasz erre
3
3
