Orbán Viktor is reagált a Trump–Putyin csúcstalálkozóra: „Soha rosszabb hétvégét!”

Szijjártó Péter után Orbán Viktor miniszterelnök is a Facebook-oldalán reagált az alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozóra. Bejegyzésében felidézte az elmúlt éveket, amikor a két legnagyobb atomhatalom folyamatosan felszámolta együttműködésük kereteit, és gyakran üzengetett egymásnak, ezzel növelve a nemzetközi feszültséget.